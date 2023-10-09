Гари Невилл: «У «Ливерпуля» потрясающие вратарь и тренер, добавить бы Райса или Родри – поборолись бы за титул. Но в итоге будет битва «Ман Сити» и «Арсенала»
Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» вряд ли поборется за победу в АПЛ.
«Он может, у него больше шансов, чем у «Тоттенхэма», в этом сомнений нет. В нем что-то есть.
У «Ливерпуля» выдающийся вратарь, который оставляет команде шансы в большинстве матчей. Также там есть нападающие, способные много забивать.
Но есть ли у «Ливерпуля» стабильность при игре в обороне? Если бы можно было взять туда опорником Райса или Родри, я бы сказал, что «Ливерпуль» точно поборется за титул. Но у меня большие вопросы к тому, достаточно ли у него крепкая полузащита и надежная оборона.
Я не думаю, что «Ливерпуль» по-настоящему будет претендовать на чемпионство, но он точно будет участвовать в гонке благодаря тренеру. Там совершенно потрясающий тренер, один из лучших. Однако в конечном счете это будет битва между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», – сказал в эфире Sky Sports экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ливер пропустил больше голов даже при том что у Аллисона по 3,9сейва за игру,у Райи 1,3 а у Эдерсона 1,4.