Каземиро получил ушиб голеностопа в игре Бразилии с Венесуэлой. «МЮ» ждет сведений о его состоянии

Каземиро не смог доиграть матч Бразилии против Венесуэлы, получив повреждение.

Полузащитник из-за проблем с ногой был заменен на 79-й минуте.

«Он попросил снять его из-за удара по голеностопу», – сообщил главный тренер .

Sky Sports сообщает, что в « » ожидают поступления информации о состоянии 31-летнего хавбека.

В текущем сезоне бразилец провел 8 игр в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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