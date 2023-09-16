Хави: «В «Реале» разрывы «крестов», есть травмы в «Ман Сити», «МЮ»... График настолько требователен, что организм не выдерживает – и происходит сбой»
Хави считает, что нагрузка на футболистов в современном футболе слишком высокая.
Главному тренеру «Барселоны» в связи с травмой хавбека Педри задали вопрос, есть ли в клубе план по предотвращению мышечных травм.
«План есть у каждого, но это элитный спорт, и мы видим, насколько он требователен. Нельзя сосредоточиться только на Педри. Винисиус Жуниор тоже травмирован, у двух футболистов «Реала» разрыв крестообразных связок, есть травмы в «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»...
Травмы есть во всех командах мира и во всех видах спорта. График настолько требовательный, что в конечном счете организм не выдерживает – и происходит сбой.
С Педри мы проявим осторожность, как и в случае с другими футболистами, но травмы неизбежны. Разговоров о них слишком много.
Нам удалось значительно снизить число повреждений, я в восторге от врачей и физиотерапевтов. Они великолепно работают», – отметил главный тренер «Барселоны».
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Команды которые борются за самые высокие места, не всегда могут заменять ведущих звёздных игроков, футболистами из молодёжи. а если вынужденно и заменят, это так же бьёт по финансам клуба и результатам команды. потому что зрители хотят видеть лучших из лучших, звёздных игроков в любимых командах, на которых делает ставку тренер, который лучше всех выполняет обязанности на поле.
кому же например будет интересно наблюдать за Экитиком, вместо травмированного Мбаппе?
что и пытается донести Хави, также в таком ключе высказывались тот же Анчелотти, Гвардиола, Клопп и другие ведущие тренеры.
УЕФА и ФИФА уже совсем помешались на доходах, создавая всё новые и новые, никому не нужные турниры.
Как в Челси … или в Спартаке )))