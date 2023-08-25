«Балтика» подписала защитника сборной Чили Сото. Контракт – на 3 года

Теги премьер-лига Россия высшая лига Аргентина сборная Чили по футболу трансферы Балтика Уракан Гильермо Сото Футбол

Защитник сборной Чили Гильермо Сото перешел в «Балтику».

Российский клуб объявил о договоренности с «Ураканом» насчет трансфера 29-летнего футболиста.

С игроком заключен контракт сроком на три года.

На счету Сото три матча в составе сборной Чили. За клуб в 2023 году он провел в высшей лиге Аргентины 21 игру. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Изображение: t.me/fc_baltika

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3 комментария

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Aleksandr Dubovik
Давайте балтийцы, должны остаться в вышке !
+6
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Фёдор Кузнецов
третий игрок сборной Чили в РПЛ перешл этим летом
+4
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Никита Самарин
Южная Америка постепенно становится главной подпиткой для РПЛ.
+1
0
+1
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