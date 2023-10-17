«Ростов» о решении ЭСК по голу «Краснодара»: «Справедливо, офсайд всем очевиден. Мы пострадали, но арбитры будут внимательнее, надеемся»
В «Ростове» назвали справедливым решение ЭСК по матчу с «Карснодаром».
Рефери Рафаэль Шафеев не стал отменять гол Джона Кордобы в ворота «Ростова» на 95-й минуте игры 11-го тура Мир РПЛ. ЭСК решила, что гол «Краснодара» был засчитан ошибочно, поскольку Сергей Волков, отдавший голевую передачу, находился в офсайде.
«Это же всем было очевидно, что там был офсайд. Нам такой же второй гол засчитывали в игре против «Урала». Там тоже потом признали, что было ошибочно. Решение ЭСК в вопросе по «Краснодару» справедливое. Зачем это обсуждать? Это же всем очевидно.
Давайте так: вспомните хоть один сезон РПЛ за последние годы, где не было ни одного вопроса по судейству? Вот и я не помню. В этих двух играх пострадали мы – да, но надеемся, что дальше станет лучше.
Надеемся, что после того, как Сан Саныч Алаев обратил на это внимание, арбитры к этому вопросу подойдут внимательнее. Обратили внимание – это хорошо.
Просто руководителей клубов немного напрягало, что перед началом сезона мы не встречались с руководителем судейского комитета, как это обычно было. Изменились требования, видение, а до нас это не довели. Ошибки были, есть и будут, но вот это было непонятно. Желаю всем более объективного и справедливого судейства», – сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
7 комментариев