Гари Невилл: «У «Ливерпуля» потрясающие вратарь и тренер, добавить бы Райса или Родри – поборолись бы за титул. Но в итоге будет битва «Ман Сити» и «Арсенала»

Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» вряд ли поборется за победу в АПЛ.

«Он может, у него больше шансов, чем у «Тоттенхэма», в этом сомнений нет. В нем что-то есть.

У « » выдающийся вратарь, который оставляет команде шансы в большинстве матчей. Также там есть нападающие, способные много забивать.

Но есть ли у «Ливерпуля» стабильность при игре в обороне? Если бы можно было взять туда опорником или , я бы сказал, что «Ливерпуль» точно поборется за титул. Но у меня большие вопросы к тому, достаточно ли у него крепкая полузащита и надежная оборона.

Я не думаю, что «Ливерпуль» по-настоящему будет претендовать на чемпионство, но он точно будет участвовать в гонке благодаря тренеру. Там совершенно потрясающий тренер, один из лучших. Однако в конечном счете это будет битва между « » и « », – сказал в эфире Sky Sports экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию