Стадион «Тоттенхэма» – лучший в АПЛ по версии The Athletic. «Олд Траффорд» – 3-й, «Эмирейтс» – 4-й, «Энфилд» – 5-й, «Этихад» – 11-й

The Athletic назвал стадион «Тоттенхэма» лучшим в АПЛ.

Оценка стадионов складывалась из четырех критериев. 40% от итогового балла составлял критерий впечатлений от матча – вид с трибун, удобства инфраструктуры стадиона. 25% оценки составляла атмосфера матчей. 20% составила транспортная доступность стадиона и его расположение, еще 15% – эстетика: дизайн стадиона, его история и другие нематериальные ценности. По каждому из критериев рабочая группа выставила оценки по десятибалльной шкале.

Лучшим стадионом по версии The Athletic признан « ». Второе место присудили домашней арене « », третье – «Олд Траффорд».

Рейтинг стадионов по версии The Athletic

1. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);

2. « » («Ньюкасл»);

3. « » («Манчестер Юнайтед»);

4. «Эмирейтс» («Арсенал»);

5. «Энфилд» («Ливерпуль»);

6. «Молине Стэдиум» («Вулверхэмптон»);

7. «Вилла Парк» («Астон Вилла»);

8. «Брентфорд Коммьюнити» («Брентфорд»);

9. «Стэмфорд Бридж» («Челси»);

10. Олимпийский стадион («Вест Хэм»);

11. «Этихад Стэдиум» («Манчестер Сити»);

12. «Сити Граунд» («Ноттингем Форест»);

13. «Брэмолл Лейн» («Шеффилд Юнайтед»);

14. «Гудисон Парк» («Эвертон»);

15. «Крэйвен Коттедж» («Фулхэм»);

16. «Фалмер Стэдиум» («Брайтон»);

17. «Турф Муур» («Бернли»);

18. «Селфхерст Парк» («Кристал Пэлас»);

19. «Кенилворт Роуд» («Лутон»);

20. «Дин Корт» («Борнмут»).

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