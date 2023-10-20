«Локомотив» снял ролик со словами «жесткое дзюбалити» перед дерби. «Динамо» ответило: «Вся страна видела это «дзюбалити» 🫣»
«Локомотив» и «Динамо» пошутили перед матчем с отсылкой к Mortal Kombat.
В начале октября «Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat, представив Саб-Зину, Аджикию, Скорпионцева, Соболева в виде дельфина, Промеса с ножом и других бойцов.
Перед матчем 12-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо», который пройдет 21 октября, железнодорожники сделали свой ролик, в котором защитник Максим Ненахов играет в Mortal Kombat, а потом, после звонка Артема Дзюбы, бежит на тренировку, где форвард говорит ему: «Ненахов, finish him (прикончи его – Sports.ru). Готовься к жесткому дзюбалити».
Аккаунт «Динамо» пришел в комментарии к посту «Локо» в телеграм-канале и пошутил: «Вся страна видела это «жестокое дзюбалити» 🫣. P.S. Артем за такого персонажа играть будет? 🤭»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Одна из немногих шуток про Рукаку, которая выглядит остроумной. Чем думали СММщики Локо со своим «дзюбалити», не очень понятно.
В целом дальше можно дальше не читать.
полчаса новость висит уж как