Карпин считает самой проблемной позицию центрального защитника в сборной: «Кроме Джикии и Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно»

Валерий Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России.

— Какая позиция в сборной самая проблемная?

— Позиция центрального защитника. Кроме Джикии и , мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.

— Что с Осипенко? Успеет ли он восстановиться к возобновлению чемпионата?

— Не могу сказать, когда восстановится Осипенко. Это связано со старой травмой. Не жалею, что вызвал его, он мог получить травму на тренировке. Дай бог, чтобы было все нормально, – сказал главный тренер сборной России.

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