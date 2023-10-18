Стадион «Тоттенхэма» – лучший в АПЛ по версии The Athletic. «Олд Траффорд» – 3-й, «Эмирейтс» – 4-й, «Энфилд» – 5-й, «Этихад» – 11-й

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The Athletic назвал стадион «Тоттенхэма» лучшим в АПЛ.

Оценка стадионов складывалась из четырех критериев. 40% от итогового балла составлял критерий впечатлений от матча – вид с трибун, удобства инфраструктуры стадиона. 25% оценки составляла атмосфера матчей. 20% составила транспортная доступность стадиона и его расположение, еще 15% – эстетика: дизайн стадиона, его история и другие нематериальные ценности. По каждому из критериев рабочая группа выставила оценки по десятибалльной шкале.

Лучшим стадионом по версии The Athletic признан «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Второе место присудили домашней арене «Ньюкасла», третье – «Олд Траффорд».

Рейтинг стадионов АПЛ по версии The Athletic

1. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);

2. «Сент-Джеймс Парк» («Ньюкасл»);

3. «Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед»);

4. «Эмирейтс» («Арсенал»);

5. «Энфилд» («Ливерпуль»);

6. «Молине Стэдиум» («Вулверхэмптон»);

7. «Вилла Парк» («Астон Вилла»);

8. «Брентфорд Коммьюнити» («Брентфорд»);

9. «Стэмфорд Бридж» («Челси»);

10. Олимпийский стадион («Вест Хэм»);

11. «Этихад Стэдиум» («Манчестер Сити»);

12. «Сити Граунд» («Ноттингем Форест»);

13. «Брэмолл Лейн» («Шеффилд Юнайтед»);

14. «Гудисон Парк» («Эвертон»);

15. «Крэйвен Коттедж» («Фулхэм»);

16. «Фалмер Стэдиум» («Брайтон»);

17. «Турф Муур» («Бернли»);

18. «Селфхерст Парк» («Кристал Пэлас»);

19.  «Кенилворт Роуд» («Лутон»);

20. «Дин Корт» («Борнмут»).

«Олд Траффорду» не дали Евро-2028. Там протекает крыша, нашествие грызунов и аварии в туалетах

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28 комментариев

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JENNINGS
Вполне логично: самый новый и самый современный стадион, и ТВ-картинка очень приятная!
+29
-1
+28
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Liquidozz
Тут же недавно была статья, что Олд Траффорд разваливается, а по обломкам бегают мыши.
+18
-2
+16
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Shadow1882
Во всём, что не касается происходящего на поле, Леви огромный молодец, конечно)
+12
-2
+10
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Shadow1882
Ответ JENNINGS
Вполне логично: самый новый и самый современный стадион, и ТВ-картинка очень приятная!
Ещё и пиво там наливают снизу вверх!
+11
-2
+9
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Александр Костенко
Двоякое ощущение с Олд Траффордом. Вроде и легендарный стадион, но до этого писали что на Евро его не допустят. Но атмосфера и обзор там конечно не что, сколько видосов не попадалось в соц сетях с разных ракурсов всегда обзор хороший.
+4
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+4
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Дмитрий Осипов
чушь этот рейтинг..лучший стадион у Лутона. Если на хваленом Тотенхеме отключат электричество, то это будет мертвая коробка. А если на Кенилворт Роуд отключат электричество, то никто не заметит, потому что уже поздно и все спят, так как утром на работу.
+4
-1
+3
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МЮ20
Ответ Александр Костенко
Двоякое ощущение с Олд Траффордом. Вроде и легендарный стадион, но до этого писали что на Евро его не допустят. Но атмосфера и обзор там конечно не что, сколько видосов не попадалось в соц сетях с разных ракурсов всегда обзор хороший.
Олд Траффорд на Евро не допустят только из-за риска, что могут не успеть закончить реконструкцию стадиона
+3
0
+3
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Андрей Катиков
Ответ Phantom1289
Ну странный рейтинг. Энфилд мог бы и повыше быть. Я не говорю, что на первом, но уж точно не на 5.
у них поле маленькое, всего 101 метр. чемпионаты мира и Европы нельзя проводить.
+3
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Gustav Forsberg
Ответ Shadow1882
Во всём, что не касается происходящего на поле, Леви огромный молодец, конечно)
ну так владелец и должен этим заниматься, а происходящее на поле делегировать)
+3
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gukmamop
И тут Эмирейтс четвертый?
+3
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Антон Киселёв
А где тут очередь за шутками на тему "Арсенал и здесь четвёртый"?
+2
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Александр Костенко
Ответ МЮ20
Олд Траффорд на Евро не допустят только из-за риска, что могут не успеть закончить реконструкцию стадиона
Да знаю. Но это как замкнутый круг с Глейзерами. Сами ничего не делают, все оплаты (даже перелеты и проживание) вешают на МЮ. И не понятно будут ли продавать.
+1
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Андрей Максимкин
Ответ Liquidozz
Тут же недавно была статья, что Олд Траффорд разваливается, а по обломкам бегают мыши.
представляешь в каком тогда виде все стадионы, что ниже его в списке? наверняка на ТВ трансляцию просто подкладывают графику со счастливыми болельщиками, а там все уже давно в радиоактивных осадках. у меня других версий просто нет
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Глеб Кравцов
Ответ Shadow1882
Во всём, что не касается происходящего на поле, Леви огромный молодец, конечно)
а что не так сейчас с происходящим на поле в ТТХ? Их тренер и игроки второй месяц подрят лучшие в АПЛ
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kaka10
Ответ Shadow1882
Во всём, что не касается происходящего на поле, Леви огромный молодец, конечно)
Единственный момент: в Англии не выкрикивают имена игроков, забивших голы. В Милане, Неаполе, Мадриде, Мюнхене очень круто всем стадионом кричат авторов голов
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red hikkikomori
Ответ Liquidozz
Тут же недавно была статья, что Олд Траффорд разваливается, а по обломкам бегают мыши.
Так это только один из критериев, Олд Траффорд так высоко только из-за легендарности и атмосферы, а технически это развалины, судя по новостям о состоянии стадиона.
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Liquidozz
Ответ Андрей Максимкин
представляешь в каком тогда виде все стадионы, что ниже его в списке? наверняка на ТВ трансляцию просто подкладывают графику со счастливыми болельщиками, а там все уже давно в радиоактивных осадках. у меня других версий просто нет
Х3, я был на Энфилде, на Вилла Парк и на мосту (челси), все норм вполне пристойно.
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Liquidozz
Ответ Саламбек Алаев
Там где то капает крыша , которую постоянно латают и вроде на этом все
Не, писали еще про мышей на поле (серьёзно) и про извержения из туалетов.
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Саламбек Алаев
Ответ Liquidozz
Тут же недавно была статья, что Олд Траффорд разваливается, а по обломкам бегают мыши.
Там где то капает крыша , которую постоянно латают и вроде на этом все
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Three Days Grace
Ответ Shadow1882
Ещё и пиво там наливают снизу вверх!
Хаха тоже хотел про это написать)
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Aleksey Yashin
Хоть где-то Тоттенхэм выиграл
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miguel_diaz
Лучший в АПЛ Сантьяго Бернабео
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GowardRork
каеф
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Алксандр Гадюшкин
Странный какой-то рейтинг, очень субъективный на мой взгляд. Почему Брайтон шестнадцатый, а стадион Брентфорда в топ 8?
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Евгений Кузнецов
интересно было бы сравнить их с топовыми российскими стадионами)
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