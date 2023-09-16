Хави: «В «Реале» разрывы «крестов», есть травмы в «Ман Сити», «МЮ»... График настолько требователен, что организм не выдерживает – и происходит сбой»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига травмы календарь Винисиус Жуниор Педри Здоровье Футбол

Хави считает, что нагрузка на футболистов в современном футболе слишком высокая.

Главному тренеру «Барселоны» в связи с травмой хавбека Педри задали вопрос, есть ли в клубе план по предотвращению мышечных травм.

«План есть у каждого, но это элитный спорт, и мы видим, насколько он требователен. Нельзя сосредоточиться только на Педри. Винисиус Жуниор тоже травмирован, у двух футболистов «Реала» разрыв крестообразных связок, есть травмы в «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»...

Травмы есть во всех командах мира и во всех видах спорта. График настолько требовательный, что в конечном счете организм не выдерживает – и происходит сбой.

С Педри мы проявим осторожность, как и в случае с другими футболистами, но травмы неизбежны. Разговоров о них слишком много.

Нам удалось значительно снизить число повреждений, я в восторге от врачей и физиотерапевтов. Они великолепно работают», – отметил главный тренер «Барселоны».

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16 комментариев

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Tallos
Уже пару лет топовые тренеры говорят, что игр слишком много и игроков выжимают досуха, от того и травмы. Даже уникумы типа Месси и Роналду травмируются. Но боссам виднее. Им нужно шоу, а до людей дела нет. При всей любви к футболу. игры надо ограничивать. Если надо много и часто, расширяйте представительство.
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FEZ10
Ответ Tallos
Уже пару лет топовые тренеры говорят, что игр слишком много и игроков выжимают досуха, от того и травмы. Даже уникумы типа Месси и Роналду травмируются. Но боссам виднее. Им нужно шоу, а до людей дела нет. При всей любви к футболу. игры надо ограничивать. Если надо много и часто, расширяйте представительство.
Зато игроки и тренеры не стесняются просить увеличение зарплаты раз а 2-3 года .А откуда клубах брать деньги , если футболисты хотят больше денег? .Пускай игроки играют за старую зарплату ,если не хотят играть больше матчей
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madaev
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Пусть играет молодёжь. Пусть играет молодёжь. U-19 и так далее. Вы получаете огромные деньги за игру которую смотрят миллионы фанатов держите марку профессиионалов и не нойте. Многие клубы мечтают о таком графике и о таких заработанных ведомрстях.
Так никто не будет смотреть когда эти звезды переломаются
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Blaumerc
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Пусть играет молодёжь. Пусть играет молодёжь. U-19 и так далее. Вы получаете огромные деньги за игру которую смотрят миллионы фанатов держите марку профессиионалов и не нойте. Многие клубы мечтают о таком графике и о таких заработанных ведомрстях.
не обязательно всё сводить к платёжке. Заработок хоть и важный аспект, но нужно ещё учитывать и спортивную составляющую.
Команды которые борются за самые высокие места, не всегда могут заменять ведущих звёздных игроков, футболистами из молодёжи. а если вынужденно и заменят, это так же бьёт по финансам клуба и результатам команды. потому что зрители хотят видеть лучших из лучших, звёздных игроков в любимых командах, на которых делает ставку тренер, который лучше всех выполняет обязанности на поле.
кому же например будет интересно наблюдать за Экитиком, вместо травмированного Мбаппе?
что и пытается донести Хави, также в таком ключе высказывались тот же Анчелотти, Гвардиола, Клопп и другие ведущие тренеры.
УЕФА и ФИФА уже совсем помешались на доходах, создавая всё новые и новые, никому не нужные турниры.
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Ноу криминалити
У МЮ пока только разрыв силиконовых имплантов
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Согласен полностью. У Сити, Ковачич дней 10 отдыхать будет, Грилиш и Стоунз ,походу, только к следующему матчу, после матча с Вест Хэмом будут готовы. Уже страшно матчи Сити смотреть. А вдруг Родри травмируется, который в прошлом сезоне отыграл все матчи за Сити, начиная в старте. В АПЛ и ЛЧ, он вообще без замен играл все матчи. Просто не выдержит нагрузку и….. Ещё эти международные паузы на матчи сборных.
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OldRedWhite
Просто надо иметь по три состава !
Как в Челси … или в Спартаке )))
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Ноу криминалити
Ответ Dh Ad
А у тебя разрыв пукана
От чего же?
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Blaumerc
не обязательно всё сводить к платёжке. Заработок хоть и важный аспект, но нужно ещё учитывать и спортивную составляющую. Команды которые борются за самые высокие места, не всегда могут заменять ведущих звёздных игроков, футболистами из молодёжи. а если вынужденно и заменят, это так же бьёт по финансам клуба и результатам команды. потому что зрители хотят видеть лучших из лучших, звёздных игроков в любимых командах, на которых делает ставку тренер, который лучше всех выполняет обязанности на поле. кому же например будет интересно наблюдать за Экитиком, вместо травмированного Мбаппе? что и пытается донести Хави, также в таком ключе высказывались тот же Анчелотти, Гвардиола, Клопп и другие ведущие тренеры. УЕФА и ФИФА уже совсем помешались на доходах, создавая всё новые и новые, никому не нужные турниры.
Согласен Лига конференций и Лига наций это перебор.
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crispymousse
Ответ FEZ10
Зато игроки и тренеры не стесняются просить увеличение зарплаты раз а 2-3 года .А откуда клубах брать деньги , если футболисты хотят больше денег? .Пускай игроки играют за старую зарплату ,если не хотят играть больше матчей
А кто раздувает то? Только в АПЛ сейчас непомерные цифры. В лалиге вообще кризис, Барса всех подписывает с зарплатой в два доширака. Хотят ли испанцы играть больше при более низкой зп? Думаю нет.
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