Неймар прокомментировал свою травму.

Нападающий сборной получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в конце первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.

« » объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации.

«Это очень грустный момент, самый худший. Я знаю, что я сильный, но в этот раз мне еще больше понадобятся мои родные и друзья.

Нелегко пройти через травму и операцию, а представьте, что через четыре месяца после восстановления мне придется пройти через все это снова.

У меня есть вера, даже слишком много...

Но я отдаю свои силы в руки Бога, чтобы он мог обновить мои. Спасибо за ваши слова поддержки», – написал бразилец в инстаграме.

У Неймара страшная травма: порвал кресты и мениск на левом колене 😱

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