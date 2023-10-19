После ухода Месси и Неймара у «ПСЖ» стало меньше подписчиков в соцсетях, упали продажи билетов, а спонсоры сомневаются в сотрудничестве с клубом

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар бизнес и маркетинг Футбол

Уход Лионеля Месси и Неймара негативно повлиял на «ПСЖ».

Как пишет GFFN со ссылкой на L’Équipe, уход этих двух футболистов повлиял на несколько сфер жизни парижского клуба.

Только после ухода Месси у «ПСЖ» сократилось количество подписчиков в соцсетях на 10-15 миллионов.

Ряд спонсоров «ПСЖ» сейчас ставят под сомнение сотрудничество с клубом после ухода Лео и Неймара. Компания Crypto.com за год до конца контракта настояла на пересмотре финансовых условий сделки.

Даже катарские спонсоры, включая Ooredoo и Qatar Airways, замедлили спонсорские взносы. Коммерческий департамент «ПСЖ» испытывает трудности с поиском спонсоров для базы клуба и рекламы на задней части футболок.

В связи с уходом двух южноамериканских звезд замедлилась и продажа билетов. В прошлом сезоне билеты распродавались за 48 часов. К примеру, на следующую игру со «Страсбуром» билеты продаются уже три недели и до сих пор не проданы.

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32 комментария

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Vićtor Diaź
Хаха
Становится середняком которым и был всегда
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JENNINGS
Всё когда-то возвращается на круги своя, и карета медленно, но верно превращается в тыкву.
ЧМ-2022 прошёл, рекламы больше нет, пора бы парижскому «Анжи» возвращаться на своё законное место в середину таблицы
+22
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Agent Smith
Сам по себе, ПСЖ никому не интересен. Смотрели на Златана, Нея, Лео. Остался Мбаппе, но еще пара провалов в ЛЧ и все⚽️
+14
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Фанаты Роналду: « Это всё враньё. Продажи и популярность упала после ухода Дракслера»
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TY-214
Ответ Andrey Kutashov
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До прихода катарских денег у ПСЖ было всего 2 титула. Это 10 место по титулам во Франции.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Direct free kick
Мбаппе всё равно сильнее меси
Так если тебе всё равно,то чё пишешь?
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Potapson
Потенциальный уход Мбаппе может стать концом проекта
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Remedy
Предполагаю, что что у многих остатки интереса только и держатся из-за Мбаппе, это понимают и сами шейх, пытаясь его удержать всеми правдами и неправдами..
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Вондроушова
А ведь там когда-то играл Роналдиньо и сам Сергей Семак!
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green mojave
Ответ Andrey Kutashov
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После того как стал мешком арабским? Сколько раз он до этого выигрывал 1 лигу, скажи пожалуйста.

Превратили чемпионат в игру одной команды, и радуются. И то, Монако и Лилль успели чашку отнять у мешка, смех.
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Максим Абдрахманов
Ответ Andrey Kutashov
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Как вообще можно быть болельщиком "этого"? Откровенно говоря слабая лига, у клуба вообще черт пойми какая игра, за очередным ватокатством смотреть неинтересно. За что борется тоже не понятно, про перспективы победы в ЛЧ вообще забыть можно. Искусственный пузырь, который в случае ухода Мбаппе наверняка станет конкурировать не за 1 место, а с условным Лансом за зону ЛЧ.
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JENNINGS
Ответ Andrey Kutashov
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Самый титулованный клуб Франции? Сколько титулов чемпиона Франции было у мешка до 2012 г?
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ariuntrius
Ответ JENNINGS
Всё когда-то возвращается на круги своя, и карета медленно, но верно превращается в тыкву. ЧМ-2022 прошёл, рекламы больше нет, пора бы парижскому «Анжи» возвращаться на своё законное место в середину таблицы
Сейчас бы ПСЖ с Анжи сравнивать
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&_Bishep_&
История с ПСЖ наглядно показывает бесперспективность создания большого проекта в пятом-шестом чемпионате Европы. Вот купили бы (условно) Валенсию или Севилью , было бы совсем другое дело. Играть в Ла-Лиге, конкурировать с Реалом, Барселоной и Атлетико на много интереснее.
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and_ru
Странно, я б и с Месси и Неймаром на матчи со Страсбургом не ходил. Интриги нет, максимум матч с Лилем, Лансом посетить, Марселем конечно же.
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ariuntrius
Ничего страшного, зато какие результаты с лидером мбаппе на поле, без этих плохих латиносов
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ivan Morozov 20
Ответ Вондроушова
А ведь там когда-то играл Роналдиньо и сам Сергей Семак!
роналдиньо и семак 🤣
это все равно что в один ряд поставить льва толстого и дарью донцову
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JENNINGS
Ответ Andrey Kutashov
чуть больше чем у Ливерпул за 30 лет ))
При чём здесь «Ливерпуль»?
До 2012 г. «Сент-Этьен» - 10 титулов, «Марсель» - 9, «Монако» и «Лион» по - 7, мешок - 2 титула.
После ухода катарских денег «ПСЖ» вернётся туда, где был всегда - в середняки
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Hitgoe Himgob
Ответ Вондроушова
А ведь там когда-то играл Роналдиньо и сам Сергей Семак!
Ну и конечно же Игорь Яновский
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Janture Beckjan
Ответ TY-214
До прихода катарских денег у ПСЖ было всего 2 титула. Это 10 место по титулам во Франции.
Ну так можно судить о ком угодно, Челси до прихода Абрамовича, Ньюкасл и Сити до прихода арабов.
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selso99
А что Мбаппе не тянет?
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Алексей Сметанин
Мбаппе не вытягивает видимо
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bestttttttofthebest
Помню как Лион фантастически играл)
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dafaka13
Можно подумать у них от этого начнутся проблемы с ФФП)))
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Demyan Grachev
там ещё полно халявных нефтеденег, поэтому поживут
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