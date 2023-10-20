«Локомотив» снял ролик со словами «жесткое дзюбалити» перед дерби. «Динамо» ответило: «Вся страна видела это «дзюбалити» 🫣»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Англия Динамо Москва Максим Ненахов ахахаха Футбол

«Локомотив» и «Динамо» пошутили перед матчем с отсылкой к Mortal Kombat.

В начале октября «Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat, представив Саб-Зину, Аджикию, Скорпионцева, Соболева в виде дельфина, Промеса с ножом и других бойцов.

Перед матчем 12-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо», который пройдет 21 октября, железнодорожники сделали свой ролик, в котором защитник Максим Ненахов играет в Mortal Kombat, а потом, после звонка Артема Дзюбы, бежит на тренировку, где форвард говорит ему: «Ненахов, finish him (прикончи его – Sports.ru). Готовься к жесткому дзюбалити».

Аккаунт «Динамо» пришел в комментарии к посту «Локо» в телеграм-канале и пошутил: «Вся страна видела это «жестокое дзюбалити» 🫣. P.S. Артем за такого персонажа играть будет? 🤭»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Jon
шах и мат
+117
-4
+113
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Локо изначально с этой шуткой были в проигрышном положении)
+93
-1
+92
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Подволоцкий
Раунд!
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
Ответ Красная стрела
А вообще, мортальник, один из примеров русофобии. Ни одна игра не додумалась закрыть доступ для целой нации. А они додумались 😁
А это было даже неплохо, по приплетанию, твердая четверка.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Главное что б не ононалити.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
Переиграли и уничтожили (с)

Одна из немногих шуток про Рукаку, которая выглядит остроумной. Чем думали СММщики Локо со своим «дзюбалити», не очень понятно.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
тот футбол который мы заслужили
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
D-oh!
Ответ Красная стрела
Главное что б не ононалити.
Это синонимы)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Динамовские сммщики хорошо наказали за дзюбалити паровозов)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Мефодий
Красивый ответ Динамо, надо признать. Но Локо сам подставился - очень недальновидный ролик
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Границ позора не видно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ БезызбежноНаКрасный
Их несколько было
Он в сериале снялся?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек_Легенда
Ответ Красная стрела
А вообще, мортальник, один из примеров русофобии. Ни одна игра не додумалась закрыть доступ для целой нации. А они додумались 😁
А как близзарды с ворлд оф варкрафтом?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Не понял ролик. То есть Ненахов будет жестко отдзюбен?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AntPunch
какой колхоз
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Степанов
Я вот не видел это дзюбалити и как-то не готов)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eric_Cartman
Дзюбалити, лерби. О чем это все?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
СММщики Локо явно надеялись на ответную реакцию, ее и получили )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТвояМамка
Давно так не ржал.))) Чётко про Скорпиона.)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парень со двора Шмурнова
Дзюбабилити перед лерби.

В целом дальше можно дальше не читать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Смм-щик Динамо зарезал без ножа)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
марк макаров
скандальчик, интрижка, позорище
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Б81
Грех было не ответить)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LokoTen
А что такое лерби?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
наших smm-щиков или кто там аккаунты в соцсетях ведёт
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Ответ justbored
Ниже пояса шуточка, во всех смыслах.
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
Ответ Красная стрела
А вообще, мортальник, один из примеров русофобии. Ни одна игра не додумалась закрыть доступ для целой нации. А они додумались 😁
задостанов, это Вы?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yujanin
Ответ Красная стрела
А вообще, мортальник, один из примеров русофобии. Ни одна игра не додумалась закрыть доступ для целой нации. А они додумались 😁
ну почему,клэш Роял,ганз оф бум тоже закрыли доступ,ещё наверняка есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Бердышев
Ответ Павел Павлов
да,ещё можно расстрелять Дзюбу.вообще,если расстрелять всех,кто не Дзюбалит-в стране останется тока Вассерман.
А с каких пор онанизм стал собственностью Артёма? Этот способ удовлетворения своих половых потребностей существовал ещё задолго до рождения Дзюбы, вообще-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Павлов
Ответ Muhammad Jon
шах и мат
да,ещё можно расстрелять Дзюбу.вообще,если расстрелять всех,кто не Дзюбалит-в стране останется тока Вассерман.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
**Iscander**
Ну и футбол у нас, позорище какое-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
дзюбе с некоторых пор шутит противопоказано, потому что кто угодно перешутит в ответ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
трахтенберг месть коней
я не видел это видео и не собираюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бродяга-симпатяга
Четко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женька Овомоела
И это называется креативом? Локо 💩 какое-то родил, а смм наверно на неделю в запой ушли - праздновать невиданный доселе успех🤦🏼‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Про Дзюбу прикольная шутка (реклама) от Мегафона
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Премьер-Лига Англия, серьезно?
полчаса новость висит уж как
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ниже пояса шуточка, во всех смыслах.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дважды_Герой
Новые брильянты коллекции Шутки за триста..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
А что за видео с дзюбой,о котором все говорят?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
Жабо-гадюкинг какой-то.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий