«Балтика» подписала защитника сборной Чили Сото. Контракт – на 3 года

Защитник сборной Чили Гильермо Сото перешел в «Балтику».

Российский клуб объявил о договоренности с « » насчет трансфера 29-летнего футболиста.

С игроком заключен контракт сроком на три года.

На счету Сото три матча в составе сборной Чили. За клуб в 2023 году он провел в высшей лиге Аргентины 21 игру. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Изображение: t.me/fc_baltika

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