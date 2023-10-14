Каземиро получил ушиб голеностопа в игре Бразилии с Венесуэлой. «МЮ» ждет сведений о его состоянии
Каземиро не смог доиграть матч Бразилии против Венесуэлы, получив повреждение.
Полузащитник из-за проблем с ногой был заменен на 79-й минуте.
«Он попросил снять его из-за удара по голеностопу», – сообщил главный тренер Фернандо Диниз.
Sky Sports сообщает, что в «МЮ» ожидают поступления информации о состоянии 31-летнего хавбека.
В текущем сезоне бразилец провел 8 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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