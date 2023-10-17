Канчельскис – единственный россиянин, попавший в топ-100 лучших игроков АПЛ от FourFourTwo. Экс-хавбек «МЮ» занял 99-е место
Андрей Канчельскис вошел в список лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил рейтинг из 100 лучших игроков, выступавших в Премьер-лиге с 1992 года. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис занял 99-е место, опередив экс-форварда «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Сток Сити» Питера Крауча.
Канчельскис – единственный россиянин, попавший в топ-100. Он играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Также в Англии хавбек выступал за «Эвертон» (с 1995-го по 1997-й), «Манчестер Сити» (в 2001-м) и «Саутгемптон» (с 2002-го по 2003-й).
Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Кейн – 11-й, Салах – 19-й, Джеррард выше Лэмпарда
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Джеррард выше Лэмпарда 🤣