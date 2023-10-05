Левандовски может пропустить больше месяца из-за травмы и не сыграть в класико с «Реалом». У форварда «Барсы» растяжение связок голеностопа

Роберт Левандовски выбыл на месяц из-за травмы и не сыграет в класико.

Нападающий «Барселоны» был заменен на 34-й минуте вчерашнего матча 2-го тура группового этапа чемпионов против «Порту» (0:1) из-за повреждения.

Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, проведенные сегодня утром обследования выявили у поляка растяжение связок голеностопа.

Вероятно, пропустит больше месяца, пишет Diario Sport. В таком случае он пропустит класико против « », которое состоится 28 октября.

В этом сезоне 35-летний форвард забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах за «Барсу». Его статистику можно найти здесь.

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