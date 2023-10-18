Неймар процитировал Притчи Соломона после полученной травмы: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его»

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль религия Футбол

Неймар высказался полученной травме.

Напомним, форвард сборной Бразилии получил травму в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2). Он покинул поле в слезах на носилках, а со стадиона вышел на костылях.

«Это стих, который я опубликовал перед отъездом. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его», – Притчи 16:9.

Вся честь и слава всегда принадлежат тебе, мой Бог, что бы вы ни говорили, у меня есть вера», – написал Неймар в соцсетях.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Олег Акимов
(С) Джейсон Соломон Стетхэм
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Roman Araslanov
Соломона Рондона?
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Я всех их сделал
Откуда в этих латиносах столько религиозного пафоса. Долбят наркоту, барыжат ей же, рубят конкурентов мачете по кускам, убийства и грабежи каждый день, но при этом все исписаны цитатами из Библии, образами Иисуса и Марии, в крестах, и в церковь поди ходят каждое воскресенье, лицемеры похлеще, чем у нас веруны, не читавшие библию и не знающих заповедей, но неистово ныряющие в прорубь на Крещение и освящающие яйца на Пасху, а также оскорбляющиеся по поводу и без на задевание своих религиозных чувств.
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stason79
Манора Соломона?
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igls54
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Sobachkin
.....И стало легче
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TAGAY
даже жалко его стало. чел только восстанавливается вот вот набирает форму и.. гоп, снова травма!
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Ростислав Романенко
Это в брачном контракте прописано сразу после пункта про измены или до?
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