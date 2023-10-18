Директор «Ростова»: «Почему ВАР, проверяя правильность забитого гола, не вмешивается в ситуацию, а ЭСК, видя эти же повторы, офсайд замечает?»

Спортивный директор «Ростова» раскритиковал работу системы ВАР.

ЭСК РФС признала, что судья ошибочно засчитал гол «Краснодара» « » на 95-й минуте матча Мир (3:2).

— Мне в этих ситуациях непонятно, почему ВАР не исправляет эти ошибки. Мы тратим достаточно большие деньги на систему ВАР и почему, проверяя правильность забитого гола, ВАР не вмешивается в эту ситуацию? У меня только этот вопрос.

Понятно, что ошибки были, есть и будут, дай бог хорошей работы и поменьше ошибок, но для меня необъяснима только эта ситуация: почему ВАР не исправляет очевидные ошибки? Если человек находится на полметра в офсайде, почему ВАР не исправляет ошибку, проверяя этот гол, а ЭСК, видя эти же повторы, офсайд замечает? Просто не понимаю.

— ЭСК объясняет это следующим образом: «Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований». Что скажете?

— То есть ввиду отсутствия офсайдных линий у ВАР не было достаточных оснований вмешаться в ситуацию, так как она не была очевидной, а потом ЭСК заседает, видит эти же повторы, видит очевидный офсайд и выносит решение, что он был. Вам не кажется это странным?

Просто не понимаю, зачем нам такой ВАР? Мы, клубы, платим огромные деньги, большие деньги за ВАР. Когда вводили ВАР, нам говорили, что он нужен для того, чтобы исправлять ошибки. Уже второй тур подряд нам забивают гол из офсайда и ЭСК признает это, – сказал Алексей Рыскин.

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