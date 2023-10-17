«Россия входила бы в топ-5 в азиатском футболе. На своем поле всех закрывала бы без особых усилий». Вратарь Таджикистана Ятимов о сборной

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Таджикистана Азиатская футбольная конфедерация Истиклол Чемпионат.com Рустам Ятимов Футбол

Вратарь сборной Таджикистана оценил уровень сборной России.

«Сборная России однозначно была бы на ведущих ролях в азиатском футболе. В топ-5 команд точно входила бы. Главные конкуренты – Южная Корея, Иран, Япония, Катар.

Отбор на чемпионат мира? Трудности всегда были и будут, потому что на выезде сложно играть. В юго-восточной части Азии очень влажно – сборной России было бы непривычно.

В том году мы играли на турнире в Таиланде. Начался матч под небольшим дождем, а потом он стал сильнее, и дренаж поля не выдержал. Было невозможно играть в футбол – каждые 10 метров лужи.

В гостях однозначно были бы сложности, но на своем поле сборная России всех закрывала бы без особых усилий», – сказал Рустам Ятимов

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49 комментариев

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KMR
Судя по товарнякам в топ 10 бы войти
+51
-6
+45
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Agent Smith
Судя по товарищиским матчам с командами из Азии, сборная России была бы там середнячком⚽️
+40
-12
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Vatikan
Ответ Agent Smith
Судя по товарищиским матчам с командами из Азии, сборная России была бы там середнячком⚽️
Да дёрнули бы там всех. Эти товарняки играют абы как плюс игроков по 50 человек вызывают. О каких связках или сыгранности можно говорить в текущей ситуации?
+22
-6
+16
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KMR
Ответ Evgeny Valyaev
Товарняки всегда будут товарняками. Не нужно по ним судить.
А потом как феникс из пепла разнос фаворитов? И кто его будет вершить? Те кто не может команды из 2-й сотни обыграть?
+17
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+11
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Evgeny Valyaev
Ответ KMR
Судя по товарнякам в топ 10 бы войти
Товарняки всегда будут товарняками. Не нужно по ним судить.
+20
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ApXuMaHqPuT
Ответ Уся Ваткин
А в антарктическом футболе вообще была бы в топ-1
У пингвинов довольно сильная сборная, не всё так однозначно🐧
+7
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StHappyOne
Сборная России сборную Кении не может закрыть. О чем он вообще?
+10
-4
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Mechel**
Японцы с корейцами нас бы раскатали даже дома
+8
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Уся Ваткин
А в антарктическом футболе вообще была бы в топ-1
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Novak
Сомневаюсь, что даже дома получилось бы обыграть тех же японцев и корейцев.
У Японии сейчас банально более классный подбор игроков, а Корея за счёт движения и организации преимущество имела бы.
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Меган Лайф
Ответ Ростовский
5 матчей (из них всего лишь 1 дома) - 2 победы, 3 ничьи, 0 поражений. Явно даже по товарнякам, что лидерами азиатского футбола были бы.
9 очков из 15 это середняк)
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Злобный Конь
Австралия и Узбекистан ,да и Китай тоже явно не слабее Ирана,Ю. Кореи,Японии.
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Geronimo Good
Экая честь, быть равным среди слабых.
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Dinamik1
Она в пике входит это показал матч с Кенией.
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Rumov
Эх, сначала бы у Кении выиграть...
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Фёдор Кузнецов
Ответ StHappyOne
Сборная России сборную Кении не может закрыть. О чем он вообще?
Зато смогла более сильный Камерун
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Ростовский
Ответ Agent Smith
Судя по товарищиским матчам с командами из Азии, сборная России была бы там середнячком⚽️
5 матчей (из них всего лишь 1 дома) - 2 победы, 3 ничьи, 0 поражений.

Явно даже по товарнякам, что лидерами азиатского футбола были бы.
+19
-17
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Да тут бы пиратов начать обыгрывать
Или Кению
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Mike 60
Ответ УльтраПравый
Наша сборная крепкая даже по европейским меркам, в Азии были бы на хорошем счету, это точно, но школьникам в комментариях это не объяснишь
Скажи пжлст- по каким критериям ты определяешь, что наша сборная крепкая?
+2
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
здесь где-то должен быть гуру футбола)))
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bogdan21101987@icloud.com
Да тут бы пиратов начать обыгрывать
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Андрей Федоров
Ответ Иван Иванов
Вчера Кению чуть не победили
Аряяя ничья в товарищеском матче, помохитеее
+1
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iPatrick
Житель Таджикистана рассказывает россиянам как там жизнь за забором.
Теперь так...
+6
-5
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Уэмбли Стедиум
Ответ Mike 60
Скажи пжлст- по каким критериям ты определяешь, что наша сборная крепкая?
По крепкости водки
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Ветер
На гражданство РФ, уже наговорил.Дальше сам.
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