Азамат Мусагалиев: «В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой. Хотя, бывает, у него и выстреливает»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Спорт-Экспресс ахахаха Азамат Мусагалиев Футбол

Азамат Мусагалиев оценил юмор форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

В июне Дзюба на «Большом шоу» Мусагалиева вышел с торчащим игрушечным бананом и попросил Леонида Слуцкого поменять ему трусы: «Я как на Евро – обосрался».

– Как вы на это реагировали?

– Я отношусь к этому как к работе и оценивал в первую очередь как ведущий и продюсер программы. Больше искал плюсы для всей передачи, а не прикидывал то, как это отразиться на репутации Артема.

Потом мы посмеялись, все обсудили. А уже после выхода выпуска созвонились, все было хорошо.

– Как вы с точки зрения профессионального комика оцените стиль шуток Артема?

– У Дзюбы нет стиля шуток. Он говорит все подряд и очень много. В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой. Хотя, бывает, у него и выстреливает...

– Многие говорят, что его участие в юмористических шоу вредит профессиональной карьере.

– Для меня это абсолютно неважно. Если человек находит время, то это его личное дело.

Я считаю, если это вредит, он должен сам понимать. Если не вредит, то пусть участие в шоу никого не касается, – сказал юморист, актер и телеведущий.

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32 комментария

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Паровоз19
выстреливает в потолок
+25
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Полуэктов Пётр
Ответ воргашорец
Комментарий скрыт
Ерунда полная. Отличный он мужик и юмор отличный он делает.
Кто его должен "проталкивать", если он столько лет с КВН сам проталкивает и себя и всю свою команду и кучу еще людей за собой. Да, конкретно "большое шоу" - на любителя история. Но у него столько крутых проектов, как его лично, так и просто где он принимает участие.
+18
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+18
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charly_54
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дзюбе 35, а ведёт себя как подросток
Это его личное дело
+10
-2
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Glukinho
сначала не понял, а потом как понял
+6
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DiMANUTD
Супер тонкий стеб… аж тошно
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Денис Днепр
Выстреливает за лупой)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Паровоз19
выстреливает в потолок
В монитор ноутбука.))
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Никому_никабельный
Я их вообще не вижу
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Nick Dovgo
чувствует конкуренцию
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Мукунку хороший
Да вообще комиков развелось… весело живём.. все в достатке и спокойствии)
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vova123456
Ответ Циник Петербургский
Насчет юмора Дзюбы Азамат прав, на мой взгляд. Но и юмор самого Мусагалиева мне не заходит. Стиль его команды КВН - обсмеять некрасивое лицо товарища ро команде - такое себе. Как-то для подростков, имхо.
Ты что-то попутал, в КВН он участвовал лет 10 назад, и то, тогда у них был стиль типа парни из провинции, обсмеивали москвичей, плюс пародии делали. Так что ты очень невнимательно смотрел их выступления.

И сейчас Азамат тоже по пародиям больше известен, особенно про мэра, Губерниева итд. ну плюс ешё красиво и смешно может рассказать истории, даже многие шутят что он про всё в своей жизни может создать смешную историю. Откуда ты взял что он только "обсмеивает некрасивое лицо товарища" я не понимаю.
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Полуэктов Пётр
Ответ Stas Zaitsev
где его посмотреть в инете?
Ну если вы весь КВН Камызяк пропустили, то просто в ютубе (а теперь уже в VK). У него есть и канал свой и по другим разным шоу он много ходит. На телике "Однажды в России" (основной их проект телевизионный после КВН) и "Talk" и "Где Логика?". "Я себя знаю" - лично его проект на его канале. А уж сколько у него историй угарных в жизни. Я выпуск "Бар в Большом городе" с его участием раза 4 пересматривал только ради его историй)
Ну короче... че перечислять, просто пишите в Ютубе "Азамат Мусалагиев" и всё найдете.
РАЗУМЕЕТСЯ, что не всё разрыв и очень смешно. Нет ни одного деятеля в мире юмора, у которого было бы смешон ВСЁ абсолютно и всем нравилось. Так просто не бывает.
Но Азамат умный, с правильными взглядами взрослый мужик. Его интересно послушать даже когда это не смешно.
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