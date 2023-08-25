«Балтика» подписала защитника сборной Чили Сото. Контракт – на 3 года
Защитник сборной Чили Гильермо Сото перешел в «Балтику».
Российский клуб объявил о договоренности с «Ураканом» насчет трансфера 29-летнего футболиста.
С игроком заключен контракт сроком на три года.
На счету Сото три матча в составе сборной Чили. За клуб в 2023 году он провел в высшей лиге Аргентины 21 игру. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
Изображение: t.me/fc_baltika
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