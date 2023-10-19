Михаил Кержаков о сборной России: «Мотивация не та, когда речь о товарищеской игре, а не официальной. Но национальная команда должна быть. Все проходит, и это время пройдет»
Михаил Кержаков признал нехватку мотивации после отстранения сборной России.
– Сборной нужно собираться, проводить товарищеские матчи?
– Склоняюсь к тому, что да, необходимо. Национальная команда должна быть. Смысл бросать все, пускать на самотек? Нет. Все проходит. И это время тоже пройдет.
– Основная претензия болельщиков к сборной: «Играйте хорошо хотя бы в товарищеских встречах, чтобы интерес к вам сохранялся». Согласны с ними?
– Недавно Валерий Георгиевич Карпин высказался о мотивации, все достаточно подробно объяснил. Соглашусь с ним. Пусть меня закидают камнями, но, конечно, когда речь идет не об официальном матче, а о товарищеском, мотивация не та, – сказал голкипер «Зенита».
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