Эллиотт о свисте Хендерсону после перехода в саудовскую лигу: «Неприятно смотреть на это после всего, что он сделал для футбола в Англии. Как нация, мы должны поддерживать игроков»

Харви Эллиотт расстроен свистом в адрес Джордана Хендерсона.

Болельщики сборной освистали капитана команды во время товарищеского матча с Австралией (1:0) – вероятно, это связано с его переходом в « » из Саудовской Аравии, за который футболист подвергся критике.

«Это расстраивает. Хендо вдохновляет не только для меня, но и многих по всему миру. После всего, что он сделал для английского футбола, на это неприятно смотреть.

[Перейти в «Аль-Иттифак»] – его решение, это его карьера. Как нация, мы должны поддерживать игроков. Это было неприятно, но, зная Хендо, я уверен, что это его не смутило. Он позитивный человек. Он просто хочет сделать все возможное для себя в своей карьере.

Я еще не [писал ему], не хотелось поднимать из-за этого слишком много шума – так быть не должно. У некоторых людей другая точка зрения. Не думаю, что он воспринял это слишком близко к сердцу. Он через многое прошел в своей карьере, и это лишь еще одно препятствие, которое ему предстоит преодолеть», – сказал полузащитник « ».

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