Азамат Мусагалиев: «В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой. Хотя, бывает, у него и выстреливает»
Азамат Мусагалиев оценил юмор форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
В июне Дзюба на «Большом шоу» Мусагалиева вышел с торчащим игрушечным бананом и попросил Леонида Слуцкого поменять ему трусы: «Я как на Евро – обосрался».
– Как вы на это реагировали?
– Я отношусь к этому как к работе и оценивал в первую очередь как ведущий и продюсер программы. Больше искал плюсы для всей передачи, а не прикидывал то, как это отразиться на репутации Артема.
Потом мы посмеялись, все обсудили. А уже после выхода выпуска созвонились, все было хорошо.
– Как вы с точки зрения профессионального комика оцените стиль шуток Артема?
– У Дзюбы нет стиля шуток. Он говорит все подряд и очень много. В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой. Хотя, бывает, у него и выстреливает...
– Многие говорят, что его участие в юмористических шоу вредит профессиональной карьере.
– Для меня это абсолютно неважно. Если человек находит время, то это его личное дело.
Я считаю, если это вредит, он должен сам понимать. Если не вредит, то пусть участие в шоу никого не касается, – сказал юморист, актер и телеведущий.
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Кто его должен "проталкивать", если он столько лет с КВН сам проталкивает и себя и всю свою команду и кучу еще людей за собой. Да, конкретно "большое шоу" - на любителя история. Но у него столько крутых проектов, как его лично, так и просто где он принимает участие.
И сейчас Азамат тоже по пародиям больше известен, особенно про мэра, Губерниева итд. ну плюс ешё красиво и смешно может рассказать истории, даже многие шутят что он про всё в своей жизни может создать смешную историю. Откуда ты взял что он только "обсмеивает некрасивое лицо товарища" я не понимаю.
Ну короче... че перечислять, просто пишите в Ютубе "Азамат Мусалагиев" и всё найдете.
РАЗУМЕЕТСЯ, что не всё разрыв и очень смешно. Нет ни одного деятеля в мире юмора, у которого было бы смешон ВСЁ абсолютно и всем нравилось. Так просто не бывает.
Но Азамат умный, с правильными взглядами взрослый мужик. Его интересно послушать даже когда это не смешно.