Александр Мостовой: «Абаскаль поймал звезду. Кого угодно можно поставить вместо него в «Спартаке»: Аленичева, Тихонова, Черчесова, Карреру»

Теги Спартак Андрей Тихонов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Игорь Колыванов Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Массимо Каррера Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой считает, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поймал зезду.

«Я уже несколько раз говорил, что Абаскаля не уберут, потому что таких, как он, любят.

Кто может его заменить? Кого угодно можно поставить. Его полгода никто не знал – ни в России, ни в Испании. Могу фамилии назвать, но смысл? Кого угодно.

Аленичев, Тихонов, Черчесов, Колыванов, Каррера могут заменить Абаскаля. Еще десять человек могу назвать. Хуже с ними не будет! Такой состав «Спартака» должен быть в тройке.

Встречный вопрос: а как Абаскаль тренирует? Он звезду поймал полтора года назад. Где он еще такие деньги и славу получит? Через месяц, как уедет, все о нем забудут, никто даже не вспомнит», – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серега Антонов
Мы все над Кавазашвили смеёмся, но ему уже и лет сколько. Страшно представить что будет Сашка Царь нести,если до годов Анзора Амберковича доживет.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Из года в год ничего в Спартаке не меняется. Ветераны продолжают ныть.
Был Карерра, который взял чемпионство, но он не понравился, ведь всё взял на багаже Аленичева, но тогда зачем выгоняли Аленичева???
Был тренеришка Эмери, который после Спартака брал ЛЕ и тренировал топ клубы. Чем был плох для Спартака? Не понятно.
При Федотове всем все нравилось, но всё равно уволили.
Карпин постоянно был в лидерах, второе место брал, но тоже плох.
Так кто вам, мать вашу, нужен???
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Знаете, почему в этом списке нет Мостового? Потому что Мостовой - это вам не "кто угодно"😄
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Да кто ж его все спрашивает да спрашивает об этом?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kos.vohrt
Кстати, я чеканю гораздо лучше, чем Абаскаль, - добавил Мостовой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Ответ Серега Антонов
Мы все над Кавазашвили смеёмся, но ему уже и лет сколько. Страшно представить что будет Сашка Царь нести,если до годов Анзора Амберковича доживет.
Лично с ним не знаком, но возможно он сознательно примерил на себя колпак шута. Он же теперь один из главных шоуменов в российском футболе. Думаю, это приносит неплохую копеечку. Такое бывает часто на экране. Как 20 лет назад Нагиев говорил в Окнах (дословно не помню, но суть правильная): "Вам нравится не Дмитрий Нагиев, вам нравится образ, который Дмитрий Нагиев показывает на экране. А в жизни Дмитрий Нагиев совсем другой."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bill Zapulil
Ответ Серега Антонов
Мы все над Кавазашвили смеёмся, но ему уже и лет сколько. Страшно представить что будет Сашка Царь нести,если до годов Анзора Амберковича доживет.
Он просто будет ***** всех крыть))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Ответ <CRISTIANO>
Из года в год ничего в Спартаке не меняется. Ветераны продолжают ныть. Был Карерра, который взял чемпионство, но он не понравился, ведь всё взял на багаже Аленичева, но тогда зачем выгоняли Аленичева??? Был тренеришка Эмери, который после Спартака брал ЛЕ и тренировал топ клубы. Чем был плох для Спартака? Не понятно. При Федотове всем все нравилось, но всё равно уволили. Карпин постоянно был в лидерах, второе место брал, но тоже плох. Так кто вам, мать вашу, нужен???
Любой, кто продолжит это шоу. Я думаю, уже должно быть всем очевидно, что Спартак в настоящее время существует не для побед. Этакий российский МЮ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
balander09
Ответ <CRISTIANO>
Из года в год ничего в Спартаке не меняется. Ветераны продолжают ныть. Был Карерра, который взял чемпионство, но он не понравился, ведь всё взял на багаже Аленичева, но тогда зачем выгоняли Аленичева??? Был тренеришка Эмери, который после Спартака брал ЛЕ и тренировал топ клубы. Чем был плох для Спартака? Не понятно. При Федотове всем все нравилось, но всё равно уволили. Карпин постоянно был в лидерах, второе место брал, но тоже плох. Так кто вам, мать вашу, нужен???
Я думаю кто осуждает тот и хочет там быть)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chris Waddle
Ответ Очки Дани Алвеса
Да кто ж его все спрашивает да спрашивает об этом?
отличный вопрос, кстати )).. давно напрашивается )).. тем более, Мост отвечает строго "по скриптам" )).. контрал Ц/контрал В какое-то ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quiet Dad
Ответ Очки Дани Алвеса
Да кто ж его все спрашивает да спрашивает об этом?
его Спортс в заложниках держит в подвале)...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Про себя забыл. И про 25 лет отданных футболу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nb8dwryv56
Легко представить как Мостовой ворочается во сне и ворчит «Абаскаль!!! Абаскаль!!!»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Опять с утра Сашке скипетр на голову со шкафа скатился?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Свои услуги уже не предлагает, понял что тренером уже не будет, похоже забросил идею обучения....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Ермаков
Этих всех можно в динамо,цска,локо,краснодар,зенит.Хуже не будет.Но ведь всем нужно,чтобы стало лучше,правильно?Вывод один-этих на лучше ставить нельзя.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svas17
Звезду он, конечно, не поймал. На данном этапе так у Абаскаля получается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy Tucker
Ответ <CRISTIANO>
Из года в год ничего в Спартаке не меняется. Ветераны продолжают ныть. Был Карерра, который взял чемпионство, но он не понравился, ведь всё взял на багаже Аленичева, но тогда зачем выгоняли Аленичева??? Был тренеришка Эмери, который после Спартака брал ЛЕ и тренировал топ клубы. Чем был плох для Спартака? Не понятно. При Федотове всем все нравилось, но всё равно уволили. Карпин постоянно был в лидерах, второе место брал, но тоже плох. Так кто вам, мать вашу, нужен???
Федотов не нравился полевому командиру и осетин сам возглавил отряд. но Карпин через год повторил это с самим Черчесовым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ <CRISTIANO>
Из года в год ничего в Спартаке не меняется. Ветераны продолжают ныть. Был Карерра, который взял чемпионство, но он не понравился, ведь всё взял на багаже Аленичева, но тогда зачем выгоняли Аленичева??? Был тренеришка Эмери, который после Спартака брал ЛЕ и тренировал топ клубы. Чем был плох для Спартака? Не понятно. При Федотове всем все нравилось, но всё равно уволили. Карпин постоянно был в лидерах, второе место брал, но тоже плох. Так кто вам, мать вашу, нужен???
у всех них фатальный недостаток - они не Мостовой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
13ыйРычагЛапорты
Свидвард нашего времени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий