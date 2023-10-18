Мостовой о топ-100 игроков АПЛ: «Канчельскис – номер один среди наших, больше я бы никого не добавлял. В такой же рейтинг по Ла Лиге я бы однозначно попал, Карпин и Онопко тоже могли бы»
Александр Мостовой прокомментировал список из 100 лучших игроков в истории АПЛ.
– Здорово, что Канчельскис попал в этот список. Андрей однозначно номер один среди наших в Англии. Кто разбирается в футболе, даже спорить не будет. Остальные, в отличие от Канчельскиса, поиграли по 2-3 года максимум.
– Кого еще из россиян лично вы добавили бы в этот список?
– В топ-100 – никого. Для этого нужно 5-7 лет отыграть на высоком уровне
Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату Испании, то я однозначно попал бы в него.
– Думаю, тоже могли бы. По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет.
Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы, – заявил бывший полузащитник «Сельты».
Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Кейн – 11-й, Салах – 19-й, Джеррард выше Лэмпарда
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