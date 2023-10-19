Барселона – Атлетик прогноз на матч 22 октября 2023, Ла Лига

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Испанские футбольные болельщики, дождавшись нужных побед от «красной фурии» и выхода на Евро-2024, возвращаются к своим клубам. Ла Лига снова ждёт своих фанатов: в ближайшем туре сойдутся в очном поединке «Барселона» и «Атлетик». В какой форме находятся игроки этих клубов после перерыва на матчи сборных?

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Барселона

 

Каталонец Гави своим точным ударом вывел сборную Испании на Евро и заодно спасти от гнева толпы Альваро Морату, который в первом тайме, решив добить мяч в пустые ворота, попал в офсайд и лишился гола. Впрочем, по поводу гола Гави норвежцы тоже заявили, что Гави сам залез в офсайд на полметра. Но, так или иначе, испанцы снова на Евро, и даже «мадридиста» Дани Карвахаль отдаёт должное Гави, считая его гением. До лета ещё долго, но Ферран Торрес, Педри и Алехандро Бальде могут побороться за место в заявке сборной.

Теперь давайте вспомним, каково положение «Барсы» в Ла Лиге: клуб занимает 3-е место с 21 очком, отставая на одно от «Жироны» и на три от «Реала». В официальных матчах «Барса» не проигрывает, но в пяти предыдущих встречах было две ничьи в Ла Лиге с «Мальоркой» и «Гранадой» (что характерно, обе со счётом 2:2). В предыдущем туре «Барселона» летела к 30-й минуте 0:2, пропустив от «Гранады» быстрый гол, однако усилиями юного гения Ламина Ямаля и Серджи Роберто отыгралась во втором тайме.

Номинально лучшим бомбардиром остаётся Роберт Левандовский с 5 мячами, но сейчас у него травма лодыжки, и поэтому рассчитывать на него клуб не может. С учётом того, какие рекорды бьёт Ламин Ямаль, можно рассчитывать, что он бросит вызов в бомбардирской гонке Левандовскому: ближайший шанс сделать это будет как раз в матче против «Атлетика».

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Атлетик

 

Из игроков сборных у «Атлетика» отметился Нико Уильямс, который в игре против Кипра оформил две голевые передачи и доказал, что не зря играет за «красную фурию». Если подобный уровень игры будет поддерживаться и дальше, то Нико может рассчитывать на место в заявке сборной на Евро. А тем временем команда Эрнесто Вальверде находится ниже «Барселоны» в таблице чемпионата Испании, занимая 5-е место и располагая активом в виде 17 очков. Еврокубки в этом году команду обходят, поэтому баски намерены приложить все силы для достижения успеха в Ла Лиги.

Что касается недавних встреч, то предыдущий матч состоялся 6 октября дома против «Альмерии» и завершился победой «Атлетика» со счётом 3:0 (туром ранее «Атлетик» точно с таким же счётом проиграл «Реалу Сосьедаду»). Свои фамилии на табло вписали Горка Гурусета, Дани Гарсия и Ойан Сансет. Лидером клуба по числу забитых мячей остаётся Иньяки Уильямс, забивший 4 гола.

Прогноз

 

Приводим исходные данные по предстоящей встрече. 22 октября, 22:00 по московскому времени, Олимпийский стадион Барселоны. Google оценивает шансы наших команд следующим образом: 59% вероятность победы «Барсы», 23% вероятность ничьи и 18% вероятность победы «Атлетика». Попробуем сопоставить их с коэффициентами букмекеров и выяснить, что ещё ждать от этой игры.

И снова мы обращаемся к BetBoom за точными цифрами. Начнём с исходов: коэффициент на победу команды Хави составляет 1.66, на ничью между каталонцами и басками 4.09, а на победу дружины Эрнесто Вальверде можно зарядить с кэфом 5.07. Корреляция между цифрами Google и цифрами от BetBoom очевидна: перевес в пользу каталонцев достаточно серьёзный. Поэтому можно закрыть эту подтему или перейти к следующей подтеме в виде тоталов общих и индивидуальных.

