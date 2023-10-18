Месси заработает 20,4 млн долларов за год в «Интер Майами» – это рекорд МЛС. Бускетсу заплатят 1,775 млн, Альбе – 1,25 млн

Теги МЛС Чикаго Файр ФК Торонто Лионель Месси Серджи Бускетс Жорди Альба Джердан Шакири Лоренцо Инсинье Интер Майами деньги Футбол

Лионель Месси подписал рекордный контракт в истории МЛС.

Аргентинский нападающий присоединился к «Интер Майами» в июле этого года. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков МЛС, у Месси самая высокая зарплата в истории лиги.

Базовая зарплата форварда составила 12 миллионов долларов в год, а гарантированная компенсация – 20,4 млн. Гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату плюс все выплаты при подписании контракта и бонусы, выплачиваемые ежегодно в течение срока действия контракта игрока.

Важно отметить, что в указанные суммы не входят выплаты от Adidas и Apple TV – с их учетом ежегодный доход Месси составит 50-60 миллионов долларов.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает полузащитник «Торонто» Лоренцо Инсинье – его базовая зарплата составляет 7,5 млн долларов в год, а гарантированная компенсация – 15,4 млн. Третьим идет Джердан Шакири из «Чикаго Файр» (7,35 млн долларов / 8,153 млн).

Базовая зарплата Серджи Бускетса в «Интер Майами» составляет 1,5 млн долларов, гарантированная компенсация – 1,775 млн. Общий доход Жорди Альбы составит 1,25 млн долларов, 1 млн долларов – его базовая зарплата.

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17 комментариев

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гилберт
Ну Месси ладно, догребет там со всех сторон, но Альбе и Бускетсу то это зачем?
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donatodonatore
Главное Месси не забыть налоги заплатить
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Дзмітрый Фарботка
в пустыне за эти деньги даже разминаться не выйдут
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Zlatan Ibra
Ответ donatodonatore
Главное Месси не забыть налоги заплатить
Он отмоет чз детские благотворительные фонды, как он это обычно делает.
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Philatelist79
Видимо, я никогда не пойму эти замеры финансовой потенции.
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Анатолий Magicbrain
Чилить у океана за 20 лямов. Тут даже джин с волшебной лампой доит безногую ящерицу
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Хызыр
Бускетс и Альба что то продешевили
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Dr. J 24
Ответ rigobersong
Мог зарабатывать 200, но выбрал комфорт для жизни, а не жизнь в пустыне!:)) Семья превыше всего!:)))
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Alex-San
Ответ Экспертное мнение
Сейчас мамкины экономисты просчитают, что на самом деле там выйдет 30 трлн долларов на контрактах с эппл, ведь в их мирке никак не укладывается, что Лео отказался от арабских миллиардов, хотя изначально сами хейтерки были уверены в переходе именно к арабам)
Месси отказался от всего ради комфорта. Помимо денег, еще и от возможности побороться за победу в Азиатской ЛЧ. Потому что Интер Майами, ЛЧ в Северной Америке точно не выиграет.
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Ayub Gayturkaev
Ответ Alex-San
Месси отказался от всего ради комфорта. Помимо денег, еще и от возможности побороться за победу в Азиатской ЛЧ. Потому что Интер Майами, ЛЧ в Северной Америке точно не выиграет.
Азиатскую лч точно выиграл бы?
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Пацанчик реальный
Ответ Velirpa
за такую ЗП и бчк могла его сохранить, но Месси предпочел комфорт в Америке, его можно понять и простить.
Написано же,что со всеми бонусами его зарплата 50-60 млн в год!Откуда у ФК МБР(мем-банкрот-рычаг) такие деньги??!!
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