Стадион «Тоттенхэма» – лучший в АПЛ по версии The Athletic. «Олд Траффорд» – 3-й, «Эмирейтс» – 4-й, «Энфилд» – 5-й, «Этихад» – 11-й
The Athletic назвал стадион «Тоттенхэма» лучшим в АПЛ.
Оценка стадионов складывалась из четырех критериев. 40% от итогового балла составлял критерий впечатлений от матча – вид с трибун, удобства инфраструктуры стадиона. 25% оценки составляла атмосфера матчей. 20% составила транспортная доступность стадиона и его расположение, еще 15% – эстетика: дизайн стадиона, его история и другие нематериальные ценности. По каждому из критериев рабочая группа выставила оценки по десятибалльной шкале.
Лучшим стадионом по версии The Athletic признан «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Второе место присудили домашней арене «Ньюкасла», третье – «Олд Траффорд».
Рейтинг стадионов АПЛ по версии The Athletic
1. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);
2. «Сент-Джеймс Парк» («Ньюкасл»);
3. «Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед»);
4. «Эмирейтс» («Арсенал»);
5. «Энфилд» («Ливерпуль»);
6. «Молине Стэдиум» («Вулверхэмптон»);
7. «Вилла Парк» («Астон Вилла»);
8. «Брентфорд Коммьюнити» («Брентфорд»);
9. «Стэмфорд Бридж» («Челси»);
10. Олимпийский стадион («Вест Хэм»);
11. «Этихад Стэдиум» («Манчестер Сити»);
12. «Сити Граунд» («Ноттингем Форест»);
13. «Брэмолл Лейн» («Шеффилд Юнайтед»);
14. «Гудисон Парк» («Эвертон»);
15. «Крэйвен Коттедж» («Фулхэм»);
16. «Фалмер Стэдиум» («Брайтон»);
17. «Турф Муур» («Бернли»);
18. «Селфхерст Парк» («Кристал Пэлас»);
19. «Кенилворт Роуд» («Лутон»);
20. «Дин Корт» («Борнмут»).
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