Канчельскис – единственный россиянин, попавший в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo. Экс-хавбек «МЮ» занял 99-е место

Теги Манчестер Юнайтед Питер Крауч Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная России по футболу рейтинги Андрей Канчельскис Саутгемптон Футбол

Андрей Канчельскис вошел в список лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил рейтинг из 100 лучших игроков, выступавших в Премьер-лиге с 1992 года. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис занял 99-е место, опередив экс-форварда «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Сток Сити» Питера Крауча

Канчельскис – единственный россиянин, попавший в топ-100. Он играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Также в Англии хавбек выступал за «Эвертон» (с 1995-го по 1997-й), «Манчестер Сити» (в 2001-м) и «Саутгемптон» (с 2002-го по 2003-й). 

Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Кейн – 11-й, Салах – 19-й, Джеррард выше Лэмпарда

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24 комментария

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Ебздрогыч
Это, на самом деле, очень крутое достижение!
+33
-3
+30
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teddy10
Ответ Vićtor Diaź
Странно не увидеть там Шаву Может, они думают, что Канчельскис не россиянин?
Посмотрел всю сотню. Случайных людей там нет. При всей крутости покера на Энфилде, все игроки, перечисленные в списке, оставили в истории АПЛ более глубокий след, чем Аршавин
+10
-2
+8
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maikki.rf
Из-за него, я стал болеть за МЮ с 1994 года. Легенда
+5
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Metalloid
Ответ Пугливый Кот
список адовый.Там Оуэн на 50 месте,а Эшли Коул 12.по моему)))
Ну по совокупности, видимо. Оуэн очень яркая вспышка, но короткая. Хотя нет, думал смогу придумать оправдание, не получилось, это не объяснить. )
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DanielCarvalho
Хотел написать: неужели Аршавину не нашлось места из 100 игроков? потом заглянул, действительно вот это списочек, что не имя-то глыба
+2
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Тиджани Бабангида
Так и есть. И это признание дорогого стОит
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Пугливый Кот
список адовый.Там Оуэн на 50 месте,а Эшли Коул 12.по моему)))
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НАВАЛЬНЫЙ
Чертовы англосаксы! Аж на 99 место!
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Батя Ригобера
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ебздрогыч
Это, на самом деле, очень крутое достижение!
Кринж выше чем Ширер как такое возможно?
+8
-7
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d.xoxlov
Ответ Гаврила Ардалионович
Авансом?)
Не знаю. Вроде как все уже признали в нём гения футбола.
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Гаврила Ардалионович
Я в 97-м начал болеть за МЮ. Не из-за Канчельскиса. Всё заслуженно, крутой перец.
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Spaten
Это просто Мостовой до Англии не доехал
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Иван Иванов
Это дорогого стоит!!!
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Ночной Птах
На каком месте Мостовой? =))
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Заборостроитель
С такими игроками в рейтинге попасть, так что Аве, Канчельскис.
Джеррард выше Лэмпарда 🤣
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Павел Сморщков
А сколько он начеканить может?
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Гаврила Ардалионович
Ответ d.xoxlov
Не знаю. Вроде как все уже признали в нём гения футбола.
Признали такие же гении, видимо.
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Simplicissimus
Ну нафига вы это запостили?? Дядя Дюша теперь до следующего понедельника не просохнет
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