Мостовой о топ-100 игроков АПЛ: «Канчельскис – номер один среди наших, больше я бы никого не добавлял. В такой же рейтинг по Ла Лиге я бы однозначно попал, Карпин и Онопко тоже могли бы»

Александр Мостовой прокомментировал список из 100 лучших игроков в истории АПЛ.

– Здорово, что Канчельскис попал в этот список. Андрей однозначно номер один среди наших в Англии. Кто разбирается в футболе, даже спорить не будет. Остальные, в отличие от , поиграли по 2-3 года максимум.

– Кого еще из россиян лично вы добавили бы в этот список?

– В топ-100 – никого. Для этого нужно 5-7 лет отыграть на высоком уровне

Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату , то я однозначно попал бы в него.

– и ?

– Думаю, тоже могли бы. По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет.

Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы, – заявил бывший полузащитник «Сельты».

Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Кейн – 11-й, Салах – 19-й, Джеррард выше Лэмпарда

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