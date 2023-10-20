Кэрролл о глупых тратах: «Взял бенгальского кота за тысячу фунтов и отдал родителям через две недели. На 5 кусков покупал всякий хлам в Harrods. Безумие»

Энди Кэрролл рассказал о глупых тратах футболистов и покупке кота за 1000 фунтов.

Кэрролл известен по выступлениям за « », « », « ». Сейчас 34-летний экс-форвард сборной Англии играет за французский « » из Лиги 2.

«Это тяжело. Деньги поступали в мой банк и сразу же текли обратно, хотя мама и папа говорили мне не делать этого. Тебе 17 лет, и у тебя есть все эти деньги. А у твоих друзей ничего нет, поэтому ты берешь их с собой.

Я тратил деньги на глупости. Я шел в Harrods (самый известный универмаг Лондона, один из самых больших и модных в мире – Sports.ru) и тратил 5 кусков (5 тысяч фунтов – Sports.ru) на всякий хлам. Деньги просто утекали.

В раздевалке у всех «Ламборгини», одежда от дизайнеров. И я думал: «Они это делают. Я тоже буду».

Я захотел экзотического кота. Нашел бенгала и купил его – что -то вроде тысячи фунтов. Он был у меня две недели ( отдал кота родителям – Sports.ru).

Оглядываюсь назад и понимаю, что это безумие. Сейчас я знаю столько всего – мне бы хотелось знать это тогда. Молодые парни получают кучу денег и разъезжают на новеньких тачках. Через минуту это все исчезнет, и у парня не будет даже дома, ничего.

Должен быть какой-то фонд, который будет говорить этим ребятам, что делать [с деньгами]. В 17 лет ты получаешь кучу денег, а потом все исчезает», – сказал Кэрролл.

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