Александр Мостовой: «Абаскаль поймал звезду. Кого угодно можно поставить вместо него в «Спартаке»: Аленичева, Тихонова, Черчесова, Карреру»

Александр Мостовой считает, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поймал зезду.

«Я уже несколько раз говорил, что Абаскаля не уберут, потому что таких, как он, любят.

Кто может его заменить? Кого угодно можно поставить. Его полгода никто не знал – ни в России, ни в Испании. Могу фамилии назвать, но смысл? Кого угодно.

, , , , Каррера могут заменить Абаскаля. Еще десять человек могу назвать. Хуже с ними не будет! Такой состав «Спартака» должен быть в тройке.

Встречный вопрос: а как Абаскаль тренирует? Он звезду поймал полтора года назад. Где он еще такие деньги и славу получит? Через месяц, как уедет, все о нем забудут, никто даже не вспомнит», – заявил бывший игрок « » и сборной России.

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