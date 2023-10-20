Чилийский защитник «Балтики» Сото: «В России много ресурсов, это богатая страна. Отсюда можно уехать в европейскую лигу»

Чилийский защитник «Балтики» высоко отозвался про Мир РПЛ и Россию.

– Ты ранее перечислил своих друзей из Латинской Америки. Действительно, сейчас много латиноамериканцев играет в РПЛ. Почему они так охотно едут в Россию, несмотря ни на что?

– Россия может открыть двери в Европу, позволить перейти в какую-то другую европейскую лигу, продвигать твое имя на рынке. За этой лигой продолжают следить во многих странах. Сюда приезжают и отсюда уезжают талантливые футболисты. По крайней мере, шанс есть.

– Какую роль в этой истории играет финансовый аспект?

– Несомненно, финансовый аспект важен в любой работе. В России много ресурсов, это богатая страна. Поэтому этот фактор важен при принятии решения.

– Перейдя в «Уракан», ты говорил в интервью, что после неудачного отрезка в «Палестино» сомневался, правильный ли был поступок переезжать в Аргентину. Но там у тебя все получилось хорошо, когда ты оправился от травмы. Перед трансфером в Россию не было таких же опасений?

– Всегда непросто выходить из зоны комфорта, из условий, к которым ты привык, которых ты не боишься и с которыми справляешься хорошо. Когда ты выходишь из зоны комфорта, появляется страх. В Аргентине со мной такое произошло. Это тоже было изменение в моей жизни. Я также анализировал предварительно возможные позитивные и негативные моменты.

Вообще, на протяжении всей моей карьеры мне всегда нравилось наблюдать за результатом, к которому я прихожу. Иногда нужно осмелиться на какой-то серьезный шаг. Я так делал неоднократно.

Мне нравится использовать возможности, которые мне подкидывает жизнь. Иногда я могу чего-то бояться, но в итоге ты понимаешь, что все было не зря. Аргентина – прекрасная страна, но это было рядом с моей родиной.

Сейчас я в России, и это совершенно другой опыт, мой первый клуб за границей. Понятное дело, что из-за политических обстоятельств ситуация могла немного измениться, но в целом Россия – это экономически стабильная страна.

Я сюда приехал по спортивным мотивам. Мне хочется оценить себя как футболиста, какое место я занимаю в футболе более конкурентоспособном, чем чилийский. Это единственное, о чем я думал, приезжая сюда, – сказал Гильермо Сото.

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