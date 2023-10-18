Властимил Петржела: «Соболев идет по пути Дзюбы – постоянно лезет в скандалы»

Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия Властимил Петржела Александр Соболев Футбол

Властимил Петржела считает, что Александр Соболев идет по пути Артема Дзюбы.

«Соболев – хороший нападающий для РПЛ. Но он частенько попадет в неприятности. Видимо, у него не самый простой характер. Задача любого тренера заключается в том, чтобы найти подход к каждому футболисту и раскрыть его лучшие качества. Но иногда случаются конфликты.

Не знаю, что происходит в «Спартаке», меня это не интересует. Видимо, Соболев идет по пути Дзюбы – постоянно лезет в скандалы», – сказал экс-тренер «Зенита».

Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пара Соль Ка
Только Дзюба, параллельно со скандалами, еще и в лучшие бомбардиры РПЛ вышел..)
А у Соболева только скандалы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beast
осталось обворовать одноклубника и в зенит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Соболев глуп и горяч. При этом не обременен достаточным трудолюбием и талантом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksei Swift
Ало это Петржела, не звоните больше а то я не могу выговориться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий