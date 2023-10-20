ФИФА и AFC запретили Палестине проводить матчи в Алжире. Сборная должна играть в своей зоне – в Азии
ФИФА и AFC запретили сборной Палестины проводить матчи в Алжире.
Ранее Алжирская федерация футбола (FAF) заявила, что страна будет проводить у себя матчи сборной Палестины после обострения конфликта с Израилем. Речь также шла о том, что алжирцы покроют все расходы по организации матчей отбора ЧМ-2026 и Кубка Азии 2027 года.
Однако сегодня FAF сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) запретили Палестине играть в Алжире.
ФИФА и AFC напомнили, что, в соответствии с действующими правилами, палестинская сборная должна выступать в своей зоне, то есть в Азии.
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Эта тупая двуличность вымораживает. На правила они сослались, видите ли. А чего матч между Бельгией и Швецией не доиграли тогда? Там какой пункт правил соблюден был? «Если всем плевать на исход встречи, значит её можно не доигрывать». Что-то не помню такого.
А вас где штампуют, которые 2х2 не могут перемножить?😁