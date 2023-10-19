«Астон Вилла» объявила о партнерстве с японским «Виссел Кобе». Клубы будут обмениваться знаниями, сотрудничать в сфере поиска и развития игроков

«Астон Вилла» объявила о партнерстве с японским «Виссел Кобе».

Английский клуб отметил, что сотрудничество позволит еще больше укрепить международную сеть и каналы развития игроков.

«В рамках важного шага вперед для обоих клубов « » и « » будут работать над созданием двусторонней системы развития игроков и персонала, которая будет способствовать развитию молодежи, а также совместному обмену идеями, методами и передовым опытом.

Партнерство будет направлено на то, чтобы еще больше открыть возможности талантливым японским игрокам для игры в Европе и, в конечном итоге, в «Астон Вилле».

Эта синергия между клубами также распространится на старшие команды – благодаря обмену техническими знаниями и методиками тренерской работы, а также сотрудничеству в области поиска и подбора игроков, анализа данных и общего управления командой.

Высокопоставленная делегация из Кобе посетит Бирмингем в конце месяца, чтобы отметить начало партнерства, а двое талантливых игроков «Виссел Кобе» U16 будут тренироваться в Академии «Вилла» на протяжении всего визита.

В рамках нового партнерства команда академии «Астон Виллы» отправится в Японию в 2024 году, чтобы принять участие в международном турнире», – говорится в заявлении клуба .

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