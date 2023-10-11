Вингер «Оренбурга» Мансилья о ЧМ-2030: «Хорошо организовать турнир в 6 странах невозможно. Длинные перелеты будут сложными для фанатов, игроков»
Брайан Мансилья считает, хорошо организовать ЧМ-2030 в шести странах невозможно.
В начале октября совет ФИФА утвердил Марокко, Португалию и Испанию основными хозяевами ЧМ‑2030.
Кроме того, три матча турнира будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира.
– Чемпионат мира 2030 года пройдет в шести странах, в том числе в Аргентине. Как воспринимается такое решение ФИФА?
– У нас пройдет только одна игра, это здорово. Но лично для меня очень странно, невозможно организовать такой турнир в шести странах.
– Три континента, такое впервые в истории.
– Мне не нравится. Для болельщиков, для футболистов длинные перелеты будут сложными.
– ФИФА пытается заработать на футболе?
– Да. В первую очередь надо думать о болельщиках, как они будут добираться на матчи. Игрокам тоже придется очень сложно. Хорошо организовать чемпионат мира в шести странах невозможно.
– Аргентина защитит титул чемпиона мира в 2026‑м?
– Только с Месси, – сказал аргентинский вингер «Оренбурга».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Болельщикам как столько денег накопить, чтобы меж континентами летать по несколько раз?
но есть слово "так себе"