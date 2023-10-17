Ширер о словах ван Дейка про календарь: «Полный бред. Вам платят больше, чем когда-либо, у вас самый большой состав, есть физиотерапевты, технологии – все самое лучшее»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Алан Ширер Вирджил ван Дейк календарь деньги Футбол

Алан Ширер раскритиковал Вирджила ван Дейка за жалобы на календарь.

Напомним, защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов раскритиковал календарь европейского футбола: «Матчей становится все больше и больше. Думаю, мы как игроки должны сказать что-то об этом и найти решение. Здоровье важнее, чем деньги, которые оно приносит».

«Игроки слишком много играют в футбол? Это полный бред. Я знаю, что упоминать о деньгах нельзя, но ваш состав больше, чем когда-либо, у вас больше запасных, чем когда-либо, вам платят больше, чем когда-либо. У вас лучшие физиотерапевты, лучшие технологии, все самое лучшее. Вы слишком много играете? Черт возьми.

Разве он не говорил, что в Англии слишком много матчей? Футбол сборных – это я могу понять. Мы все знаем, почему они это делают – по финансовым соображениям. Но насчет Англии я не согласен», – сказал бывший игрок сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.

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2 комментария

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Владимир Владимирович
Правильно правильно, два раза за неделю два матча поиграть по 80-90 минут не так и уж тяжко выполнимо, и вправду, получают по 10 лямов и выше в год плюс бонусы, пусть играют на красивых полях красивых городов, чего ныть
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Заяцволк
Что он себе позволяет ? Сколько этот Схеарер забил пенок в ворота Греции, чтобы так говорить ? А сколько мячей в ворота своей команды он позволял забивать Астон Вилле ? Молоко на губах ещё не обсохло, чтобы наезжать на противообводочного гуру
+4
-4
0
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