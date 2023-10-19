Где смотреть Барселона – Атлетик, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 22 октября
В воскресенье, 22 октября, сыграют Барселона и Атлетик в 10 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Атлетик
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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