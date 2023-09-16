Хави: «В «Реале» разрывы «крестов», есть травмы в «Ман Сити», «МЮ»... График настолько требователен, что организм не выдерживает – и происходит сбой»

Хави считает, что нагрузка на футболистов в современном футболе слишком высокая.

Главному тренеру «Барселоны» в связи с травмой хавбека Педри задали вопрос, есть ли в клубе план по предотвращению мышечных травм.

«План есть у каждого, но это элитный спорт, и мы видим, насколько он требователен. Нельзя сосредоточиться только на Педри. Винисиус Жуниор тоже травмирован, у двух футболистов « » разрыв крестообразных связок, есть травмы в « », « »...

Травмы есть во всех командах мира и во всех видах спорта. График настолько требовательный, что в конечном счете организм не выдерживает – и происходит сбой.

С Педри мы проявим осторожность, как и в случае с другими футболистами, но травмы неизбежны. Разговоров о них слишком много.

Нам удалось значительно снизить число повреждений, я в восторге от врачей и физиотерапевтов. Они великолепно работают», – отметил главный тренер «Барселоны».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS