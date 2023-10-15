Левандовски проголосовал на парламентских выборах в Польше. Там борются консервативная и либеральная партии

Роберт Левандовски проголосовал на парламентских выборах в Польше.

Нападающий «Барселоны» выложил в социальных сетях фотографию с избирательного участка в консульстве Польши.

«В воскресенье все зависит от нас, а не только от поля. Важен каждый голос. Все одинаково важны. А вечером давайте поддержим сборную Польши от всего сердца!» – написал футболист.

Главная борьба на парламентских выборах в Польше разворачивается между правящей консервативной партией «Право и справедливость» и либеральной оппозиционной партией «Гражданская коалиция».

Фото: https://www.instagram.com/_rl9/

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