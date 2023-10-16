Карпин считает самой проблемной позицию центрального защитника в сборной: «Кроме Джикии и Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Георгий Джикия Максим Осипенко Футбол

Валерий Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России.

— Какая позиция в сборной самая проблемная?

— Позиция центрального защитника. Кроме Джикии и Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.

— Что с Осипенко? Успеет ли он восстановиться к возобновлению чемпионата?

— Не могу сказать, когда восстановится Осипенко. Это связано со старой травмой. Не жалею, что вызвал его, он мог получить травму на тренировке. Дай бог, чтобы было все нормально, – сказал главный тренер сборной России.

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15 комментариев

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Bartez1986
Джикия играет постоянно? Хм...
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Давид Agabekyan
Джикия играет? Или у Карпина как у настоящего эстонца реакция замедленная?
+12
-2
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maximilian_15
Да уж, у Джикии все матчи от звонка до звонка
+8
-2
+6
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Параллельный Перпендикуляр
Джикия?
Это про Медиалигу?
+2
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Пикачу82
Джикия если и играет то только с хинкали в тарелке
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Сергей Орлов
Джикия постоянно не играет, Джикия постоянно ест.
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Stas Politik
Ну, Дивеев травмирован, а Чистяков мало играет за свой клуб.
Оба игрока классом выше, чем постоянно привозящий Джикия и тем более Осипенко.
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sancho81
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Нет, проблема не в Карпине, проблема в тебе. Карпин не имеет в виду только этот сезон, но твоих способностей недостаточно, чтобы понять это.
В таком случае, что по Дивееву?
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Eric_Cartman
Годно потроллил Жору
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Абдулов Алексей
Морозов в Локомотиве уже железно основной ЦЗ и в этом сезоне у него игровой практики побольше, чем у Джикии.
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donatodonatore
С Джикией в составе она тоже проблемная.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Bartez1986
Джикия играет постоянно? Хм...
То есть по Осипенко у тебя вопросов нет?
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Михаил Хромаков
Ответ sancho81
В таком случае, что по Дивееву?
Дивеев сейчас недоступен
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ sancho81
В таком случае, что по Дивееву?
Я не знаю что по Дивееву. В РПЛ я слежу в меру сил только за Ростовом. Про Ростов с уверенностью могу сказать, что в команде в данный момент нет игроков, которые бы могли по уровню своей игры вытеснить из сборной Осипенко .
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