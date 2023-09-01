34-летний Энди Кэрролл перешел в «Амьен» из французской Лиги 2
Энди Кэрролл отправился играть во Францию.
34-летний нападающий подписал соглашение с «Амьеном», выступающим в Лиге 2. Контракт с форвардом рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Кэрролл расторг контракт с «Редингом», рассчитанный до июня 2024 года.
В Чемпионшипе сезона-2022/23 форвард провел за «Рединг» 30 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Клуб по итогам минувшего сезона вылетел в третий английский дивизион.
Статистика экс-нападающего «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Ливерпуля» – здесь.
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