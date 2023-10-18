Игорь Шалимов: «Надо не ждать Европу и серьезно прорабатывать вопрос с Азией. С нами готово играть подавляющее большинство»

Игорь Шалимов считает, что РФС стоит переходить в Азию.

«На мой взгляд, надо серьезно прорабатывать вопрос с Азией, а не ждать Европу. За эти два года сборная сыграла с несколькими азиатскими командами, и никаких эксцессов на матчах не было. С нами готово играть подавляющее большинство.

Вопрос с теми, кто не готов, – а говорят о трех командах: Австралии, Японии и Корее – можно решить с помощью жеребьевки.

Это важная история, о которой пока не говорят игроки – им надо дать надежду на большие турниры. Сборной нужны реальные соревнования, нужна турнирная таблица», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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