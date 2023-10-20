Кэрролл о глупых тратах: «Взял бенгальского кота за тысячу фунтов и отдал родителям через две недели. На 5 кусков покупал всякий хлам в Harrods. Безумие»

Теги Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия лига 1 Франция Энди Кэрролл Амьен Д2 Франция коты животные и спорт деньги Футбол

Энди Кэрролл рассказал о глупых тратах футболистов и покупке кота за 1000 фунтов.

Кэрролл известен по выступлениям за «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Вест Хэм». Сейчас 34-летний экс-форвард сборной Англии играет за французский «Амьен» из Лиги 2.

«Это тяжело. Деньги поступали в мой банк и сразу же текли обратно, хотя мама и папа говорили мне не делать этого. Тебе 17 лет, и у тебя есть все эти деньги. А у твоих друзей ничего нет, поэтому ты берешь их с собой.

Я тратил деньги на глупости. Я шел в Harrods (самый известный универмаг Лондона, один из самых больших и модных в мире – Sports.ru) и тратил 5 кусков (5 тысяч фунтов – Sports.ru) на всякий хлам. Деньги просто утекали.

В раздевалке у всех «Ламборгини», одежда от дизайнеров. И я думал: «Они это делают. Я тоже буду».

Я захотел экзотического кота. Нашел бенгала и купил его – что -то вроде тысячи фунтов. Он был у меня две недели (Энди отдал кота родителям – Sports.ru).

Оглядываюсь назад и понимаю, что это безумие. Сейчас я знаю столько всего – мне бы хотелось знать это тогда. Молодые парни получают кучу денег и разъезжают на новеньких тачках. Через минуту это все исчезнет, и у парня не будет даже дома, ничего.

Должен быть какой-то фонд, который будет говорить этим ребятам, что делать [с деньгами]. В 17 лет ты получаешь кучу денег, а потом все исчезает», – сказал Кэрролл.

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14 комментариев

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David Aprasidze
Далглиш о глупых тратах: "Взял Кэрролла за 35 млн фунтов"
+58
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City!
Сам Кэррол говорит, что мама и папа советовали ему не делать этого. А фонд то он бы слушал конечно
+14
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Жоржиньо Не Вейналдум
Комбаров: "Ха-ха, я живого медведя на день рождения ребенку подарил"
+10
-3
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King_X
Ответ David Aprasidze
Далглиш о глупых тратах: "Взял Кэрролла за 35 млн фунтов"
"Огромные деньги от Торреса поступают, ты заходишь на трансфермаркт и покупаешь всякое барахло. А завтра у тебя даже нападающего нет и Шелви оказывается на острие в каждой второй атаке" (с)
+7
-1
+6
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Женя Дерунов
Ответ City!
Такой фонд называется близкие родственники. Если молодой парень не обращает внимания на мнение семьи, он что будет какой-то фонд слушать?
а послушаешь родственников, а потом жалеешь что поступил как они советовали.
+3
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Дядя Тима
Комментарий удален пользователем
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Bayern2004
Хорошо что кота родители приняли.
Хороший ты вроде дядька Энди Кэрролл.
Но 35 миллионов фунтов в 2011 от Ливерпуля за гранью понимания,когда Торреса продали в Челси за 50...
Поразительно (мне лично) было узнать что Энди играет за Амьен в Лиге 2.
2-е место и шансы на выход в Лигу 1 есть.
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