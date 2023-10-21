Севилья — Реал Мадрид: прогноз на матч 21.10.2023, Ла Лига

Еще пару сезонов назад эта вывеска заставляла болельщиков предвкушать грандиозное зрелище, поскольку мадридский «Реал» всегда находился среди флагманов испанского футбола, а «Севилья» показывала стабильно высокие результаты и выступала в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Однако прошлый сезон у андалузцев в Ла Лиге не получился. Команда долгое время болталась в конце турнирной таблицы, часто проигрывала, одно время была близка к зоне вылета, но все изменилось волшебным образом с приходом на пост главного тренера Хосе Луиса Мендилибара. Тот никогда не работал в клубах-грандах, но зато знал как спасать от вылета аутсайдеров. «Севилью» спасать по большому счету необходимости не было, за несколько туров до конца чемпионата команда обезопасила себя от Сегунды, но эффект от смены тренера сказался. Во главе с Мендилибаром севильцы в очередной раз выиграли Лигу Европы. Старт в Ла Лиге вновь не удался, и перед октябрьской паузой на матчи сборных главный тренер был отправлен в отставку.

Теперь интрига, поможет ли очередная встряска в матче против лидера Примеры. У «Реала» на старте сезона были свои проблемы, и касались они травм игроков, причем ведущих. Со старта чемпионата в лазарете оказались Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Винисиус Жуниор, а Арда Гюлер так и вовсе травмировался дважды. Но зато у сливочных есть Джуд Беллингем, а это, как показали первые девять туров, уже большое дело. Команда сейчас показывает мощный атакующий футбол, а что будет когда все лидеры окажутся в строю. Болельщики в предвкушении и пока радуются тому, что их любимцы лидируют, вот только впереди матч с «Севильей», которую готовит новый наставник. Игра пройдет на стадионе Рамон Санчес Писхуан, начало в 19:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

Севилья

Президенту клуба Хосе Кастро Кармоне до знаменитого Хесуса Хиля, который менял в «Атлетико» тренеров как перчатки, еще далеко, но пока тенденция вырисовывается похожая. Прошлый сезон команда начинала на тренерской скамейке с Хуленом Лопетеги, но осенью его сменил Хорхе Сампаоли, который проработал до мая, затем тот самый триумфатор Лиги Европы Мендилибар, и вот теперь было объявлено имя нового главного. Им стал уругвайский специалист Диего Алонсо. Болельщики могли его запомнить по выступлениям в Примере в начале нулевых, восемь поединков он сыграл за сборную своей страны. Она и стала последним местом его работы в качестве тренера.

С национальной командой он проработал ровно год, итог — невыход из группы на Чемпионате мира в Катаре. В Европе специалист не работал ни разу, значит, Кармоне нашел в Алонсо что-то такое, что знает только он один. Причем серьезное испытание сразу же, матч с мадридским «Реалом». Тут либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Что касается самой команды, то увольнение Мендлибара понятно. Состав один из сильнейших в чемпионате. «Севилья» должна точно бороться за попадание в Лигу Чемпионов, а тут 14 место и восемь очков в восьми матчах.

Если кто-то скажет, что катастрофа, так нет. Одна победа, и севильцы уже в десятке. Другое дело, что очки нужно набрать. Тут еще и групповой турнир Лиги Чемпионов, где пока только две ничьи, а сразу после «Реала» принимать на своем поле лондонский «Арсенал». Времени на раскачку у нового тренера нет совершенно. Надежда на опытных футболистов во главе с Серхио Рамосом, который вернулся в родную Примеру и впервые сыграет против команды, где он сделал себе имя. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Севильи».

Примера. 07.10.2023, «Севилья» — «Райо Вальекано» — 2 : 2

Лига Чемпионов. 03.10.2023, ПСВ — «Севилья» — 2 : 2

Примера. 29.09.2023, «Барселона» — «Севилья» — 1 : 0

— «Севилья» — : 0 Примера. 26.09.2023, «Севилья» — «Альмерия» — 5 : 1

— «Альмерия» — : 1 Примера. 23.09.2023, «Осасуна» — «Севилья» — 0 : 0

Факты и цифры

«Севилья» четырехкратный чемпион Испании, правда, последний успех команды датируется сезоном 1956-1957 года

Лучший бомбардир команды в текущем турнире марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири, на его счету 3 забитых мяча

Никто из футболистов не отдал больше 1 результативной передачи в турнире, всего таких игроков — 7

Самый недисциплинированный сербский полузащитник Неманя Гудель, на его счету 3 желтых карточки

Прогноз на матч Локомотив – Динамо

Реал Мадрид

Внешне у королевского клуба все хорошо. На старте было много переживаний, как теперь команда будет играть в атаке после ухода многолетнего лидера и бомбардира Карима Бензема. Номинально на его место взяли Хоселу, но замена казалась явно не равноценной. Другой вопрос был вызван адаптацией потенциально звездного новичка Джуда Беллингема. Его приобрели еще в прошлом году. Все его уже довольно хорошо знали, но, во-первых, при всем уважении к дортмундской «Боруссии», «Реал» это все-таки более высокий уровень, и требования здесь предъявляются самые максимальные, а, во-вторых, вопрос был с тем как будет использовать англичанина на поле Карло Анчелотти.

