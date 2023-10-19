Неймар о травме крестов и мениска: «Худший момент. Отдаю свои силы в руки Бога, чтобы он мог обновить мои»
Неймар прокомментировал свою травму.
Нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в конце первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.
«Аль-Хилаль» объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации.
«Это очень грустный момент, самый худший. Я знаю, что я сильный, но в этот раз мне еще больше понадобятся мои родные и друзья.
Нелегко пройти через травму и операцию, а представьте, что через четыре месяца после восстановления мне придется пройти через все это снова.
У меня есть вера, даже слишком много...
Но я отдаю свои силы в руки Бога, чтобы он мог обновить мои. Спасибо за ваши слова поддержки», – написал бразилец в инстаграме.
У Неймара страшная травма: порвал кресты и мениск на левом колене 😱
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
да напиши просто, всем спасибо за поддержку, буду стараться восстановиться, как можно скорее. но нет, без пафоса никуда
Вот это он хотел сказать, наверное😁 А то из оригинала, как будто он руки себе обновить хочет.