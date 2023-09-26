Ла Лига составит рейтинг клубных фанбаз на основе нарушений на почве расизма и ненависти. Наказывать команды не будут

Ла Лига проранжирует фанбазы клубов, основываясь на количестве их нарушений.

Как передает El Chiringuito, футбольные власти будут вести мониторинг происшествий, связанных с расизмом и ненавистью. Опираясь на результаты, составит соответствующий рейтинг, однако никаких наказаний предусмотрено не будет.

Подчеркивается, что по сравнению с предшествующим сезоном количество оскорблений и проявлений ненависти сократилось на 50%.

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