«Локомотив» снял ролик со словами «жесткое дзюбалити» перед дерби. «Динамо» ответило: «Вся страна видела это «дзюбалити» 🫣»

«Локомотив» и «Динамо» пошутили перед матчем с отсылкой к Mortal Kombat.

В начале октября «Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat, представив Саб-Зину, Аджикию, Скорпионцева, Соболева в виде дельфина, Промеса с ножом и других бойцов.

Перед матчем 12-го тура Мир РПЛ « » – «Динамо», который пройдет 21 октября, железнодорожники сделали свой ролик, в котором защитник Максим Ненахов играет в Mortal Kombat, а потом, после звонка , бежит на тренировку, где форвард говорит ему: «Ненахов, finish him (прикончи его – Sports.ru). Готовься к жесткому дзюбалити».

Аккаунт « » пришел в комментарии к посту «Локо» в телеграм-канале и пошутил: «Вся страна видела это «жестокое дзюбалити» 🫣. P.S. Артем за такого персонажа играть будет? 🤭»

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