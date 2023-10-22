Милан — Ювентус: прогноз на матч 22.10.2023, Серия А

Сразу после перерыва на матчи сборных в Серии А состоится поединок из разряда «топ». «Милан» примет на своем поле «Ювентус», и это безоговорочно центральный матч девятого тура. Россонери лидируют в турнирной таблице, а Старая Синьора идет на третьем месте. Разница между командами четыре очка и в случае победы хозяев, они на какое-то время оставят «Ювентус» вне гонки за первое место. Победа гостей, и они становятся одними из лидеров. Ничья будет на руку «Интеру», а там еще и «Наполи» старается изо всех сил включиться в гонку. В общем, как в целом, в чемпионате, так и в конкретном матче, в частности, нас ждет много интересного. «Милан» сейчас выглядит интереснее всех остальных конкурентов. Упрекнуть команду Стефано Пиоли можно только за провал в поединке с земляками, но «Интер» в начале чемпионата выглядел очень мощно, сметая всех на своем пути. Правда, это как раз тот случай, когда лучше проиграть один раз 1 : 5, чем четыре раза по 0 : 1.

В остальном «Милан» безупречен, — семь побед в восьми матчах. Причем игра команды очень напоминает ту самую чемпионскую в позапрошлом сезоне, когда некоторые победы красно-черные буквально выгрызали на характере, и именно в таких поединках берут в итоге скудетто. Но претендентов на него много, и конкуренция обещает быть очень высокой. «Ювентус» постепенно оправляется от потрясений прошлого сезона. Игру команды нельзя назвать выстроенной, да и по составу они уступает конкурентам, но рекордсмен по числу титулов в итальянском футболе при не самом ярком футболе дает результат, и это главное. Матч состоится на стадионе Сан-Сиро, начало в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 2,5

Милан

Волей календаря у «Милана» во второй половине октября сразу тест на испытание. В чемпионате Италии после «Ювентуса» ехать в Неаполь, а между этими поединками матч Лиги Чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Если вынести европейский турнир за скобки, то матчи Серии А покажут, насколько красно-черные готовы к борьбе за титул. Можно согласиться, что говорить об этом рано, не сыграна даже треть турнира, но контуры будущего чемпиона можно увидеть уже сейчас. У команды уже были соперники топового уровня. Помимо «Интера» она сыграла с римскими «Лацио» и «Ромой».

Однако, пройдя этот сложный отрезок, дальше до конца первого круга россонери смогут чувствовать себя более-менее спокойно. Секрет предполагаемого успеха «Милана» может быть довольно простым. Во-первых, тренерский талант Пиоли, который уже доказал, что может приводить к чемпионству не самый сильный в стране состав. Во-вторых, нужно избежать травм ведущих игроков, ранее это серьезно сказывалось на результате, скамейка у команды не самая длинная. Чего стоило только длительное отсутствие голкипера Майка Меньяна. В-третьих, избежать провалов, в прошлом сезоне они случались и сильно помешали в итоге.

Большой плюс в том, что ко двору пришлись все новички, пришедшие в команду в межсезонье. Много копий было сломано по поводу продажи Сандро Тонали, но зато были приобретены Кристиан Пулишич, Ноа Окафор, Рубен Лофтус-Чик, Юнус Муса, Сэмюэл Чуквуэзе. Все они влились в основной состав, а Пулишич вообще стал одним из лидеров команды. Сейчас у Пиоли есть гораздо больше пространства для маневра. Посмотрим, как он его использует против «Ювентуса». Перед вами результаты пяти последних матчей «Милана».

Серия А. 07.10.2023, «Дженоа» — «Милан» — 0 : 1

— 0 : Лига Чемпионов. 04.10.2023, «Боруссия» — «Милан» — 0 : 0

Серия А. 30.09.2023, «Милан» — «Лацио» — 2 : 0

— «Лацио» — : 0 Серия А. 27.09.2023, «Кальяри» — «Милан» — 1 : 3

— 1 : Серия А. 23.09.2023, «Милан» — «Верона» — 1 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне команда набрала 70 очков, заняла 4 место и попала в групповой этап Лиги Чемпионов

Половина голов команды в текущем сезоне на счету Кристиана Пулишича и Оливье Жиру, оба отличились по 4 раза, но француз трижды удачно бил пенальти

Оливье Жиру наряду с Рафаэлом Леау лидируют среди ассистентов, на счету обоих по 3 голевые передачи

Самый недисциплинированный игрок чемпионата Тео Эрнандес, на его счету 5 предупреждений в 7 матчах

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Ювентус

Прошлый сезон команда старается забыть как страшный сон. Сначала очередные судебные разбирательства, потом команду лишили очков, затем вернули и на финише снова отобрали. Наряду с этим в отставку ушло руководство. Какие бы стрелы критики не летели в адрес главного тренера Массимилиано Аллегри, любому наставнику будет сложно работать в таких обстоятельствах. К тому же бьянконери, вроде бы, смогли зацепиться за еврокубки, но и этого удовольствия они были лишены в связи с дисквалификацией на один сезон.

