Сборная Палестины после обострения конфликта с Израилем будет играть в Алжире. Африканцы покроют все расходы
Сборная Палестины проведет свои ближайшие матчи в Алжире.
Решение было принято в связи с обострением конфликта после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600 человек, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Как сообщает пресс-служба Алжирской федерации футбола, страна готова принять ближайшие официальные товарищеские матчи сборной Палестины в связи с распоряжением властей и просьбой главы Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба.
Кроме того, Алжирская федерация футбола покроет все расходы по организации матчей отбора ЧМ-2026 и Кубка Азии 2027 года.
Первый матч в Алжире сборная Палестины проведет 21 ноября против сборной Австралии.
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Если чисто гипотетически пришлось бы играть, отказались даже не сомневайся