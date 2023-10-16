Тренер Норвегии про 0:1 с Испанией: «Гави был вне игры на полметра, когда уворачивался от мяча. Чистый офсайд»

Теги Барселона Сборная Испании по футболу сборная Норвегии по футболу Столе Сольбаккен квалификация Евро-2024 Гави Футбол

Столе Сольбаккен считает, что гол сборной Испании был забит из офсайда.

Сборная Норвегии уступила Испании в матче отбора Евро-2024 (0:1). Единственный гол в матче на 49-й минуте забил Гави.

«Гол забит после явного офсайда. Гави [перед голевым ударом] уворачивался от мяча и на полметра залез в положение вне игры», – сказал главный тренер сборной Норвегии на послематчевой пресс-конференции.

Испания благодаря победе вышла на Евро-2024.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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MVL
Ответ Ansu Fati
Те кто матч смотрели, кто нибудь понял почему Мората играл за норвежцев?
Глядя на игру Холланда, он решил уравнять составы.
+10
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Денис Давыдов
В отставку странно, что тебя не отправляют. С таким добротным составом и двумя суперзвездами такая унылая игра который цикл
+10
-1
+9
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Ansu Fati
Те кто матч смотрели, кто нибудь понял почему Мората играл за норвежцев?
+9
-3
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Квадратное личико
Тренер Испании про 1:0 с Норвегией: «Холанд был вне игры весь матч, когда уворачивался от мяча. Чистый форвард. Жаль, что в сборной Норвегии нет де Брюйне, ведь без него Эрлинг никак не может выйти из отборочной группы с партнёрами из основы Арсенала, Боруссии, Наполи, Севильи и т.д. Сборная Шотландии явно укомплектована звёздами покруче».
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SaH4r.
Ответ SaH4r.
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извините, не удержался
+3
-1
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Кирилл_Гришин
А где фото?
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Квадратное личико
Ответ Apol
Опять кукла-переросток без крупного турнира. Показывает свою немощность
Ты ничего не понимаешь в футболе. Всю игру Холанд выполнял колоссальный объём работы, оттягивая на себя всех 11 игроков соперника. Партнёры просто подвели в этот раз.
Ну так фаны Роналду и основатели клуба "кто угодно лишь бы не Месси" говорят и плюсуют. А они врать не будут
+2
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SaH4r.
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sema mixajlov
Какая разница, если вы ни одного явного момента не создали, пытались в контроль, но не могли и двух пасов сделать, максимум между защитниками и вратарём, если не Мората разнос был бы
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Nick Dovgo
проблема в неоднозначных трактовках правил, в частности по поводу положения вне игры
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