Впрочем, может оно и к лучшему. Не придется распыляться на два турнира, а нынешний сезон может стать переходным на пути к нормализации всего и вся. Но «Ювентус» не был бы «Ювентусом», если бы не ставил перед собой самые максимальные задачи. Да, конкуренция резко возросла, и Старая Синьора далеко не первая среди равных, тем не менее она среди лидеров. В межсезонье команда вела себя скромнее нежели соседи по турнирной таблице. Самыми большими приобретениями стали переходы из «Сассуоло» Мануэля Локателли и Мойзе Кина из «Эвертона». Ранее оба были в аренде и за обоих игроков пришлось выложить по 30 миллионов евро. В основной состав команды сразу влился Тимоти Веа, который пришел из французского «Лилля».

Жизнь потихоньку стала налаживаться, но тут еще один скандал, связанный со ставками некоторых футболистов Серии А. Одним из них оказался полузащитник Николо Фаджоли. В результате семь месяцев дисквалификации, а это остранение до конца сезона. Но самое главное беспокойство Аллегри накануне выезда в Милан вызывают повреждения основных игроков команды Федерико Кьезы и Душана Влаховича. Оба не играли за свои сборные и продолжают восстанавливаться. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием бьянконери.

Серия А. 07.10.2023, «Ювентус» — «Торино» — 2 : 0

— «Торино» — : 0 Серия А. 01.10.2023, «Аталанта» — «Ювентус» — 0 : 0

Серия А. 26.09.2023, «Ювентус» — «Лечче» — 1 : 0

— «Лечче» — : 0 Серия А. 23.09.2023, «Сассуоло» — «Ювентус» — 4 : 2

— «Ювентус» — : 2 Серия А. 16.09.2023, «Ювентус» — «Лацио» — 3 : 1

Факты и цифры

По итогам минувшего сезона «Ювентус» набрал 62 очка и занял 7 место, при этом 10 очков с команды были сняты

В нынешнем сезоне из 14 голов команды по 4 забили в ворота соперников Душан Влахович и Федерико Кьеза

Среди ассистентов лидирует Адриен Рабьо, на его счету 2 результативные передачи

Он же лидирует в команде по числу предупреждений, на его счету уже 4 желтые карточки

История личных встреч Милана и Ювентуса

Первый матч команды провели в далеком 1901 году в Турине, футболисты «Милана» его выиграли со счетом 3 : 2. С тех пор в различных турнирах сыграно 256 поединков, причем самый знаменитый матч состоялся в финале Лиги Чемпионов в 2003 году, основное и дополнительное время закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти победный удар оказался на счету Андрея Шевченко. Но в целом побед у «Ювентуса» больше.

Победы «Милана» — 78

Победы «Ювентуса» — 97

Ничьи — 81

Самая крупная победа «Милана» — 8 : 1

Самая крупная победа «Ювентуса» — 8 : 2, 6 : 0

Последний раз команды играли в межсезонье в рамках турне по Северной Америке. Тот матч тоже закончился серией пенальти, правда, на этот раз в пользу «Ювентуса». В Серии А бьянконери последний раз побеждали в 2021 году, причем сделали это в Милане. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Товарищеский. 28.07.2023, «Ювентус» — «Милан» — 2 : 2 (пен. 4 : 3)

— «Милан» — 2 : 2 (пен. : 3) Серия А. 28.05.2023, «Ювентус» — «Милан» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 08.10.2022, «Милан» — «Ювентус» — 2 : 0

— «Ювентус» — : 0 Серия А. 23.01.2022, «Милан» — «Ювентус» — 0 : 0

Серия А. 19.09.2021, «Ювентус» — «Милан» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Милан — Ювентус

У «Милана» все футболисты в строю, практически все выступали в составе своих сборных в отборе к Евро 2024, и Пиоли имеет возможность выпустить основной состав, хотя есть вопросы по защитнику Пьеру Калулу. В игре «Ювентуса» многое будет зависеть от того, выйдут или нет на поле Кьеза с Влаховичем. Если отсутствие серба еще не катастрофа при Мойзе Кине, то Федерико играет важную роль и может в одиночку создать голевой момент. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Милана» — 2,25

Ничья — 3,35

Победа «Ювентуса» — 3,40

«Милан» будет играть первым номером не только на правах хозяев и в качестве лидера чемпионата, просто «Ювентус» в большинстве поединков предпочитает отдать инициативу сопернику. Многое будет зависеть от первого забитого мяча. Хотелось бы, чтобы одной из команд удалось сделать это еще в первом тайме.

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