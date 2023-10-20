Кэрролл о глупых тратах: «Взял бенгальского кота за тысячу фунтов и отдал родителям через две недели. На 5 кусков покупал всякий хлам в Harrods. Безумие»
Энди Кэрролл рассказал о глупых тратах футболистов и покупке кота за 1000 фунтов.
Кэрролл известен по выступлениям за «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Вест Хэм». Сейчас 34-летний экс-форвард сборной Англии играет за французский «Амьен» из Лиги 2.
«Это тяжело. Деньги поступали в мой банк и сразу же текли обратно, хотя мама и папа говорили мне не делать этого. Тебе 17 лет, и у тебя есть все эти деньги. А у твоих друзей ничего нет, поэтому ты берешь их с собой.
Я тратил деньги на глупости. Я шел в Harrods (самый известный универмаг Лондона, один из самых больших и модных в мире – Sports.ru) и тратил 5 кусков (5 тысяч фунтов – Sports.ru) на всякий хлам. Деньги просто утекали.
В раздевалке у всех «Ламборгини», одежда от дизайнеров. И я думал: «Они это делают. Я тоже буду».
Я захотел экзотического кота. Нашел бенгала и купил его – что -то вроде тысячи фунтов. Он был у меня две недели (Энди отдал кота родителям – Sports.ru).
Оглядываюсь назад и понимаю, что это безумие. Сейчас я знаю столько всего – мне бы хотелось знать это тогда. Молодые парни получают кучу денег и разъезжают на новеньких тачках. Через минуту это все исчезнет, и у парня не будет даже дома, ничего.
Должен быть какой-то фонд, который будет говорить этим ребятам, что делать [с деньгами]. В 17 лет ты получаешь кучу денег, а потом все исчезает», – сказал Кэрролл.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Хороший ты вроде дядька Энди Кэрролл.
Но 35 миллионов фунтов в 2011 от Ливерпуля за гранью понимания,когда Торреса продали в Челси за 50...
Поразительно (мне лично) было узнать что Энди играет за Амьен в Лиге 2.
2-е место и шансы на выход в Лигу 1 есть.