Мостовой о топ-100 игроков АПЛ: «Канчельскис – номер один среди наших, больше я бы никого не добавлял. В такой же рейтинг по Ла Лиге я бы однозначно попал, Карпин и Онопко тоже могли бы»

Теги премьер-лига Англия Ла Лига Александр Мостовой Виктор Онопко Андрей Канчельскис Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой прокомментировал список из 100 лучших игроков в истории АПЛ.

– Здорово, что Канчельскис попал в этот список. Андрей однозначно номер один среди наших в Англии. Кто разбирается в футболе, даже спорить не будет. Остальные, в отличие от Канчельскиса, поиграли по 2-3 года максимум.

– Кого еще из россиян лично вы добавили бы в этот список?

– В топ-100 – никого. Для этого нужно 5-7 лет отыграть на высоком уровне

Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату Испании, то я однозначно попал бы в него.

Карпин и Онопко?

– Думаю, тоже могли бы. По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет.

Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы, – заявил бывший полузащитник «Сельты».

Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Кейн – 11-й, Салах – 19-й, Джеррард выше Лэмпарда

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Shuller18
Мост и Карпин возможно влезли бы в последнюю десятку, но Онопко?)) За игру в двух аутсайдерах, которые при нём не поднялись выше 13 что ли места? Бред
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Тухель
ну по делу. вообще если бы спрашивали у Мостового про Примеру например, то был бы вполне адекватный эксперт, просто про РПЛ не надо спрашивать.
+9
-2
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Evgeny Trifonov
не верю что это Мостовой. Фамилия Абаскаль не разу не прозвучала
+7
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k9xjcbp5ym
Мосту давали карточку героя в великой игре ФИФА! Даже Аршавину не дали… а так хотелось его там увидеть
+2
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counsel
"Футбол любят все, а разбираюсь в нем только я",- закончил интервью Мостовой.
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fussballer
Федя Смолов ещё мог бы.
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