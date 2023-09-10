Дзюба на просьбу болбоя забить ударом через себя: «Хочешь, чтобы меня увезли в больницу? Я даже на кровать через себя не могу упасть»

Артем Дзюба отреагировал на просьбу болбоя забить ударом через себя.

«Ты хочешь, чтобы меня увезли в больницу? Через себя...

Я даже на кровать через себя не могу упасть», – сказал 35-летний нападающий на открытой тренировке « ».

Железнодорожники 9 сентября на «РЖД Арене» провели товарищеские матчи против своих молодежной и юношеской команд. Дзюба принял участие в обеих играх.

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