Сергей Собянин: «Академия «Спартака» выглядит не очень. Надеюсь, она станет одним из лучших футбольных центров России после обновления инфраструктуры»

Мэр Москвы оценил планы обновления инфраструктуры академии «Спартака».

«Руководство клуба, академии решило заняться обновлением всей инфраструктуры: полями, новые поля сделать, стадион, бассейн... Теннисный центр здесь прекрасный рядом отреконструировали, сделали хоккейный центр, футбольный центр.

Академия «Спартака» выглядит не очень, хотя, конечно, здесь такое намоленное место, я думаю, здесь интересно заниматься. Так что я надеюсь, что после реализации проекта это будет один из лучших футбольных центров нашей страны.

Главное, чтобы ребятам понравилось и было комфортно заниматься», – сказал Сергей Собянин во время посещения вместе с Вагитом Алекперовым спортивного комплекса футбольной академии «Спартак» в Сокольниках.

Концепция реконструкции спорткомплекса академии «Спартака» включает создание футбольного стадиона с трибунами на 7,5 тысяч зрителей, крытого манежа с полем и трибунами на 500 зрителей, тренажерным и игровым залами.



Кроме того, планируется создание 7 открытых полей и 4 теннисных кортах. В планах также благоустройство прилегающей парковой зоны с устройством открытого амфитеатра для просмотра матчей и кино, детской площадки, зоны воркаут и других объектов.

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