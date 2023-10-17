«Россия входила бы в топ-5 в азиатском футболе. На своем поле всех закрывала бы без особых усилий». Вратарь Таджикистана Ятимов о сборной

Вратарь сборной Таджикистана оценил уровень сборной России.

« однозначно была бы на ведущих ролях в азиатском футболе. В топ-5 команд точно входила бы. Главные конкуренты – Южная Корея, Иран, Япония, Катар.

Отбор на чемпионат мира? Трудности всегда были и будут, потому что на выезде сложно играть. В юго-восточной части Азии очень влажно – сборной России было бы непривычно.

В том году мы играли на турнире в Таиланде. Начался матч под небольшим дождем, а потом он стал сильнее, и дренаж поля не выдержал. Было невозможно играть в футбол – каждые 10 метров лужи.

В гостях однозначно были бы сложности, но на своем поле сборная России всех закрывала бы без особых усилий», – сказал .

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