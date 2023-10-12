Захарова об отмене допуска России U17: «УЕФА надо определиться, политическая это организация или спортивная. В резолюциях Генасамблеи ООН написано, что спорт вне политики»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ООН Политика Мария Захарова ТАСС Футбол

Мария Захарова призвала УЕФА сделать выбор между политикой и спортом.

Во вторник исполком УЕФА отменил принятое ранее решение допустить российские команды U17 на международные турниры.

«УЕФА надо определиться. Если он является международной политической организацией, тогда надо принимать в расчет политические требования, политическую мотивацию, политические подходы стран.

Либо это организация все-таки спортивная. Тогда нужно взять перед собой устав этой структуры и действовать на основе этого устава, руководствоваться принципами спортивными. Если это все же спортивная организация, но ей хочется задаться вопросами политики, то начинать надо с тех же самых резолюций Генассамблеи [ООН], где написано, что спорт должен быть вне политики.

Но если УЕФА для себя сделал вывод, что он не спортивная, а политическая организация, тогда надо менять статус, символику, оповещать участников, что это новое качество. Иначе это все будет бесконечно крутиться вокруг политизированных игр и действовать разрушительно в отношении основных целей и задач, которые заложены в этой структуре», – сказала официальный представитель МИД России.

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72 комментария

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melowchi
«России надо определиться, султанато-авторитарная это страна или демократическая. В конституции написано, что внесудебные расправы запрещены законом»
+58
-8
+50
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iPatrick
Не могу понять как покорителей Англо-саксов, Андалов, Ройнаров и Первых Людей могут не пускать на соревнования.
Это же нонсенс!
+37
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Ебздрогыч
Машенька, рано, пятница только завтра!
+36
-12
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Nikolay Kavcic
То есть когда конституцией РФ, крутят как хотят - это нормально.
А тут видите ли - написано у них в резолюции ))
+25
-4
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Schiaff1no
Ну так-то это союз футбольных ассоциаций, они ориентируются на мнение футбольных ассоциаций, что вроде как логично
+19
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Мы, пользователи спортивного сайта спортс, самого популярного в России с аудиторией в месяц в 20 млн человек просим определится Марии Захарове, что важнее, алкоголь или адекватность
+22
-8
+14
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Pb-SE
Ответ OldCityFan
Так завелись с u17 будто до этого со всех спортивных организаций не исключили
Просто неделю назад они все ждали, что Польшу, Эстонию, Латвию и остальные 80% Европы дисквалифицируют, и Россия автоматически выйдет в финал. Но план не сработал.
+16
-5
+11
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Vadim Medvedev
ого, она так озаботилась резолюциями генассамблеи?

что же она тогда думает об этой?

Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН ES-11/1 «Агре́ссия про́тив Украи́ны» — резолюция одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, принятая 2 марта 2022 года. Соавторами выступили 96 стран. Документ осуждает вторжение России на Украину и требует полного вывода российских войск и отмены решения о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Резолюция была принята при 141 голосе за, 5 против и 35 воздержавшихся
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Донован хозяин НБА
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мы, пользователи спортивного сайта спортс, самого популярного в России с аудиторией в месяц в 20 млн человек просим определится Марии Захарове, что важнее, алкоголь или адекватность
Мария Владимировна давно проиграла борьбу зелёному змию
+13
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Вадим Рязанский
МИД РФ надо определиться - внешнеПОЛИТИЧЕСКОЕ это ведомство или спортивное
+7
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Геннадий Тимченко
планируется ли завтра деловая встреча с Д.Медведевым под Финляндию для обсуждения (установления) достижений (возможно спортивных)❓🤔
+6
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Tayriz
Ответ Nikolay Kavcic
То есть когда конституцией РФ, крутят как хотят - это нормально. А тут видите ли - написано у них в резолюции ))
Ты не понимаешь это другое))
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Серегей Юдин
Ну в ответ на это в УЕФА могут сказать, что тогда надо в РФ обеспечить такие же условия для спорта как и в Украине - а именно - разбить несколько стадионов, запретить играть со зрителями и ввести запрет на полеты над РФ - пусть на автобусах ездят. Тогда спорт будет вне политики - т.к. условия будут аналогичными.
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MVL
Ну щас УЕФА такие послушают Захарову и сделают, как она говорит.
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Michael Scott
Зачем они всё время жалуются в международные инстанции (от УЕФА до ООН), называя их одновременно "марионетками Запада" и упрекая в политической ангажированности?

Что это даёт в сугубо практическом плане?
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Мари Хуан
Ответ Pol Belov
человек удивительного организма, как она умудряется пить, говорить чушь, врать, но делать это всё с видом совершенно трезвого человека - уму не постижимо...
на счет вида совершенно трезвого человека вы точно уверены?))
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KMR
Спорт вне политики,но спорт больше комментируют точно не спортсмены.
Или литрбол уже в списке олимпийских дисциплин?
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Денис Давыдов
Ответ Ебздрогыч
Машенька, рано, пятница только завтра!
Для нее каждый день - это маленькая пятница
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VagabondPilot
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нужен Гэндальф белый, чтобы образумить короля, не?
Нужен Джейме Ланнистер, который прикончит короля.
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feelnosorry
Большая часть профессионального спорта у нас финансируется государством, куча спортивных чиновников разного ранга регулярно высказываются на политические темы. Не могу понять тезиса "спорт вне политики", особенно применительно к России
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Pol Belov
человек удивительного организма, как она умудряется пить, говорить чушь, врать, но делать это всё с видом совершенно трезвого человека - уму не постижимо...
+3
-1
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Uriy walmart
Ответ melowchi
«России надо определиться, султанато-авторитарная это страна или демократическая. В конституции написано, что внесудебные расправы запрещены законом»
Ну, можно в конституции прописать особые регионы, где если хочется то можно
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Александр Трифон0в
Неплохо бы и российским спортсменам узнать что спорт вне политики, видимо долгих еще не донесли, иначе бы их политических выступлений не было
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iPatrick
Ответ Michael Scott
Зачем они всё время жалуются в международные инстанции (от УЕФА до ООН), называя их одновременно "марионетками Запада" и упрекая в политической ангажированности? Что это даёт в сугубо практическом плане?
Это вопли для внутреннего потребителя.
Нужно подкидывать ливера. Адепт должен быть сыт.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ SAF22
Так перед королём колено не все преклонили ещё. И ходят слухи, что король не может перемещаться
Нужен Гэндальф белый, чтобы образумить короля, не?
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