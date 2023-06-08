Карло Анчелотти: «У «Реала» 73 матча за сезон, а УЕФА и ФИФА добавляют команды в ЛЧ и на КЧМ. Так продолжаться не может»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал современный футбольный календарь.

– Моя команда заканчивает сезон, проведя 73 матча в , кубках и на клубном чемпионате мира.

С 30 декабря по 12 марта мы играли нон-стоп (на этом отрезке « » провел 20 матчей – Sports.ru). Исключение – одна неделя, на которой мы переехали из Марокко в Саудовскую Аравию. Так продолжаться не может.

запускает новый формат Лиги чемпионов с увеличением числа команд, меняет формат клубного чемпионата мира, где стран становится больше, а проходит в формате «финала четырех».

Или все договорятся, или здоровье игроков уже не имеет никакого значения.

– Но у вас в команде 25 игроков.

– Окей, состав у «Реала» заполнен в каждой зоне, но, повторюсь, количество проводимых матчей чрезмерно, – сказал Анчелотти.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?