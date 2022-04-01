Пике о независимости Каталонии: «Поддерживать это и играть за Испанию вполне возможно. Есть игроки сборной, не ощущающие себя испанцами»

высказался о движении за независимость Каталонии.

«Думаю, что поддерживать независимость Каталонии и одновременно играть за Испанию вполне возможно. Есть игроки, выступающие за сборную , но не ощущают себя испанцами.

Я не собираюсь отвечать вам, поддерживаю ли [независимость Каталонии] или нет. Голосование [на референдуме в 2017 году о независимости Каталонии] было тайным, у каждого есть право на приватность, это не должно негативно влиять на карьеру.

Было много случаев, когда люди не чувствовали [себя испанцами]. Что вообще это означает – чувствовать принадлежность к стране? Есть какая-то конкуренция? Если ты больше испанец, ты победил?

Я всегда относился к этому как к части своей работы. Кого предпочтет фанат: того, кто чертовски хорошо играет за сборную и не очень любит страну, или того, кто страну обожает, но играет плохо?» – сказал защитник «Барселоны» Пике The Wild Project.