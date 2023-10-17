«Россия входила бы в топ-5 в азиатском футболе. На своем поле всех закрывала бы без особых усилий». Вратарь Таджикистана Ятимов о сборной
Вратарь сборной Таджикистана оценил уровень сборной России.
«Сборная России однозначно была бы на ведущих ролях в азиатском футболе. В топ-5 команд точно входила бы. Главные конкуренты – Южная Корея, Иран, Япония, Катар.
Отбор на чемпионат мира? Трудности всегда были и будут, потому что на выезде сложно играть. В юго-восточной части Азии очень влажно – сборной России было бы непривычно.
В том году мы играли на турнире в Таиланде. Начался матч под небольшим дождем, а потом он стал сильнее, и дренаж поля не выдержал. Было невозможно играть в футбол – каждые 10 метров лужи.
В гостях однозначно были бы сложности, но на своем поле сборная России всех закрывала бы без особых усилий», – сказал Рустам Ятимов.
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У Японии сейчас банально более классный подбор игроков, а Корея за счёт движения и организации преимущество имела бы.
Явно даже по товарнякам, что лидерами азиатского футбола были бы.
Теперь так...