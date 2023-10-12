Захарова об отмене допуска России U17: «УЕФА надо определиться, политическая это организация или спортивная. В резолюциях Генасамблеи ООН написано, что спорт вне политики»
Мария Захарова призвала УЕФА сделать выбор между политикой и спортом.
Во вторник исполком УЕФА отменил принятое ранее решение допустить российские команды U17 на международные турниры.
«УЕФА надо определиться. Если он является международной политической организацией, тогда надо принимать в расчет политические требования, политическую мотивацию, политические подходы стран.
Либо это организация все-таки спортивная. Тогда нужно взять перед собой устав этой структуры и действовать на основе этого устава, руководствоваться принципами спортивными. Если это все же спортивная организация, но ей хочется задаться вопросами политики, то начинать надо с тех же самых резолюций Генассамблеи [ООН], где написано, что спорт должен быть вне политики.
Но если УЕФА для себя сделал вывод, что он не спортивная, а политическая организация, тогда надо менять статус, символику, оповещать участников, что это новое качество. Иначе это все будет бесконечно крутиться вокруг политизированных игр и действовать разрушительно в отношении основных целей и задач, которые заложены в этой структуре», – сказала официальный представитель МИД России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Это же нонсенс!
А тут видите ли - написано у них в резолюции ))
что же она тогда думает об этой?
Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН ES-11/1 «Агре́ссия про́тив Украи́ны» — резолюция одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, принятая 2 марта 2022 года. Соавторами выступили 96 стран. Документ осуждает вторжение России на Украину и требует полного вывода российских войск и отмены решения о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Резолюция была принята при 141 голосе за, 5 против и 35 воздержавшихся
Что это даёт в сугубо практическом плане?
Или литрбол уже в списке олимпийских дисциплин?
Нужно подкидывать ливера. Адепт должен быть сыт.