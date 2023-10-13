Александр Мостовой: «Абаскаль поймал звезду. Кого угодно можно поставить вместо него в «Спартаке»: Аленичева, Тихонова, Черчесова, Карреру»
Александр Мостовой считает, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поймал зезду.
«Я уже несколько раз говорил, что Абаскаля не уберут, потому что таких, как он, любят.
Кто может его заменить? Кого угодно можно поставить. Его полгода никто не знал – ни в России, ни в Испании. Могу фамилии назвать, но смысл? Кого угодно.
Аленичев, Тихонов, Черчесов, Колыванов, Каррера могут заменить Абаскаля. Еще десять человек могу назвать. Хуже с ними не будет! Такой состав «Спартака» должен быть в тройке.
Встречный вопрос: а как Абаскаль тренирует? Он звезду поймал полтора года назад. Где он еще такие деньги и славу получит? Через месяц, как уедет, все о нем забудут, никто даже не вспомнит», – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Был Карерра, который взял чемпионство, но он не понравился, ведь всё взял на багаже Аленичева, но тогда зачем выгоняли Аленичева???
Был тренеришка Эмери, который после Спартака брал ЛЕ и тренировал топ клубы. Чем был плох для Спартака? Не понятно.
При Федотове всем все нравилось, но всё равно уволили.
Карпин постоянно был в лидерах, второе место брал, но тоже плох.
Так кто вам, мать вашу, нужен???