Лапорта допустил, что прощальный матч Месси на «Камп Ноу» пройдет в ноябре 2024-го: «Мы очень ценим и уважаем Лео»

Жоан Лапорта заявил, что в «Барселоне» очень ценят Лионеля Месси.

Президент «Барсы» также отметил, что прощальный матч аргентинца может пройти на «Камп Ноу» в ноябре 2024 года.

«Мы предложили Лео вернуться в начале сезона. Он сказал нам, что подумал, и принял решение. Лео не хотел еще год находиться под давлением и предпочел перейти в «Интер Майами». Мы уважаем его. Мы очень ценим его.

Мы пообещали, что отдадим ему дань уважения. Да, были разговоры о том, чтобы сделать это на открытии «Камп Ноу». Мы вернемся в ноябре 2024 года. Мы хотели бы отдать дань уважения 24 или 26 числа», – сказал .

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