Защитник «Браги» Тормена получил российскую визу и скоро прибудет в расположение «Краснодара»
Защитник «Браги» Тормена в ближайшее время перейдет в «Краснодар».
По данным «Спорт-Экспресса» футболист уже получил российскую визу и в скором времени прибудет в расположение клуба.
Ранее агент 27-летнего бразильца также сообщил, что трансфер состоится в ближайшее время.
В сезоне-2022/23 Витор Тормена провел за «Брагу» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и заработал 6 желтых карточек.
Подробная статистика 27-летнего бразильца доступна здесь.
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