Сергей Собянин: «Академия «Спартака» выглядит не очень. Надеюсь, она станет одним из лучших футбольных центров России после обновления инфраструктуры»

Теги Спартак премьер-лига Россия детский футбол Вагит Алекперов Сергей Собянин Политика Р-Спорт Футбол

Мэр Москвы оценил планы обновления инфраструктуры академии «Спартака».

«Руководство клуба, академии решило заняться обновлением всей инфраструктуры: полями, новые поля сделать, стадион, бассейн... Теннисный центр здесь прекрасный рядом отреконструировали, сделали хоккейный центр, футбольный центр.

Академия «Спартака» выглядит не очень, хотя, конечно, здесь такое намоленное место, я думаю, здесь интересно заниматься. Так что я надеюсь, что после реализации проекта это будет один из лучших футбольных центров нашей страны.

Главное, чтобы ребятам понравилось и было комфортно заниматься», – сказал Сергей Собянин во время посещения вместе с Вагитом Алекперовым спортивного комплекса футбольной академии «Спартак» в Сокольниках.

Концепция реконструкции спорткомплекса академии «Спартака» включает создание футбольного стадиона с трибунами на 7,5 тысяч зрителей, крытого манежа с полем и трибунами на 500 зрителей, тренажерным и игровым залами.
 
Кроме того, планируется создание 7 открытых полей и 4 теннисных кортах. В планах также благоустройство прилегающей парковой зоны с устройством открытого амфитеатра для просмотра матчей и кино, детской площадки, зоны воркаут и других объектов.

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14 комментариев

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Pooch
У нас до сих пор думают, что вот обновим инфраструктуру, построим пару площадок и пойдет молодежь как грибы. Вот только футбол это целая система: методики, тренера для всех возрастов(со схожими методологиями), массовость, доступность экипировок, спортивная медицина, единая база игроков и самое главное отсутствие коррупции при их отборе.
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Michael Scott
Ответ Pooch
У нас до сих пор думают, что вот обновим инфраструктуру, построим пару площадок и пойдет молодежь как грибы. Вот только футбол это целая система: методики, тренера для всех возрастов(со схожими методологиями), массовость, доступность экипировок, спортивная медицина, единая база игроков и самое главное отсутствие коррупции при их отборе.
Ровно по этой же причине "похорошевшая Москва" Собянина – продукт пиара.

Город – это муниципалитеты, местное самоуправление и законодательная работа, а не ночной снос ларьков с целью сделать "красиво" или велодорожки.
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Антон Фалафель
Собяня ща плитку и бордюры подвезёт.
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Neclerque
Ответ Pooch
У нас до сих пор думают, что вот обновим инфраструктуру, построим пару площадок и пойдет молодежь как грибы. Вот только футбол это целая система: методики, тренера для всех возрастов(со схожими методологиями), массовость, доступность экипировок, спортивная медицина, единая база игроков и самое главное отсутствие коррупции при их отборе.
Все верно пишете, но надо же начать с инфраструктуры) то, что инфраструктуру модернизируют - уже отлично.

В Норвегии, к слову, с развития инфраструктуры по стране и начали развитие детского футбола
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ygcn5c2ty9
Собянина главным в Спартак, он как минимум, похорошеет
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Вперёд! Успехов в реализации!
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Pooch
Ответ Neclerque
Все верно пишете, но надо же начать с инфраструктуры) то, что инфраструктуру модернизируют - уже отлично. В Норвегии, к слову, с развития инфраструктуры по стране и начали развитие детского футбола
Вообще нет. Посмотри матчи советского союза или чемпионата России в 90х. Там на таких огородах играли. И были классные игроки, выросшие еще на тренировках романцева, садырина, Лобановского. Методики и стандарты можно внедрять независимо от того будет ли у тебя стадион и база как у Краснодара.
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Dmitry Vasilchenko
Играю в теннис на Спартаке. Ну как играю. Летом еще на улице вчетвером посильно корт на четверых брать. А как улица закончилась, цены внутри космос.
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Cst Cap
Во-во. Плитку переложит и попрёт сразу. Да.
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Pooch
Ответ JohnnyMulka
Потому что тогда ни то что интернета, телевизора не было Че делать ещё было? Все гуляли и занимались спортом Тупо от скуки А ща проводят время в телефонах и за компами Не значит, что "раньше было лучше и давайте отберем шнур от интернета" А просто данность
Скажу тебе по секрету, во Франции, Германии, Англии, Италии и др. есть интернет, телевидение, телефоны и компы. Но что то там это не мешает расти игрокам.
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Pooch
Ответ Owen_the_Simple
Тогда и калашмат рельсу простреливал
Я ни к тому, что раньше было лучше. Но отрицать что была системность тогда, было бы глупо.
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