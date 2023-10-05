Левандовски может пропустить больше месяца из-за травмы и не сыграть в класико с «Реалом». У форварда «Барсы» растяжение связок голеностопа

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Роберт Левандовски Класико Футбол

Роберт Левандовски выбыл на месяц из-за травмы и не сыграет в класико.

Нападающий «Барселоны» был заменен на 34-й минуте вчерашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (0:1) из-за повреждения.

Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, проведенные сегодня утром обследования выявили у поляка растяжение связок голеностопа.

Вероятно, Левандовски пропустит больше месяца, пишет Diario Sport. В таком случае он пропустит класико против «Реала», которое состоится 28 октября.

В этом сезоне 35-летний форвард забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах за «Барсу». Его статистику можно найти здесь.

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16 комментариев

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ZaSvabody
Ответ Guillermo
Нормально его рубанули. На повторе было видно как вывернулся носок
Судья даже фола не дал за этот "подкат", хотя там желтая железная. А потом еще Порту катит бочки на судей.
+12
-3
+9
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Nik-17
Нужно брать Роке в январе, с таким лазаретом он точно получит игровое время
+7
0
+7
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Guillermo
Нормально его рубанули. На повторе было видно как вывернулся носок
+7
0
+7
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Бронислав Каминский
Ответ Nik-17
Нужно брать Роке в январе, с таким лазаретом он точно получит игровое время
У него у самого сейчас травма месяца на 2 как минимум
+3
0
+3
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Человек1991
Левандовски только раскочегарился и был способен взять Пичичи и побороться за Золотую Бутсу. Теперь будет очень сложно . Порту как всегда грязновато играл, 2 подката на оранжево красные карточки принял Левандовски. Вообще если в эпизоде нанесена серьёзная травма надо сразу показывать красную карточку.
+2
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Abdul Aziz
Как всегда. Только только начинает все налаживаться, происходит резкий провал. Столько травм. Эх Барса Барса
+2
-1
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XavIniesta2008-2015
У Барселоны за месяц растаяла вся глубина состава в атаке и полузащите. Хоть бы Рафинья и Педри вернулись после перерыва на сборные, а то на одном Фермине в запасе далеко не уедешь
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rigobersong
Ничего страшного, настало время лучшей 7ки мирового футбола раскрыть свой потенциал!:))
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Однажды в Космосе
очень много травмированных, Здоровья всем игрокам Барселоны.
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фан Барсы
А кто нибудь собирается играть в класико? Минус Педри, Де Йонг, Лева, Рафинья.
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Однажды в Космосе
Ответ Abdul Aziz
Как всегда. Только только начинает все налаживаться, происходит резкий провал. Столько травм. Эх Барса Барса
все будет хорошо 👍
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Guillermo
Ответ Abdul Aziz
Как всегда. Только только начинает все налаживаться, происходит резкий провал. Столько травм. Эх Барса Барса
А у кого их нет, этих травм?
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as009595@icloud.com
Ответ ZaSvabody
Судья даже фола не дал за этот "подкат", хотя там желтая железная. А потом еще Порту катит бочки на судей.
Ну в первом тайме судье думаю надо было смотреть повтор на Вар, очень было похоже на фол в штрафной Барсы
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North213
Ответ Человек1991
Левандовски только раскочегарился и был способен взять Пичичи и побороться за Золотую Бутсу. Теперь будет очень сложно . Порту как всегда грязновато играл, 2 подката на оранжево красные карточки принял Левандовски. Вообще если в эпизоде нанесена серьёзная травма надо сразу показывать красную карточку.
Потрясающая инициатива, особенно здорово будет работать в эпизодах, где травмироваться может сам фолящий.
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