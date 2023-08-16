Защитник «Браги» Тормена получил российскую визу и скоро прибудет в расположение «Краснодара»

Защитник «Браги» Тормена в ближайшее время перейдет в «Краснодар».

По данным «Спорт-Экспресса» футболист уже получил российскую визу и в скором времени прибудет в расположение клуба.

Ранее агент 27-летнего бразильца также сообщил, что трансфер состоится в ближайшее время.

В сезоне-2022/23 Витор Тормена провел за «Брагу» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и заработал 6 желтых карточек.

Подробная статистика 27-летнего бразильца доступна здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?