Михаил Кержаков о сборной России: «Мотивация не та, когда речь о товарищеской игре, а не официальной. Но национальная команда должна быть. Все проходит, и это время пройдет»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Михаил Кержаков признал нехватку мотивации после отстранения сборной России.

Сборной нужно собираться, проводить товарищеские матчи?

– Склоняюсь к тому, что да, необходимо. Национальная команда должна быть. Смысл бросать все, пускать на самотек? Нет. Все проходит. И это время тоже пройдет.

– Основная претензия болельщиков к сборной: «Играйте хорошо хотя бы в товарищеских встречах, чтобы интерес к вам сохранялся». Согласны с ними?

– Недавно Валерий Георгиевич Карпин высказался о мотивации, все достаточно подробно объяснил. Соглашусь с ним. Пусть меня закидают камнями, но, конечно, когда речь идет не об официальном матче, а о товарищеском, мотивация не та, – сказал голкипер «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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