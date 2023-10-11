Вингер «Оренбурга» Мансилья о ЧМ-2030: «Хорошо организовать турнир в 6 странах невозможно. Длинные перелеты будут сложными для фанатов, игроков»

Теги премьер-лига Россия Сборная Аргентины по футболу Оренбург ЧМ-2030 Брайан Мансилья Матч ТВ Футбол

Брайан Мансилья считает, хорошо организовать ЧМ-2030 в шести странах невозможно.

В начале октября совет ФИФА утвердил Марокко, Португалию и Испанию основными хозяевами ЧМ‑2030.

Кроме того, три матча турнира будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира.

– Чемпионат мира 2030 года пройдет в шести странах, в том числе в Аргентине. Как воспринимается такое решение ФИФА?

– У нас пройдет только одна игра, это здорово. Но лично для меня очень странно, невозможно организовать такой турнир в шести странах.

– Три континента, такое впервые в истории.

– Мне не нравится. Для болельщиков, для футболистов длинные перелеты будут сложными.

– ФИФА пытается заработать на футболе?

– Да. В первую очередь надо думать о болельщиках, как они будут добираться на матчи. Игрокам тоже придется очень сложно. Хорошо организовать чемпионат мира в шести странах невозможно.

– Аргентина защитит титул чемпиона мира в 2026‑м?

– Только с Месси, – сказал аргентинский вингер «Оренбурга».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Mohnatiy
Он абсолютно прав. ФИФА уже окончательно с ума сошла.
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Очки Дани Алвеса
Да это вообще чушь собачья, как вот спокойно выстроить быт футболистов на месяц, когда там по 5-6 перелетов будет? Отели, базы, поля, размещение родных и близких, банальное питание, стрижки, прочая важная околофутбольная составляющая - как это всё?
Болельщикам как столько денег накопить, чтобы меж континентами летать по несколько раз?
+1
0
+1
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Игорь Климов
Зачем проводить ЧМ в 6 странах?!
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gukmamop
в словаре коммунис...ой, ФИФА нет слова "Невозможно"
но есть слово "так себе"
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