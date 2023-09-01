Энди Кэрролл отправился играть во Францию.

34-летний нападающий подписал соглашение с « », выступающим в 2. Контракт с форвардом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что расторг контракт с « », рассчитанный до июня 2024 года.

В Чемпионшипе сезона-2022/23 форвард провел за «Рединг» 30 матчей, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Клуб по итогам минувшего сезона вылетел в третий английский дивизион.

Статистика экс-нападающего «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Ливерпуля» – здесь.

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