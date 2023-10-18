Неймар процитировал Притчи Соломона после полученной травмы: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его»

Неймар высказался полученной травме.

Напомним, форвард сборной Бразилии получил травму в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2). Он покинул поле в слезах на носилках, а со стадиона вышел на костылях.

«Это стих, который я опубликовал перед отъездом. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его», – Притчи 16:9.

Вся честь и слава всегда принадлежат тебе, мой Бог, что бы вы ни говорили, у меня есть вера», – написал в соцсетях.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию