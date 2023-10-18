Месси заработает 20,4 млн долларов за год в «Интер Майами» – это рекорд МЛС. Бускетсу заплатят 1,775 млн, Альбе – 1,25 млн

Лионель Месси подписал рекордный контракт в истории МЛС.

Аргентинский нападающий присоединился к «Интер Майами» в июле этого года. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков , у самая высокая зарплата в истории лиги.

Базовая зарплата форварда составила 12 миллионов долларов в год, а гарантированная компенсация – 20,4 млн. Гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату плюс все выплаты при подписании контракта и бонусы, выплачиваемые ежегодно в течение срока действия контракта игрока.

Важно отметить, что в указанные суммы не входят выплаты от Adidas и Apple TV – с их учетом ежегодный доход Месси составит 50-60 миллионов долларов.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает полузащитник « » – его базовая зарплата составляет 7,5 млн долларов в год, а гарантированная компенсация – 15,4 млн. Третьим идет Джердан Шакири из «Чикаго Файр» (7,35 млн долларов / 8,153 млн).

Базовая зарплата Серджи Бускетса в « » составляет 1,5 млн долларов, гарантированная компенсация – 1,775 млн. Общий доход Жорди Альбы составит 1,25 млн долларов, 1 млн долларов – его базовая зарплата.

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