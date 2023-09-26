Ла Лига составит рейтинг клубных фанбаз на основе нарушений на почве расизма и ненависти. Наказывать команды не будут

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Реал Сосьедад Ла Лига происшествия болельщики Алавес Альмерия Лас-Пальмас Кадис Райо Вальекано Жирона Гранада дискриминация Футбол

Ла Лига проранжирует фанбазы клубов, основываясь на количестве их нарушений.

Как передает El Chiringuito, футбольные власти будут вести мониторинг происшествий, связанных с расизмом и ненавистью. Опираясь на результаты, Ла Лига составит соответствующий рейтинг, однако никаких наказаний предусмотрено не будет.

Подчеркивается, что по сравнению с предшествующим сезоном количество оскорблений и проявлений ненависти сократилось на 50%.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makc2003
Мы запишем вас в список пидopacoB, но пока карандашом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий