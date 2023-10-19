Министр спорта Татарстана о Суперкубке Европы: «Желание провести сохраняется. Все знают, что такое Казань. УЕФА многое потерял с отстранением России»

Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА Суперкубок Европы OLIMPBET Суперкубок России Владимир Леонов Политика Футбол

Министр спорта Татарстана надеется провести Суперкубок УЕФА в Казани в будущем.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА 2023 года должен был пройти в Казани. После отстранения российских команд игру перенесли в Афины.

– У вас перенесли Суперкубок УЕФА.

– Зато мы провели Суперкубок России. Неплохо получилось. На «Матч ТВ» Суперкубок России смотрели больше людей, чем Суперкубок УЕФА.

– Суперкубок УЕФА, который проходил бы в Казани, смотрело бы еще больше людей.

– Это же не от нас зависит. Такое решение не мы принимаем. Мы вели переговоры до самого последнего. Это одно из последних событий, которое было перенесено. Нам дали право провести Суперкубок России. Впервые после чемпионата мира мы собрали полный стадион. Получилось хорошее шоу.

– Нет ли желания в будущем предложить УЕФА свою кандидатуру для проведения Суперкубка?

– На уровне менеджмента и диалогов у нас остались замечательные отношения с УЕФА. Мы общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками.

Не все от них зависит. Есть некая оппозиция. Сами видите, что произошло после допуска юношеских команд. Для них это бизнес, кроме политики. И если бы страны бойкотировали матчи, то они потеряли бы контракты, трансляции и так далее. С деловой точки зрения я их понимаю. Но было бы здорово восстановить сотрудничество. УЕФА многое потерял с отстранением России.

– Сохраняется желание провести Суперкубок?

– Да, желание сохраняется. Поддерживаем отношения со всеми нашими партнерами. Все знают, что такое Казань. Несмотря на текущую ситуацию, мы что-то придумываем, что-то проводим, – сказал Владимир Леонов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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21 комментарий

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Ихарь Окенфэйлов
Как всегда с ног на голову. УЕФА то как нибудь обойдётся без нас. А вот Россия действительно потеряла много. Сколько спортивных событий отменилось. И футбол, и хоккей и волейбол. Про вещи не связаные со спортом вообще молчу. А у чиновников одна песня, нам только на пользу, а они пускай страдают.
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maca
уефа вообще ничего не потеряло,вздохнули с облегчеием
+16
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+11
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Игорь Новиков
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Как всегда с ног на голову. УЕФА то как нибудь обойдётся без нас. А вот Россия действительно потеряла много. Сколько спортивных событий отменилось. И футбол, и хоккей и волейбол. Про вещи не связаные со спортом вообще молчу. А у чиновников одна песня, нам только на пользу, а они пускай страдают.
Ну не могут они признать, что страна теряет от таких решений. Иначе придется задуматься дальше - кто виноват и так далее.
+12
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+10
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Лимит Лимитович
Зачем Казани принимать у себя футболистов и болельщиков из недружественных стран? Что за непатриотизм такой еще?
+10
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Артём Сергеев
жаль конечно УЕФА , так много потерял
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Recreated
УЕФА многое потерял с отстранением России.
Кто-нибудь по пунктам объясните что потерял УЕФА?
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sanchos
Ответ Ростовский
УЕФА потеряла самую большую страну в мире
но как бы для футбола в Европе,потеряли середняков
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&_Bishep_&
Да фигним с этим еврокубком. Дайте ЧМ по водным видам спорта..(
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S. A.
Ответ maca
уефа вообще ничего не потеряло,вздохнули с облегчеием
А чё это с облегчением?
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catcher69
Ответ Лимит Лимитович
Зачем Казани принимать у себя футболистов и болельщиков из недружественных стран? Что за непатриотизм такой еще?
нет ли тут скрытого чего-нибудь ???
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DeltaForce
Можно конкретно и по пунктам объяснить что именно потеряла Уефа с отстранением России?
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Огюст
Мечтать по жизни каждому всегда приятно , а вот как мечту реализовать !
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Nikolay Kavcic
Ответ Игорь Новиков
Ну не могут они признать, что страна теряет от таких решений. Иначе придется задуматься дальше - кто виноват и так далее.
всё гораздо проще. они потеряют своё место возле кормушки, вот и несут околёсицу)
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Игорь Новиков
Ответ Nikolay Kavcic
всё гораздо проще. они потеряют своё место возле кормушки, вот и несут околёсицу)
И это тоже, конечно.
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catcher69
Ответ DeltaForce
Можно конкретно и по пунктам объяснить что именно потеряла Уефа с отстранением России?
всё например...))))
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