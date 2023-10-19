Министр спорта Татарстана о Суперкубке Европы: «Желание провести сохраняется. Все знают, что такое Казань. УЕФА многое потерял с отстранением России»

Министр спорта Татарстана надеется провести Суперкубок УЕФА в Казани в будущем.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА 2023 года должен был пройти в Казани. После отстранения российских команд игру перенесли в Афины.

– У вас перенесли Суперкубок УЕФА.

– Зато мы провели Суперкубок России. Неплохо получилось. На «Матч ТВ» Суперкубок России смотрели больше людей, чем Суперкубок УЕФА.

– Суперкубок УЕФА, который проходил бы в Казани, смотрело бы еще больше людей.

– Это же не от нас зависит. Такое решение не мы принимаем. Мы вели переговоры до самого последнего. Это одно из последних событий, которое было перенесено. Нам дали право провести Суперкубок России. Впервые после чемпионата мира мы собрали полный стадион. Получилось хорошее шоу.

– Нет ли желания в будущем предложить УЕФА свою кандидатуру для проведения Суперкубка?

– На уровне менеджмента и диалогов у нас остались замечательные отношения с УЕФА. Мы общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками.

Не все от них зависит. Есть некая оппозиция. Сами видите, что произошло после допуска юношеских команд. Для них это бизнес, кроме политики. И если бы страны бойкотировали матчи, то они потеряли бы контракты, трансляции и так далее. С деловой точки зрения я их понимаю. Но было бы здорово восстановить сотрудничество. УЕФА многое потерял с отстранением России.

– Сохраняется желание провести Суперкубок?

– Да, желание сохраняется. Поддерживаем отношения со всеми нашими партнерами. Все знают, что такое Казань. Несмотря на текущую ситуацию, мы что-то придумываем, что-то проводим, – сказал Владимир Леонов.

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