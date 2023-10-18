16-летний сын Рейеса, погибшего в 2019 году, подписал первый профессиональный контракт с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хосе Антонио Рейес Флорентино Перес соцсети Футбол

Старший сын Хосе Антонио Рейеса подписал профессиональный контракт с «Реалом».

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе в 2019 году, когда его старшему сыну Хосе Рейесу Лопесу было 11 лет. Рейес-младший был зачислен в академию «Реала», президент клуба Флорентино Перес обещал взять его под опеку до совершеннолетия.

«Особенный момент для меня. Я подписал первый профессиональный контракт с «Реалом».

Хочу поблагодарить клуб за доверие, а свою семью – за ежедневную поддержку. Буду продолжать работать и стараться изо всех сил, чтобы зайти как можно дальше», – написал Рейес-младший в инстаграме.

Фото: instagram.com/_josereyeslopez_

8 комментариев

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corazón blanco
Флорентино молодец, не оставил ребенка в беде.
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norma_jean
Больше похож на сына Хесуса Наваса
+7
0
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Новый тренер ФК Спартак
удачи парню
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Dexter Morgan
Респект Флорентино Пересу. А Рейесу удачи.
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Glukinho
Ответ norma_jean
Больше похож на сына Хесуса Наваса
гибрид получается
+2
0
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Андерлехт Брюггевич
а вот это красиво. перес, конечно, очень хороший руководитель, но научиться бы еще красиво легенд провожать...
так как они это заслуживают
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Сикарио
Его папка Мадрид чемпионом делал в 2007-м, похоронив Мальорку, которой клуб Негрейры заплатил 2 млн евро, чтобы отобрали очки у Реала.
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