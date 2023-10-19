После ухода Месси и Неймара у «ПСЖ» стало меньше подписчиков в соцсетях, упали продажи билетов, а спонсоры сомневаются в сотрудничестве с клубом
Уход Лионеля Месси и Неймара негативно повлиял на «ПСЖ».
Как пишет GFFN со ссылкой на L’Équipe, уход этих двух футболистов повлиял на несколько сфер жизни парижского клуба.
Только после ухода Месси у «ПСЖ» сократилось количество подписчиков в соцсетях на 10-15 миллионов.
Ряд спонсоров «ПСЖ» сейчас ставят под сомнение сотрудничество с клубом после ухода Лео и Неймара. Компания Crypto.com за год до конца контракта настояла на пересмотре финансовых условий сделки.
Даже катарские спонсоры, включая Ooredoo и Qatar Airways, замедлили спонсорские взносы. Коммерческий департамент «ПСЖ» испытывает трудности с поиском спонсоров для базы клуба и рекламы на задней части футболок.
В связи с уходом двух южноамериканских звезд замедлилась и продажа билетов. В прошлом сезоне билеты распродавались за 48 часов. К примеру, на следующую игру со «Страсбуром» билеты продаются уже три недели и до сих пор не проданы.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Становится середняком которым и был всегда
ЧМ-2022 прошёл, рекламы больше нет, пора бы парижскому «Анжи» возвращаться на своё законное место в середину таблицы
Превратили чемпионат в игру одной команды, и радуются. И то, Монако и Лилль успели чашку отнять у мешка, смех.
это все равно что в один ряд поставить льва толстого и дарью донцову
До 2012 г. «Сент-Этьен» - 10 титулов, «Марсель» - 9, «Монако» и «Лион» по - 7, мешок - 2 титула.
После ухода катарских денег «ПСЖ» вернётся туда, где был всегда - в середняки