Ширер о словах ван Дейка про календарь: «Полный бред. Вам платят больше, чем когда-либо, у вас самый большой состав, есть физиотерапевты, технологии – все самое лучшее»

Алан Ширер раскритиковал Вирджила ван Дейка за жалобы на календарь.

Напомним, защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов раскритиковал календарь европейского футбола: «Матчей становится все больше и больше. Думаю, мы как игроки должны сказать что-то об этом и найти решение. Здоровье важнее, чем деньги, которые оно приносит».

«Игроки слишком много играют в футбол? Это полный бред. Я знаю, что упоминать о деньгах нельзя, но ваш состав больше, чем когда-либо, у вас больше запасных, чем когда-либо, вам платят больше, чем когда-либо. У вас лучшие физиотерапевты, лучшие технологии, все самое лучшее. Вы слишком много играете? Черт возьми.

Разве он не говорил, что в Англии слишком много матчей? Футбол сборных – это я могу понять. Мы все знаем, почему они это делают – по финансовым соображениям. Но насчет Англии я не согласен», – сказал бывший игрок сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.

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