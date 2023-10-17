Судьи ВАР, допустившие ошибку в матче «Ливерпуля», вернутся к работе в 9-м туре АПЛ. Кук будет ассистентом на игре «МЮ»
Судьи ВАР с матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» назначены на 9-й тур АПЛ.
Напомним, в матче 7-го тура АПЛ из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол Луиса Диаса в ворота «Тоттенхэма» – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.
Даррен Инглэнд, работавший в этом матче на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР, были сняты с оставшихся матчей тура, а также не получили назначений на 8-й тур АПЛ.
В 9-м туре АПЛ судьи, допустившие ошибку, вернутся к работе. Даррен Инглэнд назначен четвертым арбитром на матче «Брентфорда» и «Бернли». Дэн Кук будет помощником главного арбитра в матче «Шеффилд Юнайтед» против «Манчестер Юнайтед».
Главный судья матча Саймон Хупер, также не получавший назначений после судейского скандала, будет выполнять функции арбитра ВАР на матче «Ньюкасла» против «Кристал Пэлас».
Арбитр ВАР, допустивший ошибку в матче «Ливерпуля», больше не будет работать на матчах мерсисайдцев. Протокол ВАР не будут менять
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
9 комментариев