Беллингем мог перейти в «Арсенал» в 14 лет за 500 000 фунтов из академии «Бирмингема»
Джуд Беллингем мог стать игроком «Арсенала» в 14 лет.
Лондонский клуб был очень близок к тому, чтобы переманить полузащитника из академии «Бирмингема».
Тогда переход Джуда обошелся бы «канонирам» примерно в 500 000 фунтов, и такую компенсацию «Арсенал» был готов заплатить.
Однако непредвиденная задержка, не более 48 часов, с подписанием «Арсеналом» договора о платеже привела к тому, что Беллингем подписал новое соглашение с «Бирмингемом».
Беллингем этим летом перешел из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» за 103+31 млн евро. В 10 матчах он забил 10 голов.
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