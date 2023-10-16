Карпин считает самой проблемной позицию центрального защитника в сборной: «Кроме Джикии и Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно»
Валерий Карпин назвал самую проблемную позицию в сборной России.
— Какая позиция в сборной самая проблемная?
— Позиция центрального защитника. Кроме Джикии и Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно. Сами посмотрите, сами все видите.
— Что с Осипенко? Успеет ли он восстановиться к возобновлению чемпионата?
— Не могу сказать, когда восстановится Осипенко. Это связано со старой травмой. Не жалею, что вызвал его, он мог получить травму на тренировке. Дай бог, чтобы было все нормально, – сказал главный тренер сборной России.
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Это про Медиалигу?
Оба игрока классом выше, чем постоянно привозящий Джикия и тем более Осипенко.