Судьи ВАР, допустившие ошибку в матче «Ливерпуля», вернутся к работе в 9-м туре АПЛ. Кук будет ассистентом на игре «МЮ»

Судьи ВАР с матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» назначены на 9-й тур АПЛ.

Напомним, в матче 7-го тура из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол Луиса Диаса в ворота « » – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

Даррен Инглэнд, работавший в этом матче на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР, были сняты с оставшихся матчей тура, а также не получили назначений на 8-й тур АПЛ.

В 9-м туре АПЛ судьи, допустившие ошибку, вернутся к работе. Даррен Инглэнд назначен четвертым арбитром на матче « » и « ». Дэн Кук будет помощником главного арбитра в матче « » против « ».

Главный судья матча Саймон Хупер, также не получавший назначений после судейского скандала, будет выполнять функции арбитра ВАР на матче « » против « ».

Арбитр ВАР, допустивший ошибку в матче «Ливерпуля», больше не будет работать на матчах мерсисайдцев. Протокол ВАР не будут менять

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