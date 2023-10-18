Властимил Петржела: «Соболев идет по пути Дзюбы – постоянно лезет в скандалы»

Властимил Петржела считает, что Александр Соболев идет по пути Артема Дзюбы.

«Соболев – хороший нападающий для РПЛ. Но он частенько попадет в неприятности. Видимо, у него не самый простой характер. Задача любого тренера заключается в том, чтобы найти подход к каждому футболисту и раскрыть его лучшие качества. Но иногда случаются конфликты.

Не знаю, что происходит в «Спартаке», меня это не интересует. Видимо, Соболев идет по пути Дзюбы – постоянно лезет в скандалы», – сказал экс-тренер «Зенита».

Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

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