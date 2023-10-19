Лапорта допустил, что прощальный матч Месси на «Камп Ноу» пройдет в ноябре 2024-го: «Мы очень ценим и уважаем Лео»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Камп Ноу Футбол

Жоан Лапорта заявил, что в «Барселоне» очень ценят Лионеля Месси.

Президент «Барсы» также отметил, что прощальный матч аргентинца может пройти на «Камп Ноу» в ноябре 2024 года.

«Мы предложили Лео вернуться в начале сезона. Он сказал нам, что подумал, и принял решение. Лео не хотел еще год находиться под давлением и предпочел перейти в «Интер Майами». Мы уважаем его. Мы очень ценим его.

Мы пообещали, что отдадим ему дань уважения. Да, были разговоры о том, чтобы сделать это на открытии «Камп Ноу». Мы вернемся в ноябре 2024 года. Мы хотели бы отдать дань уважения 24 или 26 числа», – сказал Лапорта.

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9 комментариев

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Пирс Морган
Скоро выборы что ли?
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Streetbor
опять паразитирует на имени Месси.
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ljolik888
Ждём этот праздник футбола !
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убунту
Плей офф МЛС 2024: Я что, шутка какая то?
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Martin Naceri
У вас это не взаимно,иначе бы Месси перешел в Барсу
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Старый Знакомый
ох, не так они должны были прощаться
совсем не так
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VERBLYUD
Не рановато ли? Если хотят просто провести прощальный матч, то можно и до 2026, например, подождать.
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Диванный эксперт
Барселона хочет отдать дань уважения Месси. Мадрид - Бензема. Один Криш - позабыт, позаброшен и никто о нём не вспоминает.
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