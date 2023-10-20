ФИФА и AFC запретили Палестине проводить матчи в Алжире. Сборная должна играть в своей зоне – в Азии

Теги ФИФА Кубок Азии Азиатская футбольная конфедерация сборная Алжира по футболу Сборная Палестины по футболу Политика правила Футбол

ФИФА и AFC запретили сборной Палестины проводить матчи в Алжире.

Ранее Алжирская федерация футбола (FAF) заявила, что страна будет проводить у себя матчи сборной Палестины после обострения конфликта с Израилем. Речь также шла о том, что алжирцы покроют все расходы по организации матчей отбора ЧМ-2026 и Кубка Азии 2027 года.

Однако сегодня FAF сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) запретили Палестине играть в Алжире.

ФИФА и AFC напомнили, что, в соответствии с действующими правилами, палестинская сборная должна выступать в своей зоне, то есть в Азии.

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44 комментария

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Красная стрела
Не, ребят. Это дичь. Одни вошли и порешали кучу мирняка. Другие начали отыгрываться на мирных другой стороны. И никаких снятий с турниров. Осуждения, бойкотов, требований. У нас же под санкции попадают даже дети и компьютерные игрушки. Конечно я понимаю, что и обе стороны могут получать из одного кармана. Но всё же реально смешно.
+76
-14
+62
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Amalfitano
Ответ Красная стрела
Не, ребят. Это дичь. Одни вошли и порешали кучу мирняка. Другие начали отыгрываться на мирных другой стороны. И никаких снятий с турниров. Осуждения, бойкотов, требований. У нас же под санкции попадают даже дети и компьютерные игрушки. Конечно я понимаю, что и обе стороны могут получать из одного кармана. Но всё же реально смешно.
Просто кремлёвская пропаганда оказалась не совсем пропагандой. Они говорили правду когда утверждали, что нас не любят за то, что мы не подчиняемся. От того и такие санкции в отношении нас и нашего спорта. Войны были и будут, и по страшнее нашего СВО, но такие меры применяются только в отношении тех кто не хочет подчинятся их диктату.
+62
-21
+41
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Очки Дани Алвеса
Хорошо поступать - нельзя. Плохо поступать - нельзя.
Эта тупая двуличность вымораживает. На правила они сослались, видите ли. А чего матч между Бельгией и Швецией не доиграли тогда? Там какой пункт правил соблюден был? «Если всем плевать на исход встречи, значит её можно не доигрывать». Что-то не помню такого.
+37
-11
+26
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Caerly
Ну да, только один избранный народ может играть в Европе
+29
-15
+14
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GARRRY
А Израиль в Европе это норм?
+10
-3
+7
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Красная стрела
Их чего, даже не дисквалифицировали? 😂😂😂
+10
-5
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Amalfitano
Ответ Очки Дани Алвеса
Хорошо поступать - нельзя. Плохо поступать - нельзя. Эта тупая двуличность вымораживает. На правила они сослались, видите ли. А чего матч между Бельгией и Швецией не доиграли тогда? Там какой пункт правил соблюден был? «Если всем плевать на исход встречи, значит её можно не доигрывать». Что-то не помню такого.
Всё просто. Это другое. Этим выражением сейчас всё могут объяснить.
+8
-3
+5
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Алекс Мелкумян
Ответ Си Эм Панк
Турки?)
Часть Турции находится на Балканах, так что не актуально
+5
-1
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а что там с Израилем
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Vano from Tbilisi
Ответ Caerly
Ну да, только один избранный народ может играть в Европе
казахи?
+2
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David Rigert
Ответ Си Эм Панк
Турки?)
нет. Россия.
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Си Эм Панк
Ответ Caerly
Ну да, только один избранный народ может играть в Европе
Турки?)
+12
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almagrosp
А с чего тогда вообще Израиль принимает участие в евро турнирах?
+5
-3
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Си Эм Панк
Ответ УльтраПравый
Свободу Палестине, и палестинскому народу!!!
а как же уйгуры?🤔
+3
-1
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Красная стрела
Ответ Amalfitano
Просто кремлёвская пропаганда оказалась не совсем пропагандой. Они говорили правду когда утверждали, что нас не любят за то, что мы не подчиняемся. От того и такие санкции в отношении нас и нашего спорта. Войны были и будут, и по страшнее нашего СВО, но такие меры применяются только в отношении тех кто не хочет подчинятся их диктату.
Думаю дело не в диктате. Мы у них не вписываемся в целом состоянии в новую картину мира. Кремль готов был на переговоры и до Сво, и после. Но только до него самого начинает теперь доходить, что это никому не нужно. Какие бы уступки мы не делали, на нас давили и давить будут.
+11
-10
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Красная стрела
Ответ Nikolay Kavcic
то есть до 2022 года мы в эту картину вписывались, а потом нет? интересно, что случилось?)) где вас таких штампуют))
И до 22 не вписывались. Отказ от соблюдений минских вполне об этом говорит. На украине нужна была эскалация. Тогда же как часть наших элит вполне б впихнула Донбасс назад на украину.
А вас где штампуют, которые 2х2 не могут перемножить?😁
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Си Эм Панк
Ответ УльтраПравый
Их притесняют?
кто говорит про свободу для палестинцев, должен тоже самое говорить про свободу для уйгуров.
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Alex-San
Ответ Phantomm
Где дома они должны играть,если их бомбят и главное кто поедет туда ?
Ну формально они могут играть хоть в Индонезии, потому что Азия.
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Си Эм Панк
Ответ Алекс Мелкумян
Часть Турции находится на Балканах, так что не актуально
часть) 3 процента.
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Alex-San
Ответ Vano from Tbilisi
казахи?
У них 10% территории в Европе.
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Alex-San
Ответ David Rigert
нет. Россия.
22% России располагается в Европе.
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Glukinho
тогда и Израиль должен быть в Азии, а он почему-то в УЕФА входит
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Константин Эсперов
Ну тут не придраться. Израиль в Марокко тоже не сыграет ) . Будут играть в Европе , вот досада .
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Phantomm
Где дома они должны играть,если их бомбят и главное кто поедет туда ?
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Alex-San
Ответ Nikolay Kavcic
то есть до 2022 года мы в эту картину вписывались, а потом нет? интересно, что случилось?)) где вас таких штампуют))
До 2022 года не было повода.
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**Iscander**
Как говорится, одним хрен, а другим два.
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УльтраПравый
Свободу Палестине, и палестинскому народу!!!
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УльтраПравый
Ответ Си Эм Панк
1) всем 2) никому 3) можно просто промолчать)
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Си Эм Панк
Ответ УльтраПравый
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бог любит троицу)
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УльтраПравый
Ответ Си Эм Панк
бог любит троицу)
В индуизме и буддизме, счастливым считается число 8))
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fussballer
Ответ несахар
зачем арабам мусульманам футбол? футбол это харам, не надо отвлекаться. не дай бог еще на несколько минут забудешь, что есть аллах и что он велик. смысл жизни каждого уважающего себя мусульманина весь день напролёт во всё горло орать аллах акбар.
Так и для христианства тоже.
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fussballer
Ответ GARRRY
А Израиль в Европе это норм?
Это политика.
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Beast
в Израиле
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