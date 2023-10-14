Каземиро получил ушиб голеностопа в игре Бразилии с Венесуэлой. «МЮ» ждет сведений о его состоянии

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия травмы сборная Венесуэлы по футболу Каземиро квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Фернандо Диниз Здоровье Футбол

Каземиро не смог доиграть матч Бразилии против Венесуэлы, получив повреждение.

Полузащитник из-за проблем с ногой был заменен на 79-й минуте.

«Он попросил снять его из-за удара по голеностопу», – сообщил главный тренер Фернандо Диниз.

Sky Sports сообщает, что в «МЮ» ожидают поступления информации о состоянии 31-летнего хавбека.

В текущем сезоне бразилец провел 8 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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ta-tosha
Главное, что бы шашлыков и других вещей с гриля не наелся. Травма ерунда, у него 5 кг лишнего веса после летнего отпуска
+14
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Sv1ft
Возможно и не потеря. В текущей его форме.
+14
-2
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Любезный Коссутий
Амрабат наконец-то будет играть в полузащите.
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+9
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Will Turner
там мактоминей уже за шотландию штрафные кладёт. это так, просто к слову
отменили правда, но факт есть факт
+4
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AndeiMakla
Значит Мактоминей заменит Амрабата на левой бровке.
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Elik1989
Ответ Любезный Коссутий
Амрабат наконец-то будет играть в полузащите.
Не от хорошей жизни он играет в защите. Конечно хочется увидеть его на родной позиции.
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<~Inter~>
Ответ Sv1ft
Возможно и не потеря. В текущей его форме.
а без него центр поля прям заживёт. Эриксен, Мактомини и Маунт же в каждом матче отрабатывают на уровне Канте
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Южанин78
Ответ Sv1ft
Возможно и не потеря. В текущей его форме.
Может МЮ поэтому ждёт сведений и думает вот бы что-то серьёзное
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0
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Sv1ft
Ответ <~Inter~>
а без него центр поля прям заживёт. Эриксен, Мактомини и Маунт же в каждом матче отрабатывают на уровне Канте
Может и хуже станет. Хотя казалось бы куда еще.
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