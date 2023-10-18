16-летний сын Рейеса, погибшего в 2019 году, подписал первый профессиональный контракт с «Реалом»
Старший сын Хосе Антонио Рейеса подписал профессиональный контракт с «Реалом».
Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе в 2019 году, когда его старшему сыну Хосе Рейесу Лопесу было 11 лет. Рейес-младший был зачислен в академию «Реала», президент клуба Флорентино Перес обещал взять его под опеку до совершеннолетия.
«Особенный момент для меня. Я подписал первый профессиональный контракт с «Реалом».
Хочу поблагодарить клуб за доверие, а свою семью – за ежедневную поддержку. Буду продолжать работать и стараться изо всех сил, чтобы зайти как можно дальше», – написал Рейес-младший в инстаграме.
так как они это заслуживают