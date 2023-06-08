Карло Анчелотти: «У «Реала» 73 матча за сезон, а УЕФА и ФИФА добавляют команды в ЛЧ и на КЧМ. Так продолжаться не может»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА ФИФА Суперкубок Испании чемпионат мира среди клубов календарь Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал современный футбольный календарь.

– Моя команда заканчивает сезон, проведя 73 матча в Ла Лиге, кубках и на клубном чемпионате мира.

С 30 декабря по 12 марта мы играли нон-стоп (на этом отрезке «Реал» провел 20 матчей – Sports.ru). Исключение – одна неделя, на которой мы переехали из Марокко в Саудовскую Аравию. Так продолжаться не может.

УЕФА запускает новый формат Лиги чемпионов с увеличением числа команд, ФИФА меняет формат клубного чемпионата мира, где стран становится больше, а Суперкубок Испании проходит в формате «финала четырех». 

Или все договорятся, или здоровье игроков уже не имеет никакого значения.

– Но у вас в команде 25 игроков.

– Окей, состав у «Реала» заполнен в каждой зоне, но, повторюсь, количество проводимых матчей чрезмерно, – сказал Анчелотти.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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61 комментарий

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Ихарь Окенфэйлов
Переезжайте в чемпионат России. 30 матчей за сезон в пешеходном темпе, два больших перерыва летом и зимой. Никаких еврокубков и прочих доп нагрузок :)
+77
-3
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Aleksey Yashin
УЕФА и ФИФА: нужно больше золота
+45
-1
+44
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Игорь Новиков
Ответ Гусеконь
Хотят больше денег, но не хотят больше играть
Кто хочет больше денег? Анчелотти, Модрич, Кроос?
+27
-7
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Спартак Уокер
Слишком много матчей это перенагрузка особенно доя возрастных футболистов
+17
-1
+16
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Андрей Катков
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Переезжайте в чемпионат России. 30 матчей за сезон в пешеходном темпе, два больших перерыва летом и зимой. Никаких еврокубков и прочих доп нагрузок :)
Кубок России только жесткий, если в Пути Регионов попадёт
+12
0
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Игорь Новиков
Кто хочет больше денег? Анчелотти, Модрич, Кроос?
это неважно, важно ..овнеца набросить
+11
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KeriLLo
Есть такое слово - ротация состава.
+17
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+10
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Z i Z u
Клопп и Пеп войдут в этот чат с Анчелотти 👍.
+9
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_FoX-
Ответ Z i Z u
Клопп и Пеп войдут в этот чат с Анчелотти 👍.
Вернее Анчелотти добавится в чат созданный Пепом и Клоппом)
+8
0
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dj_katya
Научись уже состав ротировать - папа Карло. А то один и тот же ставишь и сам выжимаешь все соки из игроков!
+9
-3
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Momos
Значит большее значение приобретает такой фактор как ротация и использование игроков лавки. Кто умеет правильно перераспределить нагрузку на своих игроков, тот и молодец. И у Реала в этом плане гораздо более широкие возможности чем у многих других.
+8
-3
+5
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John Hater
Карло может жаловаться, но забывает о том, что он вообще никакой ротации не делает. Греби одни и те-же все время.
+3
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Адилет Асанкожоев
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Ну конечно, это же не жалобы на высокий газон, яркое солнце, дождь и прочее
+5
-2
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Arthas M
Ответ dj_katya
Научись уже состав ротировать - папа Карло. А то один и тот же ставишь и сам выжимаешь все соки из игроков!
В этом году Рюдигер,Начо,Асенсио,Себальос, Чуамени,Камавинга активно ротировались и временами были основными игроками
+2
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marchellinos
Ответ Гусеконь
Хотят больше денег, но не хотят больше играть
Денег больше хотят чиновники уефа и фифа.
А не игроки и владельцы.
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Zombieset
Это Карло еще почему-то международные игры национальных команд не упомянул. Там ж ведь крутая Лига Наций появилась. И необычные ЧМ зимой проводить начали. И отборочные не забываем.
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Михаил Хромаков
Ответ Romeo Yankovich
Бейла вспомнила, ага. а почему они там оказались??? потому что в заявке были, не более. от Бейла, как и от Азара, года так три избавиться не могли. не всегда даже в заявку на матч попадали, ибо давным давно сдали.
а кто виноват что от 100 млн игроков нет пользы? Манчестер Сити?
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Михаил Хромаков
Ответ Romeo Yankovich
дороже???? хахахахаха....... кто там дороже??? или уже грилиша с стерлингов забыли, да и Сане. пару продаж сделали и всё, уже норм типа, бедная скамейка Сити???
а у Реала 100миллионные Бейл и Азар на лавке. Причем тут Бейл? а Стерлинг при чем?
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Vitto
Ответ Stewart D.
тут дед прав. игроки не роботы. Особенно в годы, когда идут ЧМ, ЧЕ или кубок америки, африки. Это вообще жесть. Всякие внутренние кубки лиги надо отменять тогда
Так отменяй и не играй их (кубки лиги есть лишь в нескольких странах).
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Merdan Jumayew
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Переезжайте в чемпионат России. 30 матчей за сезон в пешеходном темпе, два больших перерыва летом и зимой. Никаких еврокубков и прочих доп нагрузок :)
Анчелотти врёт и не краснееть реал в этом сезоне сыграли 61 матч ))) специально подсчитал.
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Romeo Yankovich
Ответ KeriLLo
Есть такое слово - ротация состава.
ротация ротации рознь. если сравнивать скамейку Сити и скамейку Реала - это разные уровни. нужны игроки в ротации не намного худшего уровня. но у условного Холланда не будет резервистом условный Кейн, при другом игроке команда теряет в качестве.
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Romeo Yankovich
Ответ Игорь Новиков
Кто хочет больше денег? Анчелотти, Модрич, Кроос?
чеферин, инфантино и прочие чинуши
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Игорь Новиков
Ответ Romeo Yankovich
чеферин, инфантино и прочие чинуши
Ну так, а к тренеру и игрокам какие вопросы?
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Romeo Yankovich
Ответ Vitto
У Реала скамейка дороже, причем часть скамейки отпустили бесплатно (Йович), плюс игроки в арендах.
дороже???? хахахахаха....... кто там дороже??? или уже грилиша с стерлингов забыли, да и Сане. пару продаж сделали и всё, уже норм типа, бедная скамейка Сити???
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Игорь Климов
Ответ Zombieset
Это Карло еще почему-то международные игры национальных команд не упомянул. Там ж ведь крутая Лига Наций появилась. И необычные ЧМ зимой проводить начали. И отборочные не забываем.
Лигу Нации скоро отменят, или на неё будут отправлять 2-й или даже 3-й состав сборных, что будет правильно.
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