Левандовски может пропустить больше месяца из-за травмы и не сыграть в класико с «Реалом». У форварда «Барсы» растяжение связок голеностопа
Роберт Левандовски выбыл на месяц из-за травмы и не сыграет в класико.
Нападающий «Барселоны» был заменен на 34-й минуте вчерашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (0:1) из-за повреждения.
Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, проведенные сегодня утром обследования выявили у поляка растяжение связок голеностопа.
Вероятно, Левандовски пропустит больше месяца, пишет Diario Sport. В таком случае он пропустит класико против «Реала», которое состоится 28 октября.
В этом сезоне 35-летний форвард забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах за «Барсу». Его статистику можно найти здесь.
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