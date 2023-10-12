Захарова об отмене допуска России U17: «УЕФА надо определиться, политическая это организация или спортивная. В резолюциях Генасамблеи ООН написано, что спорт вне политики»

Мария Захарова призвала УЕФА сделать выбор между политикой и спортом.

Во вторник исполком УЕФА отменил принятое ранее решение допустить российские команды U17 на международные турниры.

« надо определиться. Если он является международной политической организацией, тогда надо принимать в расчет политические требования, политическую мотивацию, политические подходы стран.

Либо это организация все-таки спортивная. Тогда нужно взять перед собой устав этой структуры и действовать на основе этого устава, руководствоваться принципами спортивными. Если это все же спортивная организация, но ей хочется задаться вопросами политики, то начинать надо с тех же самых резолюций Генассамблеи [ООН], где написано, что спорт должен быть вне политики.

Но если УЕФА для себя сделал вывод, что он не спортивная, а политическая организация, тогда надо менять статус, символику, оповещать участников, что это новое качество. Иначе это все будет бесконечно крутиться вокруг политизированных игр и действовать разрушительно в отношении основных целей и задач, которые заложены в этой структуре», – сказала официальный представитель МИД России.

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