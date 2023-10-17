«Ростов» о решении ЭСК по голу «Краснодара»: «Справедливо, офсайд всем очевиден. Мы пострадали, но арбитры будут внимательнее, надеемся»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Краснодар Александр Алаев Джон Кордоба Матч ТВ Сергей Волков 2002 Алексей Рыскин ЭСК РФС Рафаэль Шафеев Футбол

В «Ростове» назвали справедливым решение ЭСК по матчу с «Карснодаром».

Рефери Рафаэль Шафеев не стал отменять гол Джона Кордобы в ворота «Ростова» на 95-й минуте игры 11-го тура Мир РПЛ. ЭСК решила, что гол «Краснодара» был засчитан ошибочно, поскольку Сергей Волков, отдавший голевую передачу, находился в офсайде.

«Это же всем было очевидно, что там был офсайд. Нам такой же второй гол засчитывали в игре против «Урала». Там тоже потом признали, что было ошибочно. Решение ЭСК в вопросе по «Краснодару» справедливое. Зачем это обсуждать? Это же всем очевидно.

Давайте так: вспомните хоть один сезон РПЛ за последние годы, где не было ни одного вопроса по судейству? Вот и я не помню. В этих двух играх пострадали мы – да, но надеемся, что дальше станет лучше.

Надеемся, что после того, как Сан Саныч Алаев обратил на это внимание, арбитры к этому вопросу подойдут внимательнее. Обратили внимание – это хорошо.

Просто руководителей клубов немного напрягало, что перед началом сезона мы не встречались с руководителем судейского комитета, как это обычно было. Изменились требования, видение, а до нас это не довели. Ошибки были, есть и будут, но вот это было непонятно. Желаю всем более объективного и справедливого судейства», – сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

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7 комментариев

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ОттоДракула
У судеек полная профнепригодность. Как их там учат и кто учит, если они каждый тур элементарные вещи не видят
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Павел Лебедев
За эти 2 матча у "Ростова" украли 3 очка. Во, как!
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damondiamond
(нет)
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krasota19740
И дальше продолжайте вместо играть , ныть и выпрашивать , как в прошлом году ныли и выпрашивали левые пенальти … Команда очень посредственная в плане состава с тренером физруком Нольтрофеичем Валера верим !!!
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Viktor Poljakov
Ответ ОттоДракула
У судеек полная профнепригодность. Как их там учат и кто учит, если они каждый тур элементарные вещи не видят
От решения ЭСК толку никакого..... Если бы анулировали выигрыш Краснодара тогда ДА!!! Но этого не было и никогда не будет....
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Сергей Волуйский
Ответ krasota19740
И дальше продолжайте вместо играть , ныть и выпрашивать , как в прошлом году ныли и выпрашивали левые пенальти … Команда очень посредственная в плане состава с тренером физруком Нольтрофеичем Валера верим !!!
где ты увидел нытьё или выпрашивание?? Сегодняшнему Ростову сложно брать очки у Краснодара , но нужно давать обьективные оценки Если судья ошибся , то об этом нужно говорить А Качество тренера Карпина , то пока он тренерует и кайфует в Ростове , сколько тренеров сменилось у быков ?? А по результатам Карпина как тренера , таких бы результатов да Краснодару!!
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