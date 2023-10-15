Левандовски проголосовал на парламентских выборах в Польше. Там борются консервативная и либеральная партии

Теги Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу высшая лига Польша Роберт Левандовски Политика Футбол

Роберт Левандовски проголосовал на парламентских выборах в Польше.

Нападающий «Барселоны» выложил в социальных сетях фотографию с избирательного участка в консульстве Польши.

«В воскресенье все зависит от нас, а не только от поля. Важен каждый голос. Все одинаково важны. А вечером давайте поддержим сборную Польши от всего сердца!» – написал футболист. 

Главная борьба на парламентских выборах в Польше разворачивается между правящей консервативной партией «Право и справедливость» и либеральной оппозиционной партией «Гражданская коалиция».

Фото: https://www.instagram.com/_rl9/

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36 комментариев

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Bring Me The Horizon
Важная новость!
Также очень интересует проголосовали ли Рыбус, Щенсны и Давид Янчик
+44
-3
+41
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фк кабинет
Хорошая спортивная новость на нашем политическом сайте.
+30
-2
+28
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Lindeman
Ответ rigobersong
Какая разница кто выиграет, повестка будет одна, нагадить России, а не вытащить свое населении из нищеты:))
В Польше люди живут лучше чем в богатой России
+22
-9
+13
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Mokka Keane
Ответ Bring Me The Horizon
Важная новость! Также очень интересует проголосовали ли Рыбус, Щенсны и Давид Янчик
Пишек просит подождать его
+4
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+4
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Коробкин
Ответ Andrey Dreiling
А что значит лучше?!... я живу уже много лет в Европе... машина, отпуск, ипотека итд... в принципе всё есть, НО питаюсь на много хуже. потому что здесь овощи ,,никакие". Урожай собирают по 2 раза в год, вот и почва не успевает восстановиться. Мяса и продуктов в магазинах достаточно, но иной раз откроешь дома колбасу с супермаркета, а она воняет хряком. Кто знает запах, поймёт о чём я. это так, пару примеров о хорошей жизни
ну вы попробуйте взять колбасу не по акции 1+1, а хотя бы средний сегмент. Всё в порядке с едой в Европе, смешно читать даже.
+4
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error505
Сверхважная новость. Я уже представляю, что будет со спортсем, когда выборы будут у нас)))
+4
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Н.Ф.
А почему он лыбится? Не понимает всей важности текущего момента?
+1
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Коробкин
Ответ Dmitrij Glazkov
Когда дотации кончатся и если полякам запретят работать на Западе а их там миллионы,то что будет?Польшу кормят вся западная Европа.
ну так то Польша это 20-ая экономика в мире, вроде не плохо
+1
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Bazilic
Меня до сих пор поражает факт, что Польша была часть Российской Империи
+1
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Аутарытэт
положить на этого левандовского, типичная курва поддерживающая цеевропейцев. мерзкий тип
+1
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Мыкола
Битва змей с жабами))
+4
-3
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Peter Parker
Ответ Bazilic
Меня до сих пор поражает факт, что Польша была часть Российской Империи
И на пару с Финляндией весьма свободной к слову, по реалиям своего времени и в сравнение с другими присоединенными территориями той Империи.
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Bazilic
Ответ Peter Parker
И на пару с Финляндией весьма свободной к слову, по реалиям своего времени и в сравнение с другими присоединенными территориями той Империи.
Тоже верно, у Польши была своя конституция, да и людям там жилось гораздо лучше, чем на других территориях империи
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barcatopudgdueue
Ответ Lindeman
В Польше люди живут лучше чем в богатой России
а этот парень прав
+3
-3
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thtscrz
Ответ Bring Me The Horizon
Важная новость! Также очень интересует проголосовали ли Рыбус, Щенсны и Давид Янчик
Голос Янчика на последних минутах будет решающим
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Mokka Keane
Ответ Andria Managadze
блашиковски выграет выборы скриньте
Смоларек не согласен с этим
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Станислав Л
Ответ Plamen
Что то я упустил, а почему Лёва не в сборной?
травма
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Andria Managadze
Ответ Mokka Keane
Пишек просит подождать его
блашиковски выграет выборы скриньте
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Bring Me The Horizon
Важная новость! Также очень интересует проголосовали ли Рыбус, Щенсны и Давид Янчик
Крыховяк приостановил пока выборы.
+2
-2
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stradivari13
кому важно что сделал пшекский бездарь?
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Кокич
https://mass-images.pro/files/meme/upload/z1/0f639ee02378d0ab74325ac433c5bc6d
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Plamen
Что то я упустил, а почему Лёва не в сборной?
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ЧИКО
Да вы что??? как он мог? Как это допустили, что гражданин Польшы, проголосовал на выборах в Польше? Автор, обязательно дайте знать, накажут ли его за это….. Полный маразм!!!
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Andria Managadze
в итоге выграет блашиковски 😂😂😑
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Кирилл Вырвихвист
Спорт вне политики…
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