Гари Невилл: «У «Ливерпуля» потрясающие вратарь и тренер, добавить бы Райса или Родри – поборолись бы за титул. Но в итоге будет битва «Ман Сити» и «Арсенала»

Теги Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Алиссон Родри Деклан Райс Футбол

Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» вряд ли поборется за победу в АПЛ.

«Он может, у него больше шансов, чем у «Тоттенхэма», в этом сомнений нет. В нем что-то есть.

У «Ливерпуля» выдающийся вратарь, который оставляет команде шансы в большинстве матчей. Также там есть нападающие, способные много забивать.

Но есть ли у «Ливерпуля» стабильность при игре в обороне? Если бы можно было взять туда опорником Райса или Родри, я бы сказал, что «Ливерпуль» точно поборется за титул. Но у меня большие вопросы к тому, достаточно ли у него крепкая полузащита и надежная оборона.

Я не думаю, что «Ливерпуль» по-настоящему будет претендовать на чемпионство, но он точно будет участвовать в гонке благодаря тренеру. Там совершенно потрясающий тренер, один из лучших. Однако в конечном счете это будет битва между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», – сказал в эфире Sky Sports экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев

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mastadon
Арсенал и Сити тоже не выглядят непобедимыми, да сезон весь впереди, всякое может случиться
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Итачи Учиха
Та пусть того же Палинью берут из Фулхема. Макалистер должен играть выше. А то в центре проходной двор
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Eridan
Тот редкий случай, когда Невилл 100% прав. Единственный шанс - укрепление зимой и не отстать до трансферного окна.
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Фанат спорта01
Ответ mastadon
Арсенал и Сити тоже не выглядят непобедимыми, да сезон весь впереди, всякое может случиться
вот только в защите они на голову лучше Ливера,а в нападение +-на равных.
Ливер пропустил больше голов даже при том что у Аллисона по 3,9сейва за игру,у Райи 1,3 а у Эдерсона 1,4.
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mastadon
Ответ madaev
Ну тут прав, Ливер отпускает топа и приобретает совсем не то, и даже скамейку не закрывает нормально
Что значит отпускает? Джуд никогда и не хотел перехода в Ливерпуль. Мак пока ещё осваивается опорником, а Собо уже один из лидеров и лучших игроков команды. Доминик не хуже Джуда играет, просто не так много хайпа вокруг него
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madaev
Ответ mastadon
Что значит отпускает? Джуд никогда и не хотел перехода в Ливерпуль. Мак пока ещё осваивается опорником, а Собо уже один из лидеров и лучших игроков команды. Доминик не хуже Джуда играет, просто не так много хайпа вокруг него
Причем тут гребанный Джуд?
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