Защитник «Браги» Тормена получил российскую визу и скоро прибудет в расположение «Краснодара»

Теги высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Витор Тормена Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Браги» Тормена в ближайшее время перейдет в «Краснодар».

По данным «Спорт-Экспресса» футболист уже получил российскую визу и в скором времени прибудет в расположение клуба.

Ранее агент 27-летнего бразильца также сообщил, что трансфер состоится в ближайшее время.

В сезоне-2022/23 Витор Тормена провел за «Брагу» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и заработал 6 желтых карточек.

Подробная статистика 27-летнего бразильца доступна здесь.

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16 комментариев

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Роберт Дауни-средний
Пульс Фонсеке проверьте на всякий
+12
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Артём Амирджанян
Ответ Василий Монксик
Краснодар серьезный претендент на чемпионство ,пожалуй главный соперник Зенита .
Ну скорее всего, Спартак и Локо без обороны, ЦСКА и Динамо без трансферов, но это РПЛ, здесь может случиться все
+8
-1
+7
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Filipp Gorski
Ответ Василий Монксик
Краснодар серьезный претендент на чемпионство ,пожалуй главный соперник Зенита .
Краснодар всегда был бесхребетным
Но сейчас с Ивичем таким не кажется
Посмотрим что будет дальше
+3
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К.Карасёв
Если это правда, что за 2 миллиона, то руководству Краснодара можно только поаплодировать. Удачи Тормене!
+1
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damondiamond
Ответ Н.Ф.
Тор — геометрическое тело в форме бублика.
у бублика теннисная форма
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Бродяга-симпатяга
Ответ Роберт Дауни-средний
Пульс Фонсеке проверьте на всякий
Да ему наплевать. Повестку отработал и забыл
+1
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Василий Монксик
Краснодар серьезный претендент на чемпионство ,пожалуй главный соперник Зенита .
+3
-3
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Valeriy Komarow
После Гранквиста у Краснодара так и не было защитника хоть отдаленно его напоминавшего, Тормена формами схож со шведом, а вот игрой и лидерским качествам, будем смотреть.
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S.A.N.
Брага в шаге от ЛЧ, а парень едет в Россию. Неожиданно. Если перейдёт, то у местных экспертов будет разрыв шаблона (и кое-чего ещё)
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Tima_Milan
визу или сразу гражданство?
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Н.Ф.
Ответ damondiamond
тор это не мен, это бог
Тор — геометрическое тело в форме бублика.
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Василий Монксик
Ответ Filipp Gorski
Краснодар всегда был бесхребетным Но сейчас с Ивичем таким не кажется Посмотрим что будет дальше
Состав в этом сезоне хороший и сыгранный у них ,Кривцов-Черников в центре радуют ,Сперцян-Кордоба топ связка в атаке.
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Vlad Mironenko
Ответ Odin Odin
Бред Спартак будет чемпионом!
Фарм-клуб Зенита не сможет стать чемпионом
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