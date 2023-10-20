Беллингем мог перейти в «Арсенал» в 14 лет за 500 000 фунтов из академии «Бирмингема»

Джуд Беллингем мог стать игроком «Арсенала» в 14 лет.

Лондонский клуб был очень близок к тому, чтобы переманить полузащитника из академии «Бирмингема».

Тогда переход обошелся бы «канонирам» примерно в 500 000 фунтов, и такую компенсацию « » был готов заплатить.

Однако непредвиденная задержка, не более 48 часов, с подписанием «Арсеналом» договора о платеже привела к тому, что Беллингем подписал новое соглашение с «Бирмингемом».

Беллингем этим летом перешел из «Боруссии» Дортмунд в « » за 103+31 млн евро. В 10 матчах он забил 10 голов.

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