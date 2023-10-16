Эллиотт о свисте Хендерсону после перехода в саудовскую лигу: «Неприятно смотреть на это после всего, что он сделал для футбола в Англии. Как нация, мы должны поддерживать игроков»

Теги Ливерпуль Сборная Англии по футболу болельщики высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Харви Эллиотт Футбол

Харви Эллиотт расстроен свистом в адрес Джордана Хендерсона.

Болельщики сборной Англии освистали капитана команды во время товарищеского матча с Австралией (1:0) – вероятно, это связано с его переходом в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, за который футболист подвергся критике.

«Это расстраивает. Хендо вдохновляет не только для меня, но и многих по всему миру. После всего, что он сделал для английского футбола, на это неприятно смотреть.

[Перейти в «Аль-Иттифак»] – его решение, это его карьера. Как нация, мы должны поддерживать игроков. Это было неприятно, но, зная Хендо, я уверен, что это его не смутило. Он позитивный человек. Он просто хочет сделать все возможное для себя в своей карьере.

Я еще не [писал ему], не хотелось поднимать из-за этого слишком много шума – так быть не должно. У некоторых людей другая точка зрения. Не думаю, что он воспринял это слишком близко к сердцу. Он через многое прошел в своей карьере, и это лишь еще одно препятствие, которое ему предстоит преодолеть», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Хендерсона можно понять - за такие деньги просто нельзя не стать гомофобом!
+2
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ten Hag
Хендерсон - богатый лицемер
И западную повесточку поддержит, и от арабских денежек не откажется
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Ascar Shatmanov
Хендо и сам прекрасно понимает что он наворотил в футбольном мире и надеюсь близко к сердцу не воспринимает свист. Неприятно конечно ему наверное вытирать слезы стофунтовыми купюрами. Хендерсон топчик👌
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Sergey Kuznetsov
"ты можешь свистеть сколько хочешь, но при личной встрече будешь улыбаться!"
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Люблю выпить
за деньги да)))
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