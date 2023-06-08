Карло Анчелотти: «У «Реала» 73 матча за сезон, а УЕФА и ФИФА добавляют команды в ЛЧ и на КЧМ. Так продолжаться не может»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал современный футбольный календарь.
– Моя команда заканчивает сезон, проведя 73 матча в Ла Лиге, кубках и на клубном чемпионате мира.
С 30 декабря по 12 марта мы играли нон-стоп (на этом отрезке «Реал» провел 20 матчей – Sports.ru). Исключение – одна неделя, на которой мы переехали из Марокко в Саудовскую Аравию. Так продолжаться не может.
УЕФА запускает новый формат Лиги чемпионов с увеличением числа команд, ФИФА меняет формат клубного чемпионата мира, где стран становится больше, а Суперкубок Испании проходит в формате «финала четырех».
Или все договорятся, или здоровье игроков уже не имеет никакого значения.
– Но у вас в команде 25 игроков.
– Окей, состав у «Реала» заполнен в каждой зоне, но, повторюсь, количество проводимых матчей чрезмерно, – сказал Анчелотти.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
А не игроки и владельцы.