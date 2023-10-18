Директор «Ростова»: «Почему ВАР, проверяя правильность забитого гола, не вмешивается в ситуацию, а ЭСК, видя эти же повторы, офсайд замечает?»

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Спортивный директор «Ростова» раскритиковал работу системы ВАР.

ЭСК РФС признала, что судья ошибочно засчитал гол «Краснодара» «Ростову» на 95-й минуте матча Мир РПЛ (3:2).

— Мне в этих ситуациях непонятно, почему ВАР не исправляет эти ошибки. Мы тратим достаточно большие деньги на систему ВАР и почему, проверяя правильность забитого гола, ВАР не вмешивается в эту ситуацию? У меня только этот вопрос.

Понятно, что ошибки были, есть и будут, дай бог хорошей работы и поменьше ошибок, но для меня необъяснима только эта ситуация: почему ВАР не исправляет очевидные ошибки? Если человек находится на полметра в офсайде, почему ВАР не исправляет ошибку, проверяя этот гол, а ЭСК, видя эти же повторы, офсайд замечает? Просто не понимаю.

— ЭСК объясняет это следующим образом: «Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований». Что скажете?

— То есть ввиду отсутствия офсайдных линий у ВАР не было достаточных оснований вмешаться в ситуацию, так как она не была очевидной, а потом ЭСК заседает, видит эти же повторы, видит очевидный офсайд и выносит решение, что он был. Вам не кажется это странным?

Просто не понимаю, зачем нам такой ВАР? Мы, клубы, платим огромные деньги, большие деньги за ВАР. Когда вводили ВАР, нам говорили, что он нужен для того, чтобы исправлять ошибки. Уже второй тур подряд нам забивают гол из офсайда и ЭСК признает это, – сказал Алексей Рыскин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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MishaFCZ
Все правильно сказал
+3
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Алексеич (Ростов-Дон)
Что значит второй тур подряд ошибки против Ростова? В 10-м туре же, согласно мнению экспердов со спортса, судьи тащили Ростов, убивая Урал. 🤦‍♀️
+3
0
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
В РПЛ будет хоть 1 тур без судейских скандалов?
+2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ krasota19740
Что ж Вы так не ныли и не плакали в прошлом сезоне ? Выпрашивая левые пенальти ? Даже гордились и глумились над судейским корпусом , главный ныряльщик раздавал интерьвью смотрите как я умею разводить судей , это моя фишка и они судьи мне верят , когда я заныриваю , не каждый обладает таким талантом …из играющей раньше команды превратились в девочек плакс … А как торпедо Прибивали с Вашим участием поставим придуманный наилевейший пенальти на 94 минуте , и даже этого мало - перебивали этот левак три раза , пока вратарь не пропустит - это ли не зашквар ? Что ж Вы тогда молчали - говоря что очки не пахнут … А сейчас фортуна раздает долги … Если команда ни о чем ( игроки уровня 2 лиги , даже не первой ) и тренер не выигравший в своей жизни ничегошеньки не одного трофея , Валера Верим ( спартачи не дадут соврать ) , зато гонору и самолюбования как будто все ему должны … а не в самих ли Вас проблема ? В вашей импотенции ? Нечего на зеркало пенять , коли ( ну дальше Вы знаете …
Ещё раз: покажи, пожалуйста, где именно в словах Комличенко ты смог прочесть слова "разводить судей".
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Удар Кержакова
Ответ Сергей Жарковский
Если судейство на ВАР за ошибки наказывали рублём, а не ставили троечку, они вряд-ли совершили бы подобное.
Наказывают рублём. От оценки зависит премия за матч.
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Сергей Жарковский
Если судейство на ВАР за ошибки наказывали рублём, а не ставили троечку, они вряд-ли совершили бы подобное.
+1
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Кино Музыка
Пора отменять офсайд.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
В РПЛ будет хоть 1 тур без судейских скандалов?
Будет. "когда"? Это уже другой вопрос. 😁
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Удар Кержакова
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Будет. "когда"? Это уже другой вопрос. 😁
31 тур точно без ошибок будет
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Удар Кержакова
31 тур точно без ошибок будет
Сплюнь, чтобы не сглазить 😂
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Ростовский72
Ответ krasota19740
Что ж Вы так не ныли и не плакали в прошлом сезоне ? Выпрашивая левые пенальти ? Даже гордились и глумились над судейским корпусом , главный ныряльщик раздавал интерьвью смотрите как я умею разводить судей , это моя фишка и они судьи мне верят , когда я заныриваю , не каждый обладает таким талантом …из играющей раньше команды превратились в девочек плакс … А как торпедо Прибивали с Вашим участием поставим придуманный наилевейший пенальти на 94 минуте , и даже этого мало - перебивали этот левак три раза , пока вратарь не пропустит - это ли не зашквар ? Что ж Вы тогда молчали - говоря что очки не пахнут … А сейчас фортуна раздает долги … Если команда ни о чем ( игроки уровня 2 лиги , даже не первой ) и тренер не выигравший в своей жизни ничегошеньки не одного трофея , Валера Верим ( спартачи не дадут соврать ) , зато гонору и самолюбования как будто все ему должны … а не в самих ли Вас проблема ? В вашей импотенции ? Нечего на зеркало пенять , коли ( ну дальше Вы знаете …
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krasota19740
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ещё раз: покажи, пожалуйста, где именно в словах Комличенко ты смог прочесть слова "разводить судей".
Интервью Комличенко , где слово в слово говорит об этом только более красивыми , не обидными словами для судей , говорит они мне верят , а что я делаю это моя фишка , это особый талант так делать , и тут же ссылается к Карпину … что мол Карпин об этом знает и ценит …
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krasota19740
Ответ Ростовский72
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Если б 2 я бы даже не заострял на этом внимание , а восемь 8 левых пеналиков и это не моя точка зрения , а во всех средствах массовых информации озвучена эта цифра , но по мне все 10 десять …левых пеналиков Вы выпросили и наплакали … И если раньше я очень симпатизировал команде Ростов , то после прошлого сезона внимательно слежу чтобы футбольная фортуна вернула Вам должок в полной мере … и она уже возвращает , на каком Ростов сейчас месте на предпоследнем ? Футбол это прежде всего игра , нужно играть , а не ныть и не выпрашивать ., и играть нужно честно …
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Ростовский72
Ответ krasota19740
Если б 2 я бы даже не заострял на этом внимание , а восемь 8 левых пеналиков и это не моя точка зрения , а во всех средствах массовых информации озвучена эта цифра , но по мне все 10 десять …левых пеналиков Вы выпросили и наплакали … И если раньше я очень симпатизировал команде Ростов , то после прошлого сезона внимательно слежу чтобы футбольная фортуна вернула Вам должок в полной мере … и она уже возвращает , на каком Ростов сейчас месте на предпоследнем ? Футбол это прежде всего игра , нужно играть , а не ныть и не выпрашивать ., и играть нужно честно …
точка зрения СМИ против точки зрения судейского комитета, не пляшет. а судейский комитет сказал, что 2 левых и 5 не поставили.
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