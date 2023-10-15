Сборная Палестины проведет свои ближайшие матчи в Алжире.

Решение было принято в связи с обострением конфликта после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600 человек, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Как сообщает пресс-служба Алжирской федерации футбола, страна готова принять ближайшие официальные товарищеские матчи сборной в связи с распоряжением властей и просьбой главы Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба.

Кроме того, Алжирская федерация футбола покроет все расходы по организации матчей отбора и Кубка Азии 2027 года.

Первый матч в сборная Палестины проведет 21 ноября против сборной .

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