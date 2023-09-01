34-летний Энди Кэрролл перешел в «Амьен» из французской Лиги 2

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Энди Кэрролл отправился играть во Францию.

34-летний нападающий подписал соглашение с «Амьеном», выступающим в Лиге 2. Контракт с форвардом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кэрролл расторг контракт с «Редингом», рассчитанный до июня 2024 года.

В Чемпионшипе сезона-2022/23 форвард провел за «Рединг» 30 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Клуб по итогам минувшего сезона вылетел в третий английский дивизион.

Статистика экс-нападающего «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Ливерпуля» – здесь.

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8 комментариев

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Мертвый
Когда-то понравился его игра, жаль что так сложилось, но 9+2 статистика неплохой для 34 летного напа. Думаю что во Франции он покажет результат по лучше все таки Чемпионшип по уровню выше чем Лига2.
+7
0
+7
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Spaten
Куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот. — Нужно только достаточно долго идти..
+3
0
+3
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sbtqg59825
Остался бы в Ньюкасле, кто знает как продолжилась карьера
+2
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Не задалась у него карьера
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Under
Джоуи Бартон играет ещё?
0
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Jesse Boy
этот ещё играет? и всего 34??
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Фанат футбола 777
Ответ Мертвый
Когда-то понравился его игра, жаль что так сложилось, но 9+2 статистика неплохой для 34 летного напа. Думаю что во Франции он покажет результат по лучше все таки Чемпионшип по уровню выше чем Лига2.
Неудачные решения испортили карьеру
0
0
0
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Джоуи Бартон
Ответ Under
Джоуи Бартон играет ещё?
нет
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