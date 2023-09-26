Ла Лига составит рейтинг клубных фанбаз на основе нарушений на почве расизма и ненависти. Наказывать команды не будут
Ла Лига проранжирует фанбазы клубов, основываясь на количестве их нарушений.
Как передает El Chiringuito, футбольные власти будут вести мониторинг происшествий, связанных с расизмом и ненавистью. Опираясь на результаты, Ла Лига составит соответствующий рейтинг, однако никаких наказаний предусмотрено не будет.
Подчеркивается, что по сравнению с предшествующим сезоном количество оскорблений и проявлений ненависти сократилось на 50%.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
1 комментарий