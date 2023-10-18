Городской совет Барселоны предложил Испании проводить в городе игры отбора ЧМ-2026. Сборная 48 лет не играла там официальные матчи

Сборной Испании предложили играть матчи отбора ЧМ-2026 в Барселоне.

Городской совет Барселоны предложил город в качестве официального места проведения домашних матчей сборной во время отбора на следующий чемпионат мира. Советник по спорту Давид Эскуде поддержал инициативу партии Vox начать переговоры с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).

Отметим, что сборная Испании не проводила в Барселоне официальные матчи в течение 48 лет. Последнюю официальную игру в этом городе сборная провела 12 октября 1975 года против команды Дании в рамках отбора на Евро-1976.

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