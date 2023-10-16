Тренер Норвегии про 0:1 с Испанией: «Гави был вне игры на полметра, когда уворачивался от мяча. Чистый офсайд»
Столе Сольбаккен считает, что гол сборной Испании был забит из офсайда.
Сборная Норвегии уступила Испании в матче отбора Евро-2024 (0:1). Единственный гол в матче на 49-й минуте забил Гави.
«Гол забит после явного офсайда. Гави [перед голевым ударом] уворачивался от мяча и на полметра залез в положение вне игры», – сказал главный тренер сборной Норвегии на послематчевой пресс-конференции.
Испания благодаря победе вышла на Евро-2024.
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