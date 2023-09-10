Дзюба на просьбу болбоя забить ударом через себя: «Хочешь, чтобы меня увезли в больницу? Я даже на кровать через себя не могу упасть»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Локомотив мол ахахаха болбои Футбол

Артем Дзюба отреагировал на просьбу болбоя забить ударом через себя.

«Ты хочешь, чтобы меня увезли в больницу? Через себя...

Я даже на кровать через себя не могу упасть», – сказал 35-летний нападающий на открытой тренировке «Локомотива».

Железнодорожники 9 сентября на «РЖД Арене» провели товарищеские матчи против своих молодежной и юношеской команд. Дзюба принял участие в обеих играх.

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7 комментариев

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Стахович
После 30ти оно так
+13
-2
+11
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Даниил Яцишiн
зато честно)
+7
0
+7
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Quiet Dad
нужно было великого Зе попросить)))
+4
0
+4
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Shuller18
Ответ Quiet Dad
нужно было великого Зе попросить)))
Зе сможет, пластикой обладает
+2
-2
0
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