Получилось выше всяких похвал. «Реал» лидирует в чемпионате, а Беллингем в гонке бомбардиров, причем он не форвард, а исполняет на поле роль свободного художника. Может атаковать из глубины, оказывается на фланге, но и поражает индивидуальное мастерство футболиста. Можно согласиться с мыслью, что со времен Зинеддина Зидана в клубе не было столь влияющих на игру команды футболистов. Безусловно, можно назвать Луку Модрича, но у хорвата не было такого количества забитых мячей. Он — мозг команды в центре поля.

Были опасения и по поводу вратарской позиции, но из «Челси» взяли Кепу Аррисабалагу, и он успешно заменяет травмированного Тибо Куртуа. И тому нужно будет еще постараться, чтобы вытеснить новичка из основного состава. В команде плавно проходит процесс омоложения. Винисиус Жуниор, Орельен Тчуамени, Родриго, Эдуардо Камавинга, тот же Беллингем, все они будущее «Реала». Самый старший здесь Тчуамени, ему всего 23 года. Перед вами результаты пяти последних матчей столичной команды.

Примера. 07.10.2023, «Реал Мадрид» — «Осасуна» — 4 : 0

— «Осасуна» — : 0 Лига Чемпионов. 03.10.2023, «Наполи» — «Реал Мадрид» — 2 : 3

— 2 : Примера. 30.09.2023, «Жирона» — «Реал Мадрид» — 0 : 3

— 0 : Примера. 27.09.2023, «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас» — 2 : 0

— «Лас-Пальмас» — : 0 Примера. 24.09.2023, «Атлетико» — «Реал Мадрид» — 3 : 1

Факты и цифры

По итогам минувшего сезона команда Карло Анчелотти заняла 2 место, набрав 78 очков, отставание от «Барселоны» составило 10 очков

В нынешнем сезоне у команды пока лучшая оборона чемпионата, пропущено всего 6 мячей, а забито 20, на один меньше, чем у «Барселоны»

Джуд Беллингем забил в ворота соперников 8 мячей, он лучший бомбардир команды

Сразу 6 игроков команды имеют на своем счету по 2 результативные передачи

История личных встреч Севильи и Реала Мадрид

Впервые команды встретились в рамках Кубка Испании в 1917 году. «Реал» на своем поле разгромил «Севилью» со счетом 8 : 1. Предстоящий поединок будет 195 по счету. На счету королевского клуба почти двукратное преимущество по победам. При этом команды провели два матча за Суперкубок Испании, и оба раза победы добивались андалузцы.

Победы «Севильи» — 57

Победы «Реала Мадрид» — 106

Ничьи — 31

Самая крупная победа «Севильи» — 5 : 0

Самая крупная победа «Реала Мадрид» — 8 : 0

Для сливочных в последние годы «Севилья» лакомый кусочек. Если взять отрезок с 2018 года, то за это время команды сыграли девять матчей, причем только в рамках Примеры. Восемь матчей закончились победой «Реала», и один раз команды сыграли вничью. Результаты пяти предыдущих встреч команд друг с другом перед вами.

Примера. 27.05.2023, «Севилья» — «Реал Мадрид» — 1 : 2

— 1 : Примера. 22.10.2022, «Реал Мадрид» — «Севилья» — 3 : 1

— «Севилья» — : 1 Примера. 17.04.2022, «Севилья» — «Реал Мадрид» — 2 : 3

— 2 : Примера. 28.11.2021, «Реал Мадрид» — «Севилья» — 2 : 1

— «Севилья» — : 1 Примера. 09.05.2021, «Реал Мадрид» — «Севилья» — 2 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Севилья — Реал Мадрид

В десятом туре встречаются еще и «Барселона» с «Атлетиком» из Бильбао и, судя по положению команд в турнирной таблице, матч в столице Каталонии должен быть центральным. Однако произошла смена наставника в «Севилье», и теперь внимание переключится на ее поединок с «Реалом». К тому же играть андалузцам при своих болельщиках. Правда, на мнение букмекеров привходящие обстоятельства никакого влияния не оказывают. Они отдают преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Севильи» — 3,94

Ничья — 3,84

Победа «Реала Мадрид» — 1,89

Вообще, в составе «Севильи» собраны игроки высокого уровня, и команда способна по крайней мере не проиграть «Реалу». Матчи между соперниками всегда носят упорный характер и победы сливочным давались с большим трудом. Скорее всего, так получится и сейчас, при этом футболисты порадуют нас забитыми мячами.

Где смотреть матч Севилья – Реал

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