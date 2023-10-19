Неймар о травме крестов и мениска: «Худший момент. Отдаю свои силы в руки Бога, чтобы он мог обновить мои»

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар прокомментировал свою травму.

Нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в конце первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.

«Аль-Хилаль» объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации. 

«Это очень грустный момент, самый худший. Я знаю, что я сильный, но в этот раз мне еще больше понадобятся мои родные и друзья.

Нелегко пройти через травму и операцию, а представьте, что через четыре месяца после восстановления мне придется пройти через все это снова.
У меня есть вера, даже слишком много...

Но я отдаю свои силы в руки Бога, чтобы он мог обновить мои. Спасибо за ваши слова поддержки», – написал бразилец в инстаграме.

У Неймара страшная травма: порвал кресты и мениск на левом колене 😱

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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37 комментариев

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Дориан Грей
Ответ оле - топ юрген - клоп
Где его набожность, когда он на стороне гуляет?
так он же ночью гуляет. а ночью темно, бог не увидит)
+59
-4
+55
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оле - топ юрген - клоп
Где его набожность, когда он на стороне гуляет?
+39
-5
+34
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MikhaL
Уверен, что Бог ему поможет восстановиться до того состояния, чтобы Неймар смог принять активное участие в бразильском карнавале. Футбол подождет, саудиты заплатят..
+19
-6
+13
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DanielCarvalho
как же бесят подобные цитаты у всех футболистов, получивших травму "я сильный и вернусь еще сильнее"
да напиши просто, всем спасибо за поддержку, буду стараться восстановиться, как можно скорее. но нет, без пафоса никуда
+12
-3
+9
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selso99
Процентов 70, что этот пост написал уже из ночного клуба.
+14
-6
+8
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Lenar Khayrullin
Проще закончить уже, чем постоянно стрессовать
+7
-1
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StillInTheGame
Бог не оценил, что верующий католик решил получать мусульманские деньги
+6
-1
+5
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Александр Абхалимов
Ответ selso99
Процентов 70, что этот пост написал уже из ночного клуба.
На дне рождения сестры
+5
-1
+4
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Maskulin
Ответ DanielCarvalho
как же бесят подобные цитаты у всех футболистов, получивших травму "я сильный и вернусь еще сильнее" да напиши просто, всем спасибо за поддержку, буду стараться восстановиться, как можно скорее. но нет, без пафоса никуда
Цитаты как с пацанских пабликов….Копировать-вставить
+3
-1
+2
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Yury Sin
Тут уже и врачи вряд ли сильно помогут, не говоря уж о парне на небе. Карьера катится к завершению кубарем.
+3
-1
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theLuckyOne
Ответ юра георгиевский
За 102 минуты(1 тайм 45+6 и 2 тайм 45+6) сборная Бразилии ни разу не ударила в створ ворот соперника, это что за сборная ... ?!
Бразилии.
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юра георгиевский
За 102 минуты(1 тайм 45+6 и 2 тайм 45+6) сборная Бразилии ни разу не ударила в створ ворот соперника, это что за сборная ... ?!
+2
-1
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окечуква
Вернется ли, закончит ли… а все равно здоровья. Классный футболист когда-то был, талантливый, с искоркой.
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юра георгиевский
Ответ theLuckyOne
Бразилии.
Я же во второй строчке написал её, ты разве не прочитал ...?!
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Заяцволк
Вообще не понял, почему саудиты не подкинут ему тестостероновую таблетку ?
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theLuckyOne
Ответ DanielCarvalho
как же бесят подобные цитаты у всех футболистов, получивших травму "я сильный и вернусь еще сильнее" да напиши просто, всем спасибо за поддержку, буду стараться восстановиться, как можно скорее. но нет, без пафоса никуда
Ну он имел в виду морально сильнее)) физически конечно же нет.
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Лютик
Ответ Александр Абхалимов
На дне рождения сестры
Сестры друга, которая раньше была братом друга)
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юра георгиевский
Ответ оле - топ юрген - клоп
Где его набожность, когда он на стороне гуляет?
Где, где ?! Под кокаинами и вискарями, вот где.
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Mbest77
Ответ оле - топ юрген - клоп
Где его набожность, когда он на стороне гуляет?
У латиносов такое странное мировозрение…
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Demyan Grachev
это конец
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юра георгиевский
Ответ MikhaL
Уверен, что Бог ему поможет восстановиться до того состояния, чтобы Неймар смог принять активное участие в бразильском карнавале. Футбол подождет, саудиты заплатят..
Ага, прилетит на вертолёте с небес и поможет. Болтовня, в которую уже трёхлетние детишки не верят.
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cocojamboo
Ответ юра георгиевский
А кто будет по ночным клубам ходить, под вискарём и с тёлками тусить ?!
его женушка будет ходить тусить, а он пусть в её шкуре побудет)))
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hardy33
«Но я отдаю свои силы в руки Бога, чтобы он мог обновить мои… ноги.»
Вот это он хотел сказать, наверное😁 А то из оригинала, как будто он руки себе обновить хочет.
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coil666
После этой травмы про Неймара можно окончательно забыть…
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chikisiki
Он наверное даже рад получить травму и не играть за Аль-Хилаль)
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