Букмекеры от BetBoom предлагают две ставки с наиболее близкими друг к другу кэфами: тотал больше 2.5 за 1.75 и меньше 2.5 за 2.12. Наиболее распространённые ставки на тотал, как показывает опыт. Что можно сказать по предыдущим пяти матчам каждого из клубов? У «Барселоны» тотал больше 2.5 был реализован три раза в 5 матчах (когда они обыграли «Сельту» 3:2 и два раза сыграли вничью), ну а у «Атлетика» подобный тотал был реализован четыре раза (две победы 3:0 над «Кадисом» и «Альмерией», ничья с «Хетафе» 2:2 и сухое поражение от «Реала Сосьедад» 0:3). То есть подобный тотал, в принципе, можно ждать при участии обеих команд: их противники тоже приложили большие усилия, чтобы выдать результативные матчи.

У «Барсы» и «Атлетика» суммарно имеются четыре матча с пробитым тоталом больше 3.5 (он предлагается с кэфом 2.86), и в трёх случаях имела место ничья 2:2. Возможно ли, чтобы они и здесь разыграли такую богатую «мировую»? Не факт, так как «Барселона» вряд ли захочет терять очки в третий раз за 5 туров Ла Лиги. Что касается других ставок на тотал, то можно выбрать тотал меньше 2 за 3.36 (два раза каталонцы выигрывали 1:0 за последние пять матчей, победив и «Порту» в Лиге чемпионов) или больше 3 за 2.29 (это касается рассуждений по поводу возможного счёта 2:2 как минимум).

Теперь давайте поговорим немного об индивидуальных тоталах, хотя кое-что уже можно увидеть и в материале об общих тоталах на матч. От «Барсы» BetBoom может ждать как тотал больше 1.5 за 1.65, так и меньше 1.5 за 2.26. С одной стороны, две минимальные победы как бы показывают, что команда Хави может и здесь ограничиться минимальной победой при игровом преимуществе. С другой стороны, есть вероятность, что в ворота «Атлетика» залетит наконец-то всё, что не залетело в ворота других команд. Что касается самих басков, то ожидания букмекеров намного скромнее: кэф 1.9 на тотал больше 0.75 и кэф 1.92 на тотал меньше 0.75 (можно взять и тотал больше 0.5 за 1.55). То есть один гол «Атлетик» забить, в принципе, сможет, но на второй у него просто не хватит сил и возможностей (тем более Тер Штеген не очень уж хочет, чтоб в его ворота залетел седьмой мяч за шесть встреч).

Мы приближаемся к концу нашего анализа: одним из последних пунктов станет фора. Поскольку «Барселона» в пяти своих встречах победила трижды и все три раза с разницей в 1 мяч (по 5 мячей было забито месяц назад «Бетису» в Ла Лиге и «Антверпену» в ЛЧ), можно предсказать её победу с форой (-1) за 2.08. В свою очередь, у «Атлетика» ожидается фора (+1) за 1.87. На фору (-0.5) у «Барсы» предлагается кэф 1.66, а на плюсовую фору басков (+0.5) он составляет 2.26. Конечно, «Атлетику» удержать ничью будет непросто, но два клуба сумели всё-таки этого добиться. Ну а Хави желательно попытаться победить с разницей хотя бы в 2 мяча, чтобы с моральной точки зрения команда смотрелась более внушительно. Ведь «сине-гранатовым» надо и улучшать разницу мячей, чтобы в случае равенства очков с ближайшим конкурентом (и паритета по личным встречам) не уступить ему.

Пора бы ставить точку в анализе, но давайте проведём его до конца и перечислим ещё несколько предложений по ставкам. В вопросе «забьют ли обе команды?» ответ «да» оценивается коэффициентом 1.75 (уточним, что предлагается 1.11 на хотя бы один гол «Барсы» и 1.55 на хотя бы один гол «Атлетика»), а за ответ «нет» предлагается ставка с кэфом 2.09. Счёт откроет скорее «Барселона» (1.51), чем «Атлетик» (2.87), ну а наиболее вероятным счётом считается 1:0 (кэф 7.6) или 2:0 (кэф 7.7) в пользу каталонцев.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.75.

Конечно, хотелось бы, чтобы и «Барселона» показала более результативную игру и выиграла с разницей больше 1 мяча, но и хотелось бы, чтобы «Атлетик» дал ей бой тоже, следуя примеру «Мальорки» и «Гранады». А там тоже была большая результативность. И её мы ждём и в этот раз.

Где смотреть матч Барселона – Атлетик

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Барселона – Атлетик
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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