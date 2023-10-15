Сборная Палестины после обострения конфликта с Израилем будет играть в Алжире. Африканцы покроют все расходы

Теги Сборная Австралии по футболу Кубок Азии сборная Алжира по футболу Сборная Палестины по футболу ЧМ-2026 товарищеские матчи (сборные) Политика деньги Футбол

Сборная Палестины проведет свои ближайшие матчи в Алжире.

Решение было принято в связи с обострением конфликта после атаки движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600 человек, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Как сообщает пресс-служба Алжирской федерации футбола, страна готова принять ближайшие официальные товарищеские матчи сборной Палестины в связи с распоряжением властей и просьбой главы Палестинской футбольной ассоциации Джибриля Раджуба.

Кроме того, Алжирская федерация футбола покроет все расходы по организации матчей отбора ЧМ-2026 и Кубка Азии 2027 года.

Первый матч в Алжире сборная Палестины проведет 21 ноября против сборной Австралии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Журавский
До сих пор не вижу новостей от том, что Австралия, Южная Корея и Япония отказываются играть с Палестиной.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Палестина должна вернуться в родную гавань
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Приятный жест со стороны алжирцев
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldCityFan
Израиль кричит больше всех о том что палестинцы это их граждане и сами же своих мирных граждан бомбят каждый день. И не нужно говорить про хамас, вы хотите сказать хамас прятался во всех 25 тыс зданиях? Говорят Хамас оборудовал крыши зданий орудием, во всех зданиях оборудовали?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Pepel
Ответ Direct free kick
Палестина должна вернуться в родную гавань
Т.е. в никуда..
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abu Ibrahim
Ответ Oleg Pepel
Историю почитайте.. Никогда не было государства Палестина.. НИКОГДА. Иудейское было ( около 1000 лет д н.ъ). Не позорьтесь.
Израиль на пустые земли пришел ? Там не жил никто до 1948 ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Артем Журавский
До сих пор не вижу новостей от том, что Австралия, Южная Корея и Япония отказываются играть с Палестиной.
Им никто и не предалагал, с многими топ сборными Палестина сыграла за всю историю?
Если чисто гипотетически пришлось бы играть, отказались даже не сомневайся
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Oleg Pepel
Т.е. в никуда..
https://fastpic.org/view/121/2023/0425/9bb263e26aa759eb5906ae8a2b7c5876.jpg.html?md5=ZwGErvAn9s9edkX87hfSRQ&expires=1682438400
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
Ответ Oleg Pepel
Историю почитайте.. Никогда не было государства Палестина.. НИКОГДА. Иудейское было ( около 1000 лет д н.ъ). Не позорьтесь.
палестинцы коренные жители Ханаана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Ответ Артем Журавский
До сих пор не вижу новостей от том, что Австралия, Южная Корея и Япония отказываются играть с Палестиной.
до сих пор путаете Палестину с ХАМАС
